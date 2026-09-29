Usuarios reaccionan a publicación de Cuto Guadalupe tras fallo en primera instancia contra Magaly Medina: “¿Y la denuncia a tu mujer?”

La publicación de Cuto Guadalupe sobre la resolución judicial generó diversas reacciones en redes sociales. Magaly Medina mostró algunos de los comentarios durante su programa y luego se refirió nuevamente al proceso. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La reciente publicación de Cuto Guadalupe relacionada con la resolución judicial de su proceso contra Magaly Medina generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Los mensajes aparecieron en la propia cuenta del exfutbolista y fueron mostrados por la conductora durante la edición de ‘Magaly TV, La Firme’ del lunes 28 de septiembre de 2026.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina decidió revisar públicamente algunos de los comentarios que los internautas dejaron en la publicación de Cuto Guadalupe. La conductora hizo énfasis en que se trataba de opiniones de usuarios de redes sociales y, a partir de ellas, volvió a referirse al conflicto judicial que mantiene con el exfutbolista.

PUBLICIDAD

La situación se produce después de que Cuto Guadalupe compartiera información relacionada con la resolución judicial que le dio la razón en primera instancia dentro del proceso que inició contra la conductora. La publicación generó una conversación entre sus seguidores y otros usuarios, quienes dejaron mensajes relacionados tanto con el proceso como con episodios de su vida personal que anteriormente habían sido expuestos en televisión.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

Usuarios reaccionaron a la publicación de Cuto Guadalupe

Durante su programa, Magaly Medina mostró parte de las reacciones que aparecieron en la publicación de Cuto Guadalupe. Entre los mensajes había usuarios que cuestionaban al exfutbolista y otros que defendían la labor periodística de la conductora.

PUBLICIDAD

Uno de los comentarios que leyó decía: “Pero lo cachudo no te lo quita nadie”. Otro usuario escribió: “Y la denuncia a tu mujer por hacerte venado, ya salió la resolución también”. Los mensajes continuaron en esa misma línea. Uno de los internautas publicó: “Mi causa, que no se pierde un programa de Magaly, anda, trabaja, pues”, mientras otro señaló: “Otra vez otro Cornelio haciendo juicio”.

También aparecieron comentarios dirigidos a la relación que Cuto Guadalupe tuvo con la madre de su hijo. Entre ellos se pudo leer: “A tu mujer ponle juicio por hacerte cachudo”, “Todos los Cornelios contra Magaly” y “Magali solo hace su trabajo”.

PUBLICIDAD

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

Otro usuario escribió: “La que te cuerneó fue tu mujer”, mientras que uno más sostuvo: “Tiene un trauma con Magaly”. La conductora continuó leyendo los mensajes publicados por los internautas y encontró otro comentario que hacía referencia a las consecuencias de las decisiones personales y a la exposición pública del caso.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso quiere decir que los cachos no pesan si no te duele tanto, que culpas de las malas decisiones de tu mujer a otras personas”, se leía en otro de los mensajes. Asimismo, apareció una publicación que hacía alusión a la situación que anteriormente fue expuesta en televisión: “La próxima dile a tu señora que no se vaya a un hotel público para que no la ampayen”.

PUBLICIDAD

Otro internauta resumió su posición con una frase igualmente relacionada con aquel episodio: “La mujer le monta cacho y la que paga los platos rotos es la que te informa”.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina toma distancia de los comentarios de los usuarios

Después de mostrar varios de los mensajes, Magaly Medina marcó distancia entre las opiniones de los usuarios y su propia posición. La conductora señaló que las personas son libres de expresar lo que piensan en redes sociales, pero dejó claro que esos comentarios no forman parte de sus propias declaraciones. “Lo que la gente opine ya no es lo mío”, manifestó durante el programa.

“La gente no tiene a quién acusar y a quién culpar de sus desgracias personales y me culpa a mí como si yo fuera la que tuviera que haberles guardado respeto”, expresó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la atención que recibió el proceso judicial

Más adelante, Magaly Medina volvió a referirse a la decisión judicial y expresó su desacuerdo con la importancia que, desde su perspectiva, se le habría otorgado al caso.

“Habiendo cosas más preocupantes e importantes en la sociedad, los jueces pierden tiempo en cosas que no lo ameritan. Y eso es cierto”, manifestó. En esa misma línea, añadió: “Y creo que la justicia, aquellos encargados de justicia, deberían de sopesar bien antes de darle importancia a estos casos”.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también comentó las versiones que circulaban alrededor de los cambios relacionados con la jueza que vio el caso. “Por eso yo digo, algo raro tiene que haber aquí. Algo raro, claro”, señaló.

PUBLICIDAD

Luego hizo referencia a la investigación que realiza la Fiscalía contra la expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal, por el presunto cambio irregular de la jueza que estaba a cargo del proceso de difamación iniciado por Jefferson Farfán contra Magaly Medina. Al respecto, la conductora recordó las versiones que surgieron tras el relevo de la magistrada y cuestionó que se pretenda vincularla con esa decisión. “Todo el mundo dice: ‘Ay, no cambiaron a la jueza para...’. Ah, sí, cambiaron. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿A mí me absolvieron? No”, afirmó.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora habla de la reparación económica

Otro de los puntos que Magaly Medina mencionó durante su intervención fue el monto económico que, según señaló, se le estaría exigiendo como consecuencia del proceso. “Increíble. Multa de trescientos cincuenta mil soles. Reparaciones de esa cantidad”, expresó.

PUBLICIDAD

A partir de esa cifra, la conductora realizó una comparación con otros casos de violencia y delitos graves que ocurren en el país. “Eso espero ver a cada niño que se queda sin padre, que es atropellado, que es matado por sicarios. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le hacen pagar a esos asesinos?”, cuestionó.

Magaly Medina comenta las reacciones en redes tras publicación de Cuto Guadalupe. Captura: Magaly TV La Firme.