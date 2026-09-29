Perú

DNI electrónico gratis hasta el 04 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Los horarios, direcciones y servicios disponibles varían según cada sede, por lo que se recomienda verificar previamente la programación antes de acudir

La jornada prioriza la atención de adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad - Créditos: Reniec.
La jornada prioriza la atención de adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad - Créditos: Reniec.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa con una campaña de documentación dirigida a ciudadanos que requieren atención para realizar trámites relacionados con el documento nacional de identidad (DNI) y otros servicios registrales. La jornada se desarrolla desde el 28 de septiembre y permanecerá activa hasta el 4 de octubre de 2026 en 18 regiones del país.

La iniciativa busca acercar los servicios de la entidad a poblaciones que pueden enfrentar mayores dificultades para trasladarse hasta una oficina registral. Entre los principales beneficiarios se encuentran los adultos mayores, las personas con discapacidad, los menores de edad y quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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Durante estas jornadas, los asistentes podrán realizar distintos procedimientos vinculados con el DNI, además de recibir orientación sobre servicios. Asimismo, se contempla la entrega de documentos que ya fueron gestionados con anterioridad y se encuentran disponibles para ser recogidos por sus titulares.

La campaña contempla la entrega de documentos de identidad que fueron tramitados previamente y ya se encuentran disponibles para sus titulares - Créditos: Reniec.
La campaña contempla la entrega de documentos de identidad que fueron tramitados previamente y ya se encuentran disponibles para sus titulares - Créditos: Reniec.

Campaña se desarrollará en 18 regiones

Las actividades programadas por Reniec se llevarán a cabo en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Los puntos de atención fueron establecidos en distintos espacios de uso público, entre ellos auditorios, plazas de armas, locales comunales, estadios y municipalidades. La entidad dispuso horarios diferenciados de acuerdo con cada sede, por lo que los ciudadanos deberán verificar previamente el lugar y el periodo en que recibirán atención.

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Reniec también detalló que la programación contempla los procedimientos disponibles en cada punto. Para conocer las direcciones, fechas, horarios y prestaciones que estarán habilitadas durante esta iniciativa, los interesados pueden revisar el siguiente ENLACE.

¿Quiénes pueden recoger su DNI?

Las personas que pertenecen a los grupos priorizados y que efectuaron previamente un trámite de identificación también podrán aprovechar estas jornadas para recoger su documento, siempre que este se encuentre listo.

Los integrantes de los grupos priorizados que ya realizaron un trámite podrán recoger su DNI si el documento figura como listo para entrega - Créditos: Reniec.
Los integrantes de los grupos priorizados que ya realizaron un trámite podrán recoger su DNI si el documento figura como listo para entrega - Créditos: Reniec.

Esta posibilidad está dirigida a adultos mayores, ciudadanos con discapacidad, menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad que hayan completado el procedimiento correspondiente. Antes de acudir al punto asignado, es necesario comprobar que el documento figure como disponible para entrega.

Para verificar el avance de la gestión, los ciudadanos deben ingresar al servicio habilitado por Reniec y consultar el estado de su solicitud. El sistema permite comprobar si el proceso alcanzó el 100 % y, por tanto, si el DNI ya puede ser recogido.

La consulta puede realizarse mediante este ENLACE. Si el resultado confirma que el documento está listo, el titular podrá acercarse al lugar correspondiente durante la jornada de atención.

La campaña forma parte de las acciones de Reniec para facilitar el acceso a la documentación y a los servicios registrales en diferentes zonas del territorio nacional. Por ello, quienes necesiten realizar una gestión deberán revisar con anticipación la sede, el horario y las prestaciones disponibles antes de acudir.

DNI vencido

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una ampliación excepcional de la vigencia de los DNI que hayan caducado o estén próximos a vencer. La medida permitirá que los ciudadanos puedan participar en los comicios sin que la fecha de expiración de su identificación les impida acudir a las urnas.

La disposición estará vigente hasta el domingo 4 de octubre, fecha de la jornada electoral. El objetivo es facilitar el ejercicio del derecho al voto de quienes mantienen un documento cuya vigencia haya concluido antes de los comicios.

La decisión fue formalizada el viernes 28 de agosto mediante la Resolución N.° 000023-2026-RENIEC/JNAC, publicada en el diario oficial El Peruano. Según establece la norma, la extensión tiene un alcance específico y estará vinculada exclusivamente a la participación de los ciudadanos en estas elecciones.

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