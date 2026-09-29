Perú

Magaly Medina involucra a Jefferson Farfán tras perder juicio con ‘Cuto’ Guadalupe: “Yo no sé si tienen padrinos”

La periodista cuestionó el fallo a favor del exfutbolista en un proceso que considera que no es relevante

Magaly Medina cuestionó el fallo y pidió a Cuto Guadalupe no celebrar antes de tiempo, luego de conocer la resolución que establece una pena suspendida y una reparación civil de S/200 mil. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Magaly Medina reaccionó a la sentencia que la condenó por difamación contra ‘Cuto’ Guadalupe y anunció que apelará el fallo. La conductora cuestionó los fundamentos de la resolución, que estableció tres años de prisión suspendida, una multa cercana a S/57.000 y el pago de una reparación civil cuyo monto aún no se conoce.

La presentadora afirmó que el proceso no debió prosperar y rechazó que sus comentarios hayan constituido una burla hacia las creencias religiosas del exfutbolista.

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Durante su programa, Medina sostuvo que no encontró argumentos suficientes en la decisión judicial. “¿Cuáles eran los argumentos? Porque no había argumentos. Dice que me burlé de su fe; si tú tienes tu programa con ese nombre, es tu marca registrada. Esto es una porquería”, manifestó.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

La comunicadora se refirió al nombre del espacio que conduce Guadalupe y planteó que ese elemento formó parte de la discusión en el expediente. Para la conductora, sus intervenciones se inscribieron en el tono que acostumbra manejar en televisión.

También dirigió un mensaje al exjugador y adelantó que buscará que la resolución sea revisada por una segunda instancia. “No cantes victoria porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante. Nos iremos a otra instancia”, expresó.

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La condena se dictó en primera instancia. La figura televisiva deberá presentar los recursos correspondientes si pretende que el caso sea evaluado nuevamente por el Poder Judicial.

Fotografía dividida con el exfutbolista Luis Guadalupe a la izquierda y la conductora de televisión Magaly Medina a la derecha
El exfutbolista Luis Guadalupe obtuvo un fallo favorable en el proceso por difamación contra la conductora Magaly Medina, a quien sancionaron con prisión suspendida.

Magaly cuestiona el fallo y habla de Jefferson Farfán

En su descargo, Magaly Medina vinculó la reciente decisión con otro proceso judicial que perdió frente a Jefferson Farfán, sobrino de Guadalupe. La conductora señaló que le llamó la atención que ambos exfutbolistas hayan obtenido fallos favorables en litigios que la tuvieron como parte demandada.

“Yo digo que es raro que la Foca Farfán gane dos juicios. Yo no sé si Farfán o el Cuto tienen padrinos. Porque agarran y me quieren vincular con ciertas personas que manejaban el Poder Judicial cuando yo he perdido todos los juicios. Yo debería quejarme”, dijo.

Medina cuestionó las decisiones que, a su criterio, beneficiaron a los dos exdeportistas. Sus expresiones no incluyeron pruebas sobre una eventual intervención externa o influencias en los procesos.

La periodista recordó las sanciones impuestas en el caso que mantuvo con Farfán. Según afirmó, la Justicia le exigió el cumplimiento de cada una de las medidas fijadas en esa resolución, entre ellas una multa, el pago de una reparación civil y la realización de servicio comunitario.

Magaly Medina involucra a Jefferson Farfán tras perder juicio con Cuto Guadalupe: “Yo no sé si tienen padrinos”
Magaly Medina involucra a Jefferson Farfán tras perder juicio con Cuto Guadalupe: “Yo no sé si tienen padrinos”

“¿Qué tipo de amarre tendrán la Foca Farfán y el ‘Cuto’ Guadalupe? Parece que se han juntado. A Farfán las cosas más locas se le hacen cumplir. A mí me han perseguido todo este tiempo por la multa, el pago de la reparación, el servicio comunitario”, sostuvo.

En el mismo mensaje, Medina lanzó nuevas críticas contra el tratamiento que, según afirmó, recibió dentro del expediente iniciado por el exintegrante de la selección peruana. “¿A qué otra persona en este país una jueza persigue haciendo estrictamente todo lo que quería Farfán? Ahora Farfán es el juez, es el Poder Judicial, ¿qué es? La verdad, son cosas que algunos no entienden”, agregó.

La burla sobre Cuto que inició el proceso

El origen de la disputa entre ‘Cuto’ Guadalupe y la conductora se remonta a mayo de 2023. En ese momento, el programa de Medina emitió imágenes de Charlene Castro, entonces esposa del exdelantero, cuando ingresaba a un hospedaje junto a otro hombre.

Tras la difusión del material, la presentadora comentó en pantalla la situación personal de Guadalupe. El exfutbolista consideró que esas expresiones excedieron los límites de la crítica y afectaron su honor, así como el de su entorno familiar.

Uno de los ejes de la denuncia fue la alusión a las convicciones religiosas de Guadalupe. El exjugador sostuvo que las bromas emitidas en televisión ocurrieron mientras enfrentaba una exposición pública por la infidelidad de su entonces esposa.

Instante que Charlene Castro abandonaba el hotel donde estuvo por una hora con misterioso hombre
Instante que Charlene Castro abandonaba el hotel donde estuvo por una hora con misterioso hombre

Medina negó desde el inicio que sus palabras estuvieran dirigidas a cuestionar la fe de Guadalupe. “¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, respondió cuando se conoció la denuncia.

La defensa de la periodista argumentó durante el juicio que las opiniones difundidas estaban protegidas por la libertad de expresión. También alegó que formaban parte del estilo satírico y coloquial del programa, además de estar referidas a una figura pública expuesta a la crítica mediática.

La apelación anunciada por Magaly Medina definirá si la sentencia de primera instancia se mantiene o si el caso pasa a una nueva evaluación judicial.

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