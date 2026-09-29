Decreto Supremo oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Un aumento en dos tramos. Es decir, dos alzas del sueldo mínimo, que se aplicarán este y el siguiente año, hasta subir al monto de S/170. Pero primero, pasará por acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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La presidenta Keiko Fujimori dispuso por medio de un Decreto Supremo un incremento de S/ 170 al salario mínimo para la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores privados, que llegará a S/ 1.300 en dos tramos: el primero regirá desde el 1 de octubre de 2026 y el segundo deberá establecerse durante el primer semestre de 2027.

Este primer aumento de S/ 100 eleva el salario mínimo a S/ 1.230 y fue aprobado mediante un Decreto Supremo publicado por el diario oficial El Peruano. Esto luego de que la mandataria ofreciera este incremento como parte de sus promesas durante su campaña electoral durante la primera mitad del año.

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Según el Decreto, este primer aumento del sueldo mínimo será acompañado por un segundo tramo de S/ 70 que deberá ser oficializado por medio de otro Decreto Supremo en un punto durante el primer semestre del año 2027. La norma no precisa una fecha de entrada en vigencia para esa segunda etapa.

El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo

Según el documento legal, el monto obtuvo consenso durante la sesión extraordinaria N.º 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, realizada el 3 de septiembre de 2026.

La medida alcanza a quienes están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. El decreto establece que la fijación de la remuneración mínima se realizó mediante el diálogo social entre el Estado, las organizaciones de trabajadores y los empleadores.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fija y aplica los lineamientos de la política de remuneraciones mínimas. A su vez, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo interviene en la regulación de ese ingreso según su reglamento de organización y funciones, actualizado en 2024.

En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori firmó el decreto supremo que incrementa la remuneración mínima vital. El aumento se aplicará en dos etapas a partir de octubre. | Canal N

Keiko Fujimori explica aumento del sueldo mínimo

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que la decisión fue adoptada después de un proceso que incluyó estudios económicos y la participación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado.

“Este aumento de la remuneración mínima vital no tiene consecuencias inflacionarias, ni tampoco es una cuestión populista, porque nace de un debido trabajo en equipo (...) gobernar es practicar el diálogo social, pero también tomar decisiones”, afirmó en una rueda de prensa.

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“Y se decidió otorgar el primer tramo a partir del primero de octubre, en consonancia en el marco de lo planteado por el ministro de Economía, que dijo que se podía dar este aumento entre octubre y noviembre de este año, pues las condiciones estaban dadas”, agregó.

Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

Fujimori, quien firmó el decreto supremo que oficializa el incremento salarial, señaló que los S/70 restantes comenzarán a aplicarse tras el fenómeno de El Niño, cuya evolución, según las previsiones citadas por el Gobierno, podría extenderse hasta comienzos de 2027.

Añadió que unos 600.000 trabajadores se beneficiarán de la medida y sostuvo que, si su administración hubiera aplicado “expectativas pasadas”, habría “podido firmar al día siguiente” el alza.

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“Pero como señalé claramente al gabinete y a todos los peruanos, este Gobierno actuará siempre de manera institucional. Por eso saludo el esfuerzo del ministro de Trabajo, que convocó inmediatamente al Consejo Nacional del Trabajo, reunión que no se hacía en los últimos ocho años”, dijo.

La mandataria mencionó que en esa reunión “hubo discrepancia en los tiempos, por supuesto, pero tiene el respaldo de todos los sectores, de los sindicatos, por lo tanto, de los trabajadores y también del sector privado y del Gobierno”.