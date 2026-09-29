Canciller Carlos Espá desliza respaldo a Rafael López Aliaga: “Estoy más cerca al celeste que otro color”

En el programa 'Beto a Saber', el canciller Carlos Espá es consultado sobre sus preferencias para la campaña municipal. Como funcionario público, evita dar una respuesta directa, pero utiliza una analogía para insinuar su apoyo a Rafael López Aliaga.

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El canciller Carlos Espá deslizó su respaldo a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, a pesar de que el principio de neutralidad electoral que rige para los funcionarios públicos le prohíbe mostrar preferencias durante el proceso electoral en curso.

En entrevista con Willax, Espá admitió ser consciente de dicha prohibición, pero de todos modos hizo una alusión al color característico de Renovación Popular, el celeste. “Yo como ahora soy funcionario público, estoy prohibido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). O sea, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, los funcionarios públicos no podemos mostrar preferencias, pero yo lo que puedo decir es lo siguiente: yo soy hincha blanquiazul, yo soy hincha de Alianza Lima, soy blanquiazul. Y el azul se acerca, digamos, al celeste. Entonces yo estoy más cerca al celeste que otro color”, declaró el canciller.

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En esa línea, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que, a pesar de las críticas de López Aliaga al Gobierno de Keiko Fujimori, él “hubiera preferido” que el candidato a primer regidor “terminado su gestión como alcalde, porque él dejó varias cosas inconclusas”.

“Y entonces ahora pienso que en el caso hipotético, sin estar diciendo claramente qué preferencia tengo, que él reciba el favor popular y que sea reelegido, va a tener la oportunidad de terminar esas obras”, sostuvo.

El canciller Carlos Espá y el político Rafael López Aliaga aparecen retratados en una composición fotográfica.

Incluso, Espá reconoció que se creó un vínculo de amistad con Rafael López Aliaga cuando, junto a Carlos Álvarez, acudieron a votar en las elecciones generales 2026. “Fue un gesto muy bueno de él”, apuntó.

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Las críticas de López Aliaga

En entrevista con Latina Noticias, el líder de Renovación Popular afirmó que esperaba una respuesta más veloz frente a la inseguridad ciudadana. “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori. Yo esperaba eso, una solución de shock en este tema de seguridad ciudadana”, declaró, y estimó en cerca de 300 los asesinatos ocurridos durante los primeros 60 días de la gestión de la mandataria.

En un acto de campaña en el distrito de Comas, López Aliaga fue más lejos y le exigió directamente a la presidenta que acelere las medidas contra el crimen organizado. “Señora Fujimori, me dirijo a usted. Van 200, 300 muertos en 60 días. Póngase las pilas”, afirmó, antes de advertir sobre los límites de su respaldo político: “El aval no es perpetuo, la confianza no es perpetua. Si se sigue matando peruanos, vamos a armar una gran marcha por la paz en Lima”.

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El candidato cuestionó además que el Ejecutivo concentre su estrategia en solicitar facultades legislativas al Congreso en lugar de recurrir a decretos de urgencia, y llegó a comparar a Fujimori con la expresidenta Dina Boluarte. “Dina Boluarte, que no era muy trabajadora que digamos, una señora que estaba con sus novelas turcas todo el día, pero sacaba un decreto de urgencia cada semana”, sostuvo en entrevista con el programa Sin Medias Tintas.

Pese al tono de sus críticas, López Aliaga remarcó que su bancada en el Congreso no buscará obstaculizar la gestión de Fujimori. “No vamos a boicotear nada, ni en Senado ni en Diputados. No vamos a boicotear ninguna delegación de facultades, no vamos a interpelar ministros”, afirmó, al insistir en que el respaldo de Renovación Popular se mantiene, aunque condicionado a resultados concretos en materia de seguridad.

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