Resultados del Brasil Cup 2026 HOY: así van los partidos con participación de Alianza Lima

Resultados del Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (grone de corazón)

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Hoy, viernes 18 de septiembre, Alianza Lima inicia su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 con su participación en la Brasil Cup 2026. El vigente tricampeón nacional afrontará un cuadrangular amistoso en Belém, ciudad ubicada en el norte de la ciudad brasileña.

La competencia reunirá a tres rivales brasileños: Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas. Los encuentros servirán como parte de la puesta a punto del plantel antes del inicio de la nueva temporada.

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Resultados de los partidos del Brasil Cup 2026

Alianza Lima enfrentará a Gerdau Minas en una de las semifinales de la Brasil Cup 2026, torneo amistoso que el cuadro blanquiazul disputará como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El resultado del duelo determinará el siguiente rival del vigente tricampeón nacional. Si gana, jugará la final; si pierde, disputará el partido por el tercer puesto.

Viernes 18 de septiembre

- Gerdau Minas vs Alianza Lima (17:00 horas / América TV, América TVGO)

- Fluminense vs Osasco (20:00 horas / América TVGO)

Sábado 19 de septiembre

- Tercer lugar (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Final (17:00 horas / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)

Canal TV para ver la Brasil Cup 2026

América Televisión transmitirá la Brasil Cup 2026 de Alianza Lima para el público peruano. La señal emitirá el cuadrangular amistoso por los canales 4 y 704 en alta definición.

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Los usuarios también podrán acceder a los partidos desde América TVGO, la aplicación de la cadena. El servicio no tendrá un costo adicional.

La transmisión permitirá seguir la participación del vigente tricampeón peruano en Brasil. El certamen forma parte de la preparación blanquiazul para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación de las ‘blanquiazules’ en el torneo internacional con toda la previa, punto a punto, mejores jugadas, y mucho más.

Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

Las jugadoras de Alianza Lima que participarán de la Brasil Cup 2026

Alianza Lima sumará tres jugadoras a su concentración durante la preparación para la nueva temporada. Sandra Ostos y María Alejandra Marín ya están confirmadas en el plantel tras su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley de Río de Janeiro.

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La atacante Daniela Bulaich también se incorporará al grupo blanquiazul luego de los trabajos que realizó con la selección argentina. La jugadora de 29 años ocupará el lugar de Elina Rodríguez y tendrá sus primeros entrenamientos junto a sus nuevas compañeras.

El plantel íntimo no contará con Diana de la Peña. La central sufrió una lesión antes del torneo sudamericano, un problema que además le impidió integrar la selección peruana.

Cristina Cuba (armadora)

Maria Alejandra Marin (armadora)

Ioana Baciu (opuesta)

Taylor Fricano (opuesta)

Sandra Ostos (punta)

Esmeralda Loroña (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nayeli Yábar (punta)

Ysabella Sánchez (punta)

Clarivett Yllescas (central)

Flavia Montes (central)

Allie Holland (central)

Zahira Quiñe (líbero)

Esmeralda Sánchez (líbero)

Alianza Lima le dio la bienvenida oficial a Daniela Bulaich. Crédito: Prensa AL

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 reunirá a cuatro equipos en un cuadrangular que marcará la presentación oficial de Alianza Lima ante sus hinchas. El evento se realizará entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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El club victoriano compartirá el certamen con Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil. La presencia de los tres clubes le dará carácter internacional a la presentación del conjunto íntimo.

Los aficionados podrán seguir los partidos por América Televisión, que transmitirá el certamen a través de los canales 4 y 704 en alta definición. La cobertura también estará disponible en América TVGO, la aplicación de la cadena televisiva. El acceso a la plataforma no tendrá costo adicional para los usuarios.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima