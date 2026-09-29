Perú

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que la decisión aún no es oficial y pidió esperar los anuncios correspondientes

Rafael Rey podría ser designado embajador de Perú en España, según dejó entrever el canciller Carlos Espá, aunque aclaró que el nombramiento todavía no ha sido oficializado
Rafael Rey podría ser designado embajador de Perú en España, según dejó entrever el canciller Carlos Espá, aunque aclaró que el nombramiento todavía no ha sido oficializado
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, dejó entrever este lunes que el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Rafael Rey podría ser designado como embajador de Perú en España, aunque señaló que el nombramiento aún no ha sido “oficializado” y pidió esperar unos días para conocer los anuncios correspondientes.

“Eso todavía no ha sido oficializado. Estamos hablando de los embajadores y ya se le ha solicitado. Vamos a esperarnos unos días para hacer los anuncios oficiales”, señaló en diálogo con el programa Beto a Saber, de Willax.

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Las declaraciones se producen diez días después de que Rey presentara su renuncia irrevocable al MTC por motivos de salud, en lo que constituyó la primera salida de un ministro del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, iniciado el 28 de julio.

Espá explicó que el exministro comunicó tanto a la jefa de Estado como a él que el ritmo de trabajo en el Ejecutivo estaba afectando su estado de salud.

Carlos Espá
El Gobierno anunciaría próximamente a sus nuevos embajadores. Espá pidió esperar unos días para conocer las designaciones y evitó confirmar formalmente el destino diplomático de Rey

“Rafael sintió en un momento que el trabajo y la responsabilidad tan grande que significa ser un ministro de Estado, de trabajar siete días a la semana, doce, trece, catorce horas, estaba afectando su salud, entonces prefirió dimitir”, señaló.

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Añadió que conoce a Rey desde hace varios años y que ambas familias mantienen una relación de amistad, por lo que, según dijo, pudo conocer directamente las razones de su salida del Ejecutivo.

“Rafael estaba mal, no estaba bien de salud. O sea, él tampoco es que esté mal de salud, pero el estrés del trabajo ahí estaba afectando su estado de salud. Entonces, esa ha sido la razón verdadera, más allá de las especulaciones”, afirmó.

El extitular del portafolio, que estuvo 52 días en el cargo como el resto del gabinete, presentó su renuncia el 18 de septiembre mediante una carta dirigida a Fujimori y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en la que sostuvo que razones de salud le impedían continuar ejerciendo las responsabilidades del cargo con la dedicación que este requería.

La cartera de Transportes y Comunicaciones es una de las más importantes del Gobierno peruano al manejar el mayor presupuesto dentro del Ejecutivo, destinado a las obras de infraestructura.

Keiko Fujimori
Rey renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 18 de septiembre, diez días antes de las declaraciones del canciller, alegando motivos de salud

En últimas semanas previas a la salida de Rey habían corrido rumores sobre la posibilidad de que Fujimori hiciese cambios en su gabinete ministerial pese a que apenas había cumplido un mes de gestión.

Sin embargo, el exfuncionario no figuraba entre los posibles nombres a ser sacados del Ejecutivo por la mandataria, por tratarse de uno de los hombres de mayor confianza de la jefa de Estado dentro de su gabinete.

La popularidad de Fujimori cayó 18 puntos porcentuales en su primer mes de gestión como presidenta, al pasar del 60 % al 42 %, de acuerdo con un sondeo de la encuestadora Datum difundido esta semana.

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