Prevención desde las aulas: Sucamec capacita a más de 37 mil escolares sobre riesgos con armas y pirotécnicos

Un representante de la Sucamec imparte una charla de prevención sobre armas de fuego y pirotecnia a escolares reunidos en el patio de un colegio en Perú. (Sucamec)

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¿Qué debe hacer un niño o adolescente si encuentra un arma de fuego o queda expuesto a una situación en la que una de ellas está involucrada? Esa es una de las preguntas que la Sucamec busca llevar directamente a las aulas.

La iniciativa aparece en un momento en que el movimiento de armas de uso civil también muestra cifras relevantes. En una presentación ante el Congreso realizada en abril, la Sucamec informó que 2025 fue el año con mayor emisión de licencias de armas de fuego. Solo durante el primer trimestre de 2026 ya se había otorgado aproximadamente un tercio de todo lo registrado el año anterior. La defensa personal concentraba el 41,43% de las solicitudes.

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Un total de 10.407 armas de fuego figuraron como perdidas, robadas o hurtadas entre 2022 y abril de 2026. - crédito Andina

A ello se suma otro frente de preocupación: las armas que dejan de estar bajo control de sus propietarios. Entre 2022 y abril de este año, la entidad registró 10.407 armas declaradas como perdidas, robadas o hurtadas. De ellas, 606 correspondían a 2026 hasta la fecha del reporte.

Ese escenario ha llevado a la entidad a reforzar no solo la fiscalización, sino también el trabajo preventivo con una población que puede quedar expuesta a estos riesgos sin saber cómo reaccionar. La estrategia también incluye los peligros asociados a los productos pirotécnicos, cuya manipulación inadecuada puede provocar quemaduras y otras lesiones.

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Durante 2026, más de 37 mil estudiantes de primaria y secundaria participaron en estas jornadas. Las actividades forman parte de “Sucamec va a tu cole”, programa que ya llegó a instituciones educativas de 15 regiones y adapta sus contenidos según la edad de los alumnos.

Un grupo de estudiantes en Perú participa en una charla preventiva del programa Sucamec va a tu cole sobre los riesgos de las armas de fuego y la pirotecnia. (Sucamec)

¿Qué aprenden los escolares durante las jornadas?

Las sesiones no están orientadas a explicar cómo manipular estos objetos, sino a que niñas, niños y adolescentes puedan identificar situaciones de peligro, comprender sus consecuencias y adoptar conductas para protegerse.

En el caso de las armas de fuego, se busca que los escolares reconozcan que encontrarlas o entrar en contacto con ellas puede representar un riesgo y que su manipulación no debe ser tomada como un juego.

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Con los pirotécnicos ocurre algo similar. La Sucamec ha advertido anteriormente que ningún niño o adolescente debería manipular estos productos, incluso bajo supervisión de un adulto, debido a los componentes que contienen y a la posibilidad de sufrir quemaduras, lesiones en las manos, daños oculares y otros accidentes.

Una funcionaria de la Sucamec brinda una charla sobre la prevención de riesgos con armas y pirotecnia a un grupo de escolares dentro de una institución educativa. (Sucamec)

El riesgo cobra especial relevancia conforme se acercan los últimos meses del año, cuando aumenta el uso de fuegos artificiales. Durante 2025, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña atendió 200 casos de menores con quemaduras de diferentes tipos y advirtió que estas emergencias suelen incrementarse durante las fiestas de fin de año. En diciembre de 2024, 15 pacientes fueron atendidos específicamente por lesiones relacionadas con pirotecnia.

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“La niñez es clave y debemos trabajar desde esta etapa para prevenir riesgos y fortalecer una cultura de prevención”, señaló Eswin Manay Guerrero, superintendente nacional de la Sucamec.

Para el funcionario, el trabajo de seguridad no debe limitarse a intervenir una vez ocurrido un incidente. “Combatir la criminalidad también implica anticiparnos”, sostuvo al explicar la estrategia dirigida a escolares.

Un instructor de la Sucamec imparte una charla del programa preventivo escolar sobre los peligros de las armas de fuego y la pirotecnia en Perú. (Sucamec)

Más de 6.600 escolares participaron solo en septiembre

Desde su implementación, “Sucamec va a tu cole” ha llegado a 37.229 estudiantes de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La cifra representa el 67,34% de la meta prevista para 2026. Solo durante septiembre, 6.651 escolares participaron en las jornadas desarrolladas en distintos centros educativos del país.

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Estudiantesmuestran folletos informativos del programa de la Sucamec sobre la prevención frente a riesgos por armas de fuego y pirotecnia. (Sucamec)

La intervención se realiza en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que permiten organizar el ingreso a las instituciones y ampliar progresivamente la cobertura.

La iniciativa constituye la primera estrategia preventiva institucionalizada de la Sucamec dentro del ámbito educativo y complementa las tareas de control y fiscalización que la entidad desarrolla sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.