Perú

Refuerzan vigilancia en las Pampas de Pimentel tras denuncia por presunta extorsión a obra que recibirá al papa León XIV

Los sujetos no lograron reunirse con el responsable de la obra, pero habrían lanzado advertencias contra los trabajadores. Desde entonces, agentes policiales y militares resguardan las Pampas de Pimentel

Unos diez sujetos llegaron al terreno el 25 de septiembre y habrían exigido dinero al responsable de los trabajos. La Policía y el Ejército reforzaron la vigilancia del lugar mientras continúa la investigación. Exitosa
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La obra que se ejecuta en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, para recibir al papa León XIV durante su visita prevista para noviembre, quedó bajo vigilancia policial y militar luego de una denuncia por un presunto pedido de dinero a los responsables de los trabajos.

El incidente ocurrió el 25 de septiembre, cuando un grupo de aproximadamente diez sujetos llegó hasta el terreno en vehículos menores. De acuerdo con el acta policial, los desconocidos solicitaron reunirse con el encargado de la obra y exigieron dinero bajo la modalidad conocida como “chalequeo”.

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La denuncia fue presentada por el ingeniero Bernardo Rubén Castro Bravo, representante del Gobierno Regional de Lambayeque y responsable de la obra. Según el documento policial, los sujetos no lograron reunirse con el encargado y luego habrían advertido posibles represalias contra los responsables de los trabajos.

El caso motivó el despliegue de efectivos en las Pampas de Pimentel. La Policía dispuso acciones preventivas mientras se busca establecer la identidad de los involucrados y determinar si detrás del pedido de dinero existe una organización dedicada a este tipo de cobros.

Denuncia por presunto “chalequeo” en la obra

Según el acta policial, los aproximadamente diez sujetos ingresaron al terreno donde se realizan las labores para acondicionar el espacio destinado a la misa del pontífice. Los desconocidos buscaron al responsable de la obra con la intención de solicitar un pago económico.

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La denuncia señala que el pedido correspondía a un presunto “chalequeo”, término utilizado en este caso para referirse a una exigencia de dinero a cambio de una supuesta protección. Al no concretarse la reunión con el encargado, los visitantes habrían formulado advertencias sobre posibles represalias.

Tras recibir la alerta, agentes policiales acudieron al lugar y realizaron patrullajes con el objetivo de ubicar a los implicados. Sin embargo, no lograron encontrarlos.

Otro elemento que dificulta la identificación de los sujetos es la ausencia de cámaras de videovigilancia en el terreno. Las Pampas de Pimentel corresponden a un espacio descampado, por lo que no existe registro audiovisual que permita determinar con precisión quiénes ingresaron al área.

Jorge Pérez confirmó la intervención policial

Denuncia por presunto “chalequeo”: alrededor de diez sujetos llegaron el 25 de septiembre a las Pampas de Pimentel y habrían solicitado dinero a los responsables de la obra. Composición: Infobae
Denuncia por presunto “chalequeo”: alrededor de diez sujetos llegaron el 25 de septiembre a las Pampas de Pimentel y habrían solicitado dinero a los responsables de la obra. Composición: Infobae

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, confirmó el incidente y señaló que algunas personas intentaron intimidar a los trabajadores que participan en la obra.

“Entiendo que de repente han querido llegar a algunas cosas ilícitas”, declaró la autoridad regional al referirse a la presencia de los sujetos en el terreno.

Pérez Flores también indicó que la Policía actuó de forma inmediata ante la alerta y destacó la participación del Ejército en el resguardo del lugar. “Esta maquinaria es del Estado peruano y tenemos que cuidarla”, sostuvo.

La autoridad regional supervisó además las labores que se desarrollan en las Pampas de Pimentel, donde el equipo técnico ejecuta trabajos de nivelación y acondicionamiento de la explanada.

Policía mantiene vigilancia en las Pampas de Pimentel

El 28 de septiembre, personal de la División de Investigación Criminal, investigadores de Extorsiones, agentes de Inteligencia, efectivos de la Unidad de Servicios Especiales y policías de la Comisaría de Pimentel llegaron hasta la obra.

La diligencia contó con la participación del fiscal adjunto provincial Jorge Clavo Aguilar, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Chiclayo. Los efectivos recorrieron las instalaciones y los alrededores para verificar las condiciones de seguridad.

Durante la intervención, el controlador de obra, Abraham Vigil Morante, informó que las actividades se desarrollaban con normalidad. También señaló que desde el incidente del 25 de septiembre no se registraron nuevos hechos relacionados con la denuncia.

A partir de la denuncia, la Comisaría de Pimentel dispuso la continuidad del servicio preventivo con participación de sus efectivos y personal de la USE.

Trabajos continúan en el terreno destinado a la misa

Extorsionadores amenazan obra para la misa del Papa León XIV en Pimentel
Extorsionadores amenazan obra para la misa del Papa León XIV en Pimentel

Las labores en las Pampas de Pimentel comprenden la nivelación y acondicionamiento de la explanada principal, el espacio destinado a la capilla y las rutas de acceso.

Según la información proporcionada por el Gobierno Regional de Lambayeque, cuatro de las siete vías identificadas ya están trazadas. Los trabajos también contemplan las condiciones necesarias para el ingreso y desplazamiento de las personas que acudirán al lugar.

La investigación policial busca determinar quiénes fueron los sujetos que ingresaron al terreno, cuál fue el propósito del pedido económico y si el episodio corresponde a una modalidad organizada de extorsión contra la obra.

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