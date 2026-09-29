Jorge Fossati reconoció charla con plantel de Universitario en medio de las dudas en el Torneo Clausura: “Me preocupo”

El técnico uruguayo admitió que conversa con jugadores de la 'U' y se negó a dar una opinión sobre el caso de Héctor Cúper. (Video: Embasados)

Guardar

Universitario de Deportes atraviesa una etapa crucial del Torneo Clausura 2026, su última oportunidad para luchar por el tetracampeonato nacional. De hecho, las dudas sobre las continuidad del técnico Héctor Cúper surgieron luego de la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

Justamente, Jorge Fossati admitió que mantiene contacto con integrantes del plantel “¿Hablo con los jugadores? Sí, muchas veces me preocupo”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Embasados.

PUBLICIDAD

El DT uruguayo confesó que cuando Matías Di Benedetto estuvo ausente, aprovechó en llamarlo y quiso conocer el motivo por el que el defensor no había sido considerado para jugar. “Me preocupo por la salud de ellos y esas cosas, pero nunca metiéndome en el trabajo ni preguntando qué hacen o qué dejan de hacer”, señaló.

Fossati también indicó que aprovecha esos intercambios para reconocer los resultados que consigue el equipo. “Y felicitándolos cuando logran resultados importantes”, completó al referirse al vínculo que conserva con los futbolistas ‘cremas’.

Jorge Fossati, parte de la historia grande de Universitario con el reciente tricampeonato nacional. - créditos: Universitario

Jorge Fossati, actualmente en Liverpool de Uruguay, contó que no siempre puede observar los partidos de Universitario debido a sus propias obligaciones. “Hay veces que no puedo ver porque estoy ocupado en otras cosas, o porque yo tengo partido, o porque estoy concentrado”, explicó.

PUBLICIDAD

Esa situación ocurrió durante la reciente fecha en la que la ‘U’ sufrió una derrota amplia ante Deportivo Garcilaso. El ‘Flaco’ precisó que no vio ese encuentro porque se encontraba concentrado y debía jugar al día siguiente. “Yo no vi nada. Estábamos concentrados, al otro día jugábamos”, relató, para luego quedar “ingratamente sorprendido” por el resultado adverso.

Pese al impacto de ese partido, el estratega de 73 años no dio por cerradas las opciones del equipo ‘estudiantil’ en el Torneo Clausura. “Universitario tiene todas las posibilidades de conseguir el Clausura, sin desmerecer a nadie, mucho menos a Garcilaso que es el líder. ¿Por qué no? Y eso es lo que yo deseo", sostuvo.

PUBLICIDAD

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Fossati Lurachi evitó extenderse sobre lo que ocurre puertas adentro de Universitario. Consideró que su etapa en la institución ya concluyó y que cualquier comentario sobre cuestiones internas podría interpretarse como una intromisión. “De la interna... ¿quién soy yo para hablar? Yo no soy nadie”, respondió. El uruguayo recordó que, durante su paso por la ‘U’, buscó aportar con sus aciertos y errores.

Según explicó, la mejor ayuda que puede ofrecer hoy a una institución por la que mantiene afecto consiste en mantenerse al margen de versiones o conflictos en referencia a las dudas sobre la permanencia de Héctor Cúper. “No es que no me quiera meter, sino que no me quiero entrometer”, remarcó.

PUBLICIDAD

La continuidad de Héctor Cúper ha sido motivo de debate en las últimas semanas, a raíz de los resultados y del rendimiento de Universitario en el Torneo Clausura. Jorge Fossati admitió que tiene una opinión sobre una eventual salida del entrenador, pero descartó hacerla pública.

Los futbolistas que conforman el bloque del tricampeón peruano están disconformes con el método de trabajo del veterano argentino. | VIDEO: Fútbol Satélite

“¿Posible salida de Cúper? Si tengo opinión, me la reservo para la intimidad, pero no para decirlo públicamente”, expresó. Con esa respuesta, evitó sumarse a las especulaciones sobre el futuro de Héctor Cúper.

El uruguayo también negó haber tenido comunicación directa con su par argentino. De la misma forma, indicó que tampoco mantuvo contacto con Javier Rabanal, quien estuvo al frente del equipo hasta abril de este año. “No me acuerdo si era el de Cúper o el anterior, de Javier Rabanal”, respondió al ser consultado por un acercamiento entre los cuerpos técnicos.

PUBLICIDAD

Por el contrario, Jorge Fossati precisó que la comunicación sí se produjo entre integrantes de las áreas físicas. “Uno de los PF se comunicó con mi preparador físico, pero ni con el anterior técnico ni con Cúper tuve ningún tipo de contacto”, aseguró.