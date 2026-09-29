“Once años de esta pesadilla y no hay justicia”: el calvario de una madre cuya hija se contagió de VIH en un hospital de Lima

Una madre denuncia una presunta negligencia médica en el hospital Cayetano Heredia, donde su hija de 13 años, quien nació con hidrocefalia, habría sido contagiada de VIH tras múltiples intervenciones y transfusiones de sangre. Ahora, la familia enfrenta una batalla legal para obtener justicia. ATV

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Una madre de familia lleva once años buscando justicia para su hija, quien fue diagnosticada con VIH después de atravesar un prolongado tratamiento médico por hidrocefalia. La menor, que actualmente tiene 13 años, pasó por múltiples intervenciones quirúrgicas y recibió transfusiones de sangre en el Hospital Cayetano Heredia. Ahora, su familia enfrenta un nuevo obstáculo dentro del proceso judicial: el pedido de un peritaje cuyo costo ascendería a S/30 mil, de los cuales la madre debería asumir aproximadamente S/15 mil.

El caso fue expuesto en un reportaje de ‘Día D’. De acuerdo con el testimonio de la madre, identificada como Lourdes Guadalupe Laos Peredo, tanto ella como su esposo dieron negativo a las pruebas de VIH, mientras que la menor fue diagnosticada con el virus después de sus primeros años de vida.

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La familia sostiene que el contagio habría ocurrido durante el periodo en que la niña recibió atención médica en el Hospital Cayetano Heredia.

La menor desarrolló hidrocefalia

Según relató la madre, llegó al Hospital Cayetano Heredia cuando tenía ocho meses y medio de embarazo debido a fuertes dolores. Los médicos inicialmente le indicaron que tendría un parto normal, pero posteriormente se produjo una complicación durante el nacimiento.

La niña nació con dificultades y permaneció 14 días en una unidad de cuidados intensivos. Tras recibir el alta, continuó con controles médicos. A los dos meses de nacida fue diagnosticada con hidrocefalia y requirió la colocación de una válvula.

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El Hospital Nacional Cayetano Heredia aparece junto a un recuadro circular donde dos personas brindan asistencia a una niña. (ATV)

La madre contó que durante aproximadamente un año la menor permaneció entrando y saliendo del hospital debido a infecciones relacionadas con la válvula. En ese periodo, según su relato, fue sometida a numerosas intervenciones quirúrgicas.

“Mi hija tuvo tres transfusiones de sangre en el Cayetano y diecisiete operaciones en la cabeza”, afirmó la mujer.

Ante el deterioro de la salud de su hija, la madre decidió llevarla a su domicilio. Sin embargo, poco después la menor comenzó a presentar convulsiones y fue trasladada al Hospital del Niño.

Diagnóstico de VIH sorprendió a la familia

Fue durante una de esas atenciones que, según contó la madre, los médicos le indicaron que la niña tenía un virus y recomendaron que tanto ella como su esposo se realizaran pruebas.

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La mujer afirmó que ambos obtuvieron resultados negativos. Posteriormente, una especialista en infectología le comunicó que su hija tenía VIH.

La noticia, según su testimonio, marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. La madre aseguró que recibió atención psicológica y que profesionales le recomendaron iniciar acciones legales para determinar cómo la menor había adquirido el virus.

La familia sostiene que las principales atenciones médicas, incluidas las intervenciones quirúrgicas y las transfusiones de sangre, ocurrieron en el Hospital Cayetano Heredia.

Once años de proceso judicial

La madre aseguró que después de conocer el diagnóstico intentó obtener explicaciones del hospital. Según su relato, fue convocada a una reunión con representantes del establecimiento y se realizaron nuevas pruebas tanto a ella como a su esposo.

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También afirmó que en ese momento se planteó la posibilidad de realizar una prueba de ADN, situación que interpretó como una forma de cuestionar incluso el vínculo materno con la menor.

Con el paso de los años, la familia inició un proceso judicial. Sin embargo, lejos de encontrar una solución, la madre asegura que el procedimiento se ha convertido en otro obstáculo debido a los costos que debe afrontar.

Según explicó, su abogado le comunicó que la jueza había solicitado un nuevo peritaje para continuar con el proceso. El costo total sería de aproximadamente S/30 mil y, de acuerdo con lo señalado por la madre, cada una de las partes debería asumir S/15 mil.

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“¿Cómo es posible? Encima de lo que le han hecho a mi hija, no es justo que yo tenga que pagar ese monto”, expresó entre lágrimas.

La mujer sostiene que no cuenta con los recursos económicos para afrontar ese gasto, debido a que también debe cubrir diariamente las necesidades de su hija.

La familia pide apoyo para los cuidados de la adolescente

Actualmente, la menor requiere tratamiento permanente y cuidados en casa. Su madre explicó que diariamente debe administrarle medicamentos anticonvulsivos y antirretrovirales, además de atender otras necesidades relacionadas con su condición.

La mujer también solicitó ayuda para conseguir pañales, pañitos y otros productos que necesita su hija.

La madre señaló que se levanta aproximadamente a las cinco de la mañana para atender a su familia y posteriormente permanecer al cuidado de la adolescente. Según contó, otros integrantes de la familia también contribuyen económicamente y con los cuidados.

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Además de solicitar asistencia para las necesidades cotidianas de su hija, la mujer pidió la intervención de las autoridades para que su caso pueda avanzar y se determine qué ocurrió durante los años en que la menor recibió atención médica.