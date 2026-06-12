Universitario afrontará exigente torneo de pretemporada en Brasil: chocará con Brasilia Vóley y Fluminense de Morando Morando

Universitario continúa dando pasos firmes en su crecimiento deportivo y tendrá una valiosa oportunidad para medirse con rivales de primer nivel antes del inicio de la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el cuadro ‘crema’ anunció que fue invitado a disputar la Copa Brasilia, torneo amistoso internacional en el que enfrentará a dos equipos de la Superliga de Brasil: Brasilia Vóley y Fluminense.
La noticia fue celebrada por la institución ’merengue’, que destacó el carácter histórico de la invitación. “Por primera vez en la historia, nuestras Pumas fueron invitadas a disputar un torneo amistoso internacional. ¡Estamos listos para demostrar nuestra garra en la Copa Brasilia!”, publicó el club.
PUBLICIDAD
La competencia representará una exigente prueba para el equipo dirigido por Francisco Hervás. Uno de sus rivales será Brasilia Vóley, conjunto que logró mantener la categoría en la última edición de la Superliga brasileña. Además, el club guarda un vínculo reciente con Universitario, ya que fue la escuadra en la que militó la central Sarah Evaristo antes de concretar su regreso a Ate para la presente campaña.
El otro adversario será Fluminense, equipo que alcanzó los cuartos de final de la Superliga en la temporada pasada y que cuenta con una figura ampliamente conocida en el voleibol peruano. El cuadro ’carioca’ es dirigido por Facundo Morando, actual seleccionador argentino y exentrenador de Alianza Lima. Durante su paso por el club blanquiazul, el técnico fue pieza clave en la obtención de dos títulos nacionales consecutivos y contribuyó al histórico tricampeonato de la institución victoriana.
PUBLICIDAD
Universitario, en alza
La participación en la Copa Brasilia llega en un momento de crecimiento sostenido para Universitario. Desde su retorno a la máxima categoría del voleibol peruano, las ‘pumas’ han mostrado una evolución constante que las ha convertido en protagonistas del torneo local.
En la temporada 2023/24, la primera tras su ascenso, finalizaron en la quinta posición y dejaron buenas sensaciones pese a su reciente regreso a la élite. Un año más tarde, en la campaña 2024/25, dieron un nuevo salto competitivo y terminaron cuartas luego de caer frente a la Universidad San Martín en la disputa por el podio.
PUBLICIDAD
La progresión continuó en la última temporada. Aunque nuevamente las ‘santas’ se cruzaron en su camino y las eliminaron en unas semifinales muy disputadas, Universitario supo recuperarse para quedarse con el tercer lugar tras imponerse a Deportivo Géminis. De esta manera, las ’merengues’ consiguieron el primer podio nacional de su historia, un logro que confirma el crecimiento del proyecto y alimenta la ilusión de seguir compitiendo por objetivos cada vez más ambiciosos.
El mercado de Universitario para la temporada 2026/27
La construcción del plantel de Universitario para la nueva temporada tuvo como punto de partida la permanencia de Francisco Hervás. La directiva apostó por mantener al técnico español, cuya gestión fue determinante para que las ‘pumas’ alcanzaran un histórico tercer lugar en la última edición de la Liga Peruana de Vóley.
PUBLICIDAD
Con el entrenador asegurado, el siguiente paso fue potenciar la plantilla con incorporaciones estratégicas. En ese sentido, llegaron las centrales Maricarmen Guerrero, Claudia Palza y Sarah Evaristo, quien retorna al club tras su paso por el voleibol brasileño. Asimismo, se sumó la armadora Ingrid Herrada, una pieza que aportará variantes y mayor competencia en la conducción del equipo.
La institución también trabajó en conservar la base que logró el éxito la temporada pasada. Por ello, renovaron su vínculo Catherine Flood, Mirian Patiño, Karla Arce, Maluh Oliveira, Lucía Magallanes, Angélica y Estrella Bustamante, además de Seleisa Elisaia, una de las jugadoras más destacadas del plantel.
PUBLICIDAD
Respecto a las salidas, la ausencia más significativa será la de la central brasileña Mara Leao, quien continuará su carrera en el Benfica de Portugal. A ella se suman las partidas de Coraima Gómez, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Zaira Manzo y Alexandra Machado. En los casos de Malinverno y Manzo, ambas decidieron poner punto final a sus carreras deportivas y retirarse del voleibol profesional.
Más Noticias
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional
18 selecciones iniciaron la lucha por la corona mundial. Consulta los marcadores y cómo se desarrolla la semana inaugural de la VNL Masculina 2026
Santiago Ormeño se asegura una nueva aventura: acordada su incorporación al histórico Montevideo Wanderers
Después de revisiones pertinentes y una votación directiva, las autoridades del tradicional club uruguayo aprobaron la contratación del seleccionado peruano, que volverá a las canchas después de 13 meses
“Me lesioné y no me quisieron pagar”: Armadora peruana, Carolina Takahashi, reveló la dura experiencia que vivió en Europa
La voleibolista nacional contó cómo una lesión y los problemas con su club en Suecia la hicieron atravesar un difícil momento que terminó acelerando su regreso al Perú
Perú será sede del Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026: la cita reunirá a más de 300 competidores
El público podrá asistir sin costo a seis jornadas con figuras del continente, en una cita que además influirá en el orden internacional de esta disciplina olímpica
A qué hora juega Universitario vs Pirata FC: partido en Trujillo por fecha 1 de Copa de la Liga 2026
Los ‘cremas’ viajan a Trujillo para enfrentar a chiclayanos en el Mansiche en un torneo que se jugará mientras se desarrolla el Mundial 2026. Conoce los horarios del encuentro
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD