A qué hora juega Argentina vs Bolivia HOY en Perú: partido amistoso en Córdoba por fecha FIFA 2026

Argentina se enfrenta contra Bolivia como parte de una serie de amistosos internacionales. - Crédito: AFA / FBF

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Argentina está lista para volver a la acción por primera vez desde la obtención de la medalla de plata del Mundial 2026. Hoy, miércoles 30 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, sostendrá un compromiso de carácter amistoso contra Bolivia como parte de los tres juegos de exhibición fijados durante la ventana internacional actual.

A qué hora juega Argentina vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El choque de carácter internacional, a disputarse en la ciudad de Córdoba, se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre a las 19:00 horas de Perú, misma franja de Colombia y Ecuador. En el horario oficial, el silbatazo inicial será a las 21:00 horas de Argentina y a las 20:00 horas de Bolivia.

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Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.

Canal TV de Argentina vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido amistoso, que representará el regreso de Argentina a la actividad luego del subcampeonato en la Copa del Mundo 2026, se podrá ver en Perú a través de DSports / DGO, operadora que cuenta con los derechos de la selección nacional para la región sudamericana.

En la frecuencia argentina, entretanto, las opciones para sintonizar sin TyC Sports y Telefé. La emisión para Bolivia, entretanto, correrá por cuenta de Tigo Sports, frecuencia de paga, y Fútbol Canal. Consignar que Infobae realizará una cobertura digital con cada una de las incidencias a través de su website principal.

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Así llega Argentina al amistoso internacional FIFA 2026

Argentina aparece por primera vez de manera oficial después de la consecución del subcampeonato de la Copa del Mundo 2026. Lo hará en condición de local en el estadio Mario Alberto Kempes, en la localidad de Córdoba, y con la mente centrada en la regeneración del plantel tras el adiós de Leo Messi.

El astro mundial, que en la actualidad quema sus últimos cartuchos en el Inter Miami, ha decidido ponerle punto final a su exitosa carrera, impulsado sobre todo por el deceso de su padre. Aprovechando la última ventana FIFA del año, aceptó responder a un último llamado para despedirse contra Benín.

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Argentina se pone a punto para su partido amistoso contra Bolivia. - Crédito: AFA

Así llega Bolivia al amistoso internacional FIFA 2026

Dejando en el pasado la dolorosa eliminación en la repesca intercontinental para acudir al Mundial 2026, Bolivia ha puesto en marcha un nuevo proceso, respetando la continuidad del entrenador Óscar Villegas. Como parte de esa línea, se sostuvo un amistoso contra Paraguay, que acabó en una dura derrota con doblete de Miguel Almirón.

Seguirá en la agenda altiplánica un exigente cotejo contra Argentina, que se presentará como subcampeón tras perder la final del Mundial a manos de España. Las estadísticas para la ‘verde’, conviene mencionar, son más que negativas. Existe una racha adversa de tres caídas al hilo en amistosos. La caída más dura fue el 7-0 del 5 de septiembre de 2015 en Houston, con triplete de Lionel Messi. Aquel resultado desencadenó el quiebre entre Julio Baldivieso y Marcelo Martins, además de Ronald Raldes en la selección nacional.

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Alineaciones probables del Argentina vs Bolivia por amistoso internacional FIFA 2026

- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina; Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar; Gabriel Villamil; Fernando Nava.