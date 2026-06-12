Universitario afrontará exigente torneo de pretemporada en Brasil: chocará con Brasilia Vóley y Fluminense de Morando Morando

Universitario afrontará exigente torneo de pretemporada en Brasil ante Brasilia Vóley y el Fluminense de Morando Morando. Crédito: X Universitario.

Universitario continúa dando pasos firmes en su crecimiento deportivo y tendrá una valiosa oportunidad para medirse con rivales de primer nivel antes del inicio de la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el cuadro ‘crema’ anunció que fue invitado a disputar la Copa Brasilia, torneo amistoso internacional en el que enfrentará a dos equipos de la Superliga de Brasil: Brasilia Vóley y Fluminense.

La noticia fue celebrada por la institución ’merengue’, que destacó el carácter histórico de la invitación. “Por primera vez en la historia, nuestras Pumas fueron invitadas a disputar un torneo amistoso internacional. ¡Estamos listos para demostrar nuestra garra en la Copa Brasilia!”, publicó el club.

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La competencia representará una exigente prueba para el equipo dirigido por Francisco Hervás. Uno de sus rivales será Brasilia Vóley, conjunto que logró mantener la categoría en la última edición de la Superliga brasileña. Además, el club guarda un vínculo reciente con Universitario, ya que fue la escuadra en la que militó la central Sarah Evaristo antes de concretar su regreso a Ate para la presente campaña.

Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.

El otro adversario será Fluminense, equipo que alcanzó los cuartos de final de la Superliga en la temporada pasada y que cuenta con una figura ampliamente conocida en el voleibol peruano. El cuadro ’carioca’ es dirigido por Facundo Morando, actual seleccionador argentino y exentrenador de Alianza Lima. Durante su paso por el club blanquiazul, el técnico fue pieza clave en la obtención de dos títulos nacionales consecutivos y contribuyó al histórico tricampeonato de la institución victoriana.

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Universitario, en alza

La participación en la Copa Brasilia llega en un momento de crecimiento sostenido para Universitario. Desde su retorno a la máxima categoría del voleibol peruano, las ‘pumas’ han mostrado una evolución constante que las ha convertido en protagonistas del torneo local.

En la temporada 2023/24, la primera tras su ascenso, finalizaron en la quinta posición y dejaron buenas sensaciones pese a su reciente regreso a la élite. Un año más tarde, en la campaña 2024/25, dieron un nuevo salto competitivo y terminaron cuartas luego de caer frente a la Universidad San Martín en la disputa por el podio.

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Tensión al máximo en la definición por la medalla de bronce de la Liga Peruana de Vóley. Universitario buscaba cerrar el partido mientras Géminis se aferraba con uñas y dientes en este rally inolvidable que duró más de un minuto.

La progresión continuó en la última temporada. Aunque nuevamente las ‘santas’ se cruzaron en su camino y las eliminaron en unas semifinales muy disputadas, Universitario supo recuperarse para quedarse con el tercer lugar tras imponerse a Deportivo Géminis. De esta manera, las ’merengues’ consiguieron el primer podio nacional de su historia, un logro que confirma el crecimiento del proyecto y alimenta la ilusión de seguir compitiendo por objetivos cada vez más ambiciosos.

El mercado de Universitario para la temporada 2026/27

La construcción del plantel de Universitario para la nueva temporada tuvo como punto de partida la permanencia de Francisco Hervás. La directiva apostó por mantener al técnico español, cuya gestión fue determinante para que las ‘pumas’ alcanzaran un histórico tercer lugar en la última edición de la Liga Peruana de Vóley.

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Con el entrenador asegurado, el siguiente paso fue potenciar la plantilla con incorporaciones estratégicas. En ese sentido, llegaron las centrales Maricarmen Guerrero, Claudia Palza y Sarah Evaristo, quien retorna al club tras su paso por el voleibol brasileño. Asimismo, se sumó la armadora Ingrid Herrada, una pieza que aportará variantes y mayor competencia en la conducción del equipo.

La imagen muestra el anuncio oficial de los fichajes del equipo de vóley femenino de Universitario para la Liga Peruana de Vóley, destacando a tres jugadoras con sus camisetas celebrando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución también trabajó en conservar la base que logró el éxito la temporada pasada. Por ello, renovaron su vínculo Catherine Flood, Mirian Patiño, Karla Arce, Maluh Oliveira, Lucía Magallanes, Angélica y Estrella Bustamante, además de Seleisa Elisaia, una de las jugadoras más destacadas del plantel.

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Respecto a las salidas, la ausencia más significativa será la de la central brasileña Mara Leao, quien continuará su carrera en el Benfica de Portugal. A ella se suman las partidas de Coraima Gómez, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Zaira Manzo y Alexandra Machado. En los casos de Malinverno y Manzo, ambas decidieron poner punto final a sus carreras deportivas y retirarse del voleibol profesional.