Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.

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Hoy, miércoles 30 de septiembre, la selección argentina regresa a la actividad luego de perder la final de la Copa del Mundo ante España en Estados Unidos. El compromiso ante Bolivia en Córdoba será el primero de los tres partidos amistosos que jugará la ‘albiceleste’ en la ventana de los duelos amistosos FIFA y se cerrará con la despedida al astro Lionel Messi.

Dónde ver Argentina vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

En Perú, el amistoso internacional entre Argentina y Bolivia será transmitido por la señal de DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la plataforma DGO.

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En Argentina, el compromiso de la albiceleste será transmitido en señal abierta y por cable a través de Telefe y TyC Sports. También estará disponible para quienes prefieran seguir el partido por streaming mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Para los seguidores en territorio boliviano, el duelo de La Verde contará con la cobertura televisiva de Unitel y Fútbol Canal. Además, la transmisión estará disponible en digital a través de FBF Play. En México, la señal llegará mediante ViX Premium, mientras que en España el encuentro se podrá seguir por Movistar Plus.

Los escudos de las federaciones de fútbol de Argentina y Bolivia figuran sobre el fondo de un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina vs Bolivia: programación del amistoso por fecha FIFA

El partido se disputará este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con un aforo reducido al 50% de su capacidad debido a una sanción de la FIFA tras el Mundial. Estos son los horarios según el país:

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Argentina, Uruguay y Chile: 21:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00 horas

México (Centro): 18:00 horas

Estados Unidos (costa este): 20:00 horas

Estados Unidos (costa oeste): 17:00 horas

España (península): 02:00 horas del jueves 1 de octubre

Se trata del primer compromiso de una serie de tres amistosos que continuará el sábado 3 de octubre, cuando el conjunto de Scaloni reciba a Burkina Faso en el estadio Monumental, también a las 19:00. El cierre de la ventana llegará el martes 6 de octubre, ante Benín, en el mismo escenario porteño.

Lionel Messi lucirá camiseta especial para su partido de despedida ante Benín.

¿Quién usará la 10 en Argentina?

La ausencia de Messi en los dos primeros encuentros de esta fecha FIFA abrió el interrogante sobre quién llevará el dorsal que el capitán utilizó durante casi dos décadas. Scaloni se refirió al tema en la conferencia de prensa previa a la convocatoria.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”, explicó el director técnico, campeón del mundo en Qatar 2022.

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De esta manera, ni ante Bolivia ni ante Burkina Faso habrá un jugador con el número 10 en la espalda. Recién en el tercer amistoso, cuando Messi vuelva a vestir la camiseta albiceleste, el dorsal regresará al campo de juego en su despedida.

Argentina se pone a punto para su partido amistoso contra Bolivia. - Crédito: AFA

Lionel Messi se despide de la selección argentina

El capitán jugará su último partido con la selección el martes 6 de octubre, frente a Benín, en el estadio Monumental, a las 20:00 horas de Argentina/18:00 horas de Perú. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que ese encuentro comenzará una hora antes que los otros dos amistosos de la ventana.

Con 208 presentaciones y 125 goles como máximo goleador histórico del combinado nacional, Messi disputará su despedida con una camiseta especial preparada para la ocasión. El futbolista del Inter Miami cerrará así un ciclo que incluyó la conquista de todos los títulos posibles a nivel de selecciones.

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