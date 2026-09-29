Amazonía peruana espera a León XIV: pueblos indígenas llevarán sus demandas a Pucallpa

Pucallpa se prepara con gran ilusión para un momento histórico: recibir al primer Papa peruano, León XIV. Un recorrido por la fe amazónica, el legado de las visitas papales y el compromiso de la Iglesia con los pueblos originarios y el cuidado de la casa común.| Video: Arzobispado de Lima

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El Arzobispado de Lima presentó su segundo capítulo del documental sobre los preparativos de la próxima visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el 15 de noviembre de 2026, como un acontecimiento religioso y social para la Amazonía peruana. El viaje formará parte de la gira del pontífice por el Perú y tendrá como eje el encuentro con las comunidades originarias, la defensa de la naturaleza y la reafirmación de una Iglesia que reconoce la diversidad cultural de los pueblos amazónicos.

Juan José Dioses, portavoz del Arzobispado de Lima, sostiene que la región se prepara para recibir al primer papa peruano de la historia. Según su mensaje, la Iglesia amazónica considera que Dios también se expresa en las lenguas y culturas de las comunidades originarias. La visita busca poner en valor esa identidad, así como el compromiso eclesial con la dignidad de los pueblos.

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El documento recuerda las visitas previas de Juan Pablo II y del papa Francisco a la Amazonía. Monseñor Augusto Martín Quijano, obispo de Pucallpa, señala que esos viajes revelan la importancia que la Iglesia atribuye a este territorio. Destaca, en particular, el impulso que dio Francisco al convocar el Sínodo de la Amazonía, a partir de la idea de que la Iglesia y el mundo pueden aprender de la espiritualidad, la naturaleza y las culturas amazónicas.

León XIV vuelve a casa: Pucallpa se prepara para una visita con protagonismo indígena| Vatican News/ Documental del Arzobispado de Lima

La hermana Amparo Zaragozá, integrante de la pastoral indígena de Pucallpa, resalta que los tres pontífices han procurado encontrarse con los pueblos indígenas. Afirma que estas comunidades han ocupado un lugar central en las visitas papales y que esa presencia contribuye a que se sientan acogidas y valoradas.

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Tres momentos para la visita del papa León XIV

La llegada de León XIV a Pucallpa se organizará alrededor de tres momentos: escuchar, sembrar y celebrar. El primero consistirá en una reunión con pueblos originarios de Ucayali, en particular shipibo-konibo, ashaninka y cocama, en la laguna de Yarinacocha. El padre Lucca Santa, coordinador del viaje papal en Pucallpa, explica que el objetivo será escuchar a las comunidades amazónicas y recoger voces de otros pueblos invitados, con el fin de transmitir un mensaje común, aunque diverso.

Fernando Carteiro, comunero de Yarinacocha, pide visibilizar la problemática de la amazonía y dialogar| Foto: Captura del documental LEÓN XIV VUELVE A CASA - PUCALLPA (EP.2)

El segundo momento estará centrado en la siembra de un shihuahuaco, árbol emblemático de la selva. El documento presenta este gesto como un símbolo de unión entre generaciones y de cuidado de la naturaleza. En la catedral se convocará a ancianos y niños, mientras que el papa recibirá plantones de especies amazónicas y dejará como señal la siembra de un shihuahuaco.

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Monseñor Quijano vincula el árbol con un mensaje pronunciado por León XIV ante la Conferencia Eclesial Amazónica. En esa intervención, el pontífice comparó el crecimiento lento y duradero del shihuahuaco con la Iglesia que aspira a ser un signo de unidad en la diversidad y un refugio para la vida. El padre Lucca Santa añade que el árbol representa la responsabilidad compartida de las generaciones para proteger la casa común.

Representantes de comunidades amazónicas esperan que la llegada de León XIV a Pucallpa permita trasladar al mundo las amenazas que afectan sus territorios| Foto: Captura del documental LEÓN XIV VUELVE A CASA - PUCALLPA (EP.2)

El tercer momento será la celebración con la comunidad católica de Pucallpa. El sacerdote Lucca Santa sostiene que el papa encontrará una Iglesia que vive la fe, enfrenta problemas cotidianos y mantiene esperanza. El propósito, según plantea, es que el pontífice conozca la realidad local sin idealizaciones ni ocultamientos, para que pueda dirigir un mensaje a toda la Iglesia sobre la vida en la Amazonía.

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La voz de la amazonía

La hermana Amparo Zaragozá, quien afirma haber trabajado 49 años con el pueblo shipibo-konibo, destaca que la relación pastoral ha implicado un aprendizaje para quienes llegaron a evangelizar.

Los testimonios recogidos exponen preocupaciones por la tala ilegal, la minería ilegal, la deforestación, la contaminación de los ríos y el monocultivo. Un comunero de Yarinacocha afirma que la visita representa una oportunidad para visibilizar las necesidades de los pueblos indígenas, sus formas de vida y las amenazas que enfrentan quienes defienden los bosques.

Aquiles Vásquez, del Centro Amazónico de Antropología, advierte sobre una visión histórica de la Amazonía centrada en la extracción y no en el desarrollo de sus pueblos. En ese marco, espera que la presencia del papa contribuya a mostrar las problemáticas de Ucayali y de toda la Amazonía.

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