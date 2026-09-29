Perú

Canciller Carlos Espá anuncia futuro encuentro entre Fujimori y Trump en la Casa Blanca

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que la reunión en Washington podría realizarse “más adelante”, pero no indicó si ha iniciado coordinaciones para que se lleve a cabo

Canciller Carlos Espá anuncia futuro encuentro entre la presidenta Keiko Fujimori y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. (Foto: Composición - Infobae)
Canciller Carlos Espá anuncia futuro encuentro entre la presidenta Keiko Fujimori y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. (Foto: Composición - Infobae)
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El viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Estados Unidos para asistir a la semana de sesiones de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas podría ser el anticipo de una segunda visita de la mandataria al país norteamericano, pero con la intención de reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, según informó el canciller Carlos Espá.

Según indicó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su visita a Estados Unidos, la presidenta Fujimori habló ante Donald Trump durante una reunión entre los países miembros del Escudo de las Américas. “El secretario Rubio le dio la oportunidad, le distinguió a la presidenta Fujimori para que ella hiciera uso de la palabra”, afirmó el canciller.

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“Yo creo que se va a dar la oportunidad, o sea, va a haber una oportunidad seguramente más adelante en el camino, en el cual la presidenta Fujimori seguramente se va a reunir con el presidente Trump en la Casa Blanca, en Washington”, indicó el ministro Carlos Espá, quien tampoco indicó que actualmente se estén realizando coordinaciones con representantes de Estados Unidos para que este encuentro se realice.

Carlos Espá

¿Qué dijo Keiko Fujimori frente a Donald Trump?

Durante el encuentro entre países miembros del Escudo de las Américas, el secretario Marco Rubio sí identificó a la presidenta Keiko Fujimori y le dio el uso de la palabra, pero solo para presentarse ante el resto de delegaciones. “Nuestro miembro más reciente está aquí, desde Perú: la presidenta Fujimori. Queremos darle la oportunidad de hablar y presentarse”, dijo el representante de Estados Unidos.

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“Presidente Trump, secretario Rubio, muchas gracias. Perú se une al Escudo de las Américas con gran determinación y entusiasmo. Vengo de Perú. Perú ha derrotado a dos grupos terroristas: Sendero Luminoso y el MRTA. Pero ahora enfrentamos otro tipo de problemas. Este crimen que enfrentamos no respeta fronteras. Por eso estamos muy felices de sumarnos a esta coalición. Aplaudimos su liderazgo y su iniciativa, presidente Trump, y estamos aquí para apoyar al grupo y también para recibir información y apoyo de todos ustedes. Muchas gracias”, indicó la presidenta Fujimori antes de terminar su participación.

Ante las palabras de Fujimori, Trump respondió y aclaró que “la única forma de detener el crimen es con dureza. Tienen que ser muy duros. Quizás no les gustará, pero tienen que serlo. Eso lo detendrá rápidamente”.

Luego de una reunión con la coalición 'Escudo de las Américas' junto al presidente Donald Trump, la mandataria peruana reafirma su compromiso de combatir el crimen con la misma determinación con que se derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA. | TV Perú Noticias

Además de Fujimori, participaron en el encuentro los jefes de Estado de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; y República Dominicana, Luis Abinader. También asistió el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró el mandatario estadounidense al inicio de la reunión.

Seguidamente, describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

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