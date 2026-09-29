¿Puedo votar este domingo 4 de octubre si tengo multas pendientes y no cumplí como miembro de mesa?

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre y, a pocos días de la jornada, algunos ciudadanos todavía tienen obligaciones electorales pendientes de procesos anteriores. Entre ellas figuran las sanciones impuestas por no acudir a votar o por no cumplir con el cargo de miembro de mesa.

Ante esta situación, surge una duda para quienes mantienen una deuda con el sistema electoral: ¿una multa pendiente puede impedirles ingresar a su local de votación o ejercer su derecho al sufragio en las elecciones de este domingo?

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La respuesta se encuentra en las disposiciones vigentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que diferencian entre la obligación económica generada por una infracción electoral y las condiciones que permiten a una persona ejercer sus derechos como elector.

¿Tener una multa electoral impide votar?

El JNE señala actualmente que las multas electorales pendientes no restringen el ejercicio de los derechos civiles, comerciales, administrativos, judiciales o notariales, ni el uso del DNI.

Esto significa que una persona que mantiene una deuda por una infracción electoral de un proceso anterior no necesita cancelar previamente esa obligación para poder acudir a votar en las ERM 2026.

¿Qué ocurre si la multa fue por no cumplir como miembro de mesa?

Una infografía de la ONPE informa sobre las multas por no votar y por no ejercer como miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación tampoco cambia respecto del derecho a sufragar. La sanción por no haber cumplido el cargo de miembro de mesa corresponde a una obligación distinta de la participación como elector.

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Por ello, una persona que fue designada miembro de mesa en una elección anterior y no cumplió con esa función puede mantener una multa pendiente y, al mismo tiempo, encontrarse habilitada para votar en un nuevo proceso electoral.

Esto también aplica si el ciudadano tiene más de una obligación pendiente. Las sanciones pueden acumularse, pero ello no convierte automáticamente al elector en una persona impedida para votar.

¿Puedo tener una multa por no votar y otra por ser miembro de mesa?

Son infracciones diferentes y pueden generar sanciones independientes. Por ejemplo, si una persona fue miembro de mesa en una elección anterior, no acudió a cumplir esa función y tampoco votó, puede registrar ambas multas. La existencia de esas obligaciones no modifica por sí sola su condición de elector para las siguientes elecciones.

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Para las ERM 2026, el padrón definitivo aprobado por el JNE comprende 26 314 648 electores hábiles peruanos. La posibilidad de sufragar está determinada por la condición que figura en el padrón electoral correspondiente al proceso.

¿Qué pasa si fui sorteado como miembro de mesa para este 4 de octubre?

Aquí existe una diferencia importante. Tener una multa de una elección anterior no exime a una persona de cumplir una nueva designación como miembro de mesa.

La capacitación de la ONPE explicó las tareas de los miembros de mesa en la instalación de la mesa de sufragio, la votación y el escrutinio. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa para las ERM 2026 y publicó la relación correspondiente. Quienes hayan sido designados para esta jornada deben cumplir las funciones establecidas para el cargo, salvo que hayan obtenido previamente una excusa o justificación válida conforme al procedimiento electoral.

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Por ello, una multa anterior y una nueva designación como miembro de mesa son situaciones que deben analizarse por separado.

¿Qué pasa si no voto este domingo?

No acudir a votar en las ERM 2026 puede generar una nueva multa electoral, de acuerdo con la clasificación correspondiente al distrito del elector.

La obligación generada por una elección anterior no desaparece por participar en un nuevo proceso y, de la misma manera, votar este domingo no elimina automáticamente las multas que ya figuren registradas.

Si una persona considera que existió una causa válida que le impidió sufragar, puede solicitar posteriormente una dispensa electoral ante el JNE y presentar la documentación que sustente el motivo alegado. El trámite se realiza después de la jornada electoral.

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¿Dónde puedo consultar si tengo multas pendientes?

El JNE tiene habilitada su plataforma de Multas Electorales, donde los ciudadanos pueden consultar si registran sanciones pendientes.

La consulta permite conocer la situación de las obligaciones electorales y verificar si existen multas asociadas a procesos anteriores.

Para las elecciones de este domingo, la recomendación es revisar previamente la información electoral correspondiente y verificar el local de votación y, en caso de haber sido sorteado, la condición de miembro de mesa.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán este domingo 4 de octubre de 2026. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir autoridades de los gobiernos regionales y municipales.

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En este proceso, las obligaciones económicas generadas por elecciones anteriores deben diferenciarse de la condición que permite participar como elector. Una multa pendiente puede mantenerse como deuda, pero no constituye por sí misma una prohibición para acudir a votar.

Por ello, quienes tengan sanciones pendientes deben revisar su situación ante el JNE, pero no asumir que esa deuda les impide participar en la jornada electoral.