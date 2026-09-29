Convocatoria laboral con más de 2000 vacantes para este 30 de septiembre: ¿Dónde y a qué hora?

Los interesados deberán acudir con su DNI y un currículum vitae actualizado que contenga información sobre su experiencia, formación académica y trayectoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 2000 vacantes laborales estarán disponibles este miércoles 30 de septiembre durante una maratón de empleo organizada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. La actividad comenzará a las 9 a. m. y estará dirigida a personas interesadas en encontrar una oportunidad para incorporarse al mercado laboral.

El encuentro se desarrollará en el cruce de la avenida Los Jardines con la avenida Próceres de la Independencia, a la altura de la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima. Hasta ese punto llegarán diversas empresas que recibirán a los postulantes interesados en conocer las plazas disponibles y presentar sus perfiles ante los representantes de cada compañía.

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Para participar, los asistentes deberán llevar su documento nacional de identidad (DNI) y un currículum vitae (CV) actualizado. La documentación permitirá acreditar sus datos y presentar información relacionada con su trayectoria, formación académica y experiencia, de acuerdo con las características solicitadas por los empleadores durante la jornada.

La propuesta municipal concentra en un mismo espacio distintas alternativas para quienes buscan una fuente de ingresos. Los participantes podrán acercarse a las organizaciones presentes, consultar sobre las condiciones de cada puesto y determinar cuáles se ajustan a sus conocimientos, capacidades o antecedentes profesionales.

La actividad reunirá diversas alternativas para ciudadanos que buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de empleo - Créditos: Municipalidad de SJL.

MTPE ofrece 400 vacantes en Jesús María

Otra alternativa se desarrollará este miércoles bajo la organización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El Centro de Empleo de Lima Metropolitana albergará una convocatoria con 400 oportunidades para personas interesadas en acceder a diferentes puestos.

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El establecimiento se encuentra en la avenida Salaverry n.° 655, en Jesús María. La atención estará disponible desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m., periodo durante el cual los participantes podrán conocer las propuestas laborales disponibles y consultar los requisitos correspondientes.

Entre las plazas anunciadas figura el cargo de asistente de ventas para trabajar en Ripley. La oferta establece como condición contar con secundaria completa. Además, se considera deseable poseer experiencia en atención al cliente, característica que será tomada en cuenta para quienes decidan presentar su candidatura.

El MTPE también realizará este miércoles una convocatoria con 400 oportunidades laborales en su Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en Jesús María - Créditos: Ministerio de Trabajo.

La posición también requiere disponibilidad para cumplir horarios rotativos. Esta condición deberá ser considerada por las personas interesadas antes de iniciar el proceso, debido a que forma parte de los criterios señalados para desempeñar las funciones correspondientes al puesto.

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Las dos actividades permitirán a los ciudadanos conocer oportunidades laborales durante una misma fecha, aunque se desarrollarán en distritos diferentes. Una estará a cargo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, mientras que la segunda será impulsada por el MTPE desde su sede ubicada en Jesús María.

Quienes tengan previsto participar pueden preparar con anticipación la documentación necesaria y revisar las condiciones asociadas con cada oferta. De esta manera, podrán aprovechar el espacio de atención disponible y presentar su información profesional ante los responsables de las empresas o entidades participantes.

¿Cuáles son las claves para un buen CV?

Información clara: Incluye datos de contacto, perfil profesional, experiencia, formación académica y habilidades relevantes para el puesto.

Brevedad: Procura que el documento sea conciso y evita información que no aporte valor a la candidatura.

Experiencia relevante: Prioriza empleos, prácticas y proyectos relacionados con la vacante a la que postulas.

Logros concretos: Detalla resultados obtenidos y responsabilidades importantes, preferentemente con cifras cuando sea posible.

Diseño ordenado: Utiliza una estructura limpia, profesional y fácil de leer.

Adaptación: Ajusta el contenido según cada oferta laboral y destaca las competencias solicitadas.

Ortografía: Revisa cuidadosamente la redacción para evitar errores gramaticales y ortográficos.