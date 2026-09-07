Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Titus Bramble al lado de Nolberto Solano en una reunión privada en Islamabad. - Crédito: Zeeshan Shafi

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Durante el periodo de Nolberto Solano como seleccionador de Pakistán, ha detectado una importante problemática que impide el crecimiento de la disciplina nacional: la fragilidad defensiva. Para subsanar ese inconveniente, el líder peruano no ha tenido mejor idea que sumar a su proyecto a un otrora referente de la Premier League.

El exdefensor Titus Bramble le ha dado el sí al ‘Maestrito’ para incorporarse inmediatamente a su comando técnico. Ejercerá cuanto antes funciones como asistente técnico, siendo la mano derecha de un ‘Nobby’ que muy pronto afrontará la Copa FIFA ASEAN, tras haberse coronado campeón del Torneo Jubileo de Diamante.

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Nolberto Solano quiere marcar una época en Pakistán. - Crédito: Haider Ali

Con la llegada del retirado Bramble, se espera que los defensores de Pakistán, los cuales no poseen mayores galones internacionales, no solo eleven su nivel para desafiar enfrentamientos de gran envergadura, también ganen o refuercen puntuales conceptos colectivos que harán del equipo un oponente rocoso y duro en cualquier plaza.

Que la oficialidad al nuevo cargo de Titus se confirme no genera mucha sorpresa alrededores del centro deportivo de Lahore, dado que hace un año visitó a los ‘halcones’ como parte de un viaje con el fin de conocer su realidad futbolística e identificar la actualidad en el desarrollo de categorías menores.

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El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

No se confirmó que en aquella visita haya coincidido con Solano, aunque no se descarta que haya sucedido, considerando que ambos se conocen del Newcastle United. Ahora volverán a reencontrarse en un escenario distinto, pero con la firme intención de impulsar el crecimiento de la selección de Pakistán.

Titus Bramble puede presumir de una larga trayectoria en la Premier League. Hizo su debut a finales de la década de los noventa con el Ipswich Town para después fichar por Newcastle United. Charlton Athletic, Wigan Athletic y Sunderland fueron las últimas camisetas que vistió antes de asumir el retiro. Sumó más de 300 partidos en la élite de Inglaterra.

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Nolberto Solano y Titus Bramble representaron a Newcastle United a inicios del nuevo milenio. - Crédito: AFP

Solano, experiencia con altibajos

El destino quiso que Nolberto Solano abandonara sus labores en el Santos FC del ascenso peruano para que se desplazara ipso facto a Islamabad, donde se le asignó una responsabilidad tan exótica como estimulante: conducir a la selección de Pakistán en dos categorías.

Inicialmente, a ‘Nobby’ se le encargó el bloque U23 al tiempo que diera inicio a una búsqueda exhaustiva de jóvenes talentos dentro del país bajo un programa escalonado de captación, pero sobre todo que agilizara la captación de futbolistas pakistaníes formados en Europa.

El entrenador peruano celebró la primera anotación como seleccionador del combinado pakistaní. (Video: X)

Sobre la marcha, los directivos de la PFF promovieron a Nolberto Solano como director técnico de la estructura principal. Durante esa recorrido, valgan verdades, ha experimentado más desazones que alegrías, pero aun así se mostró firme en sus convicciones.

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Cerca al año de experiencia, el profesional peruano se hizo de un logro histórico para la nación al conseguir que Pakistán ganará el título del Torneo Jubileo de Diamante. Si bien la distinción fue memorable, lo mejor radicó en el desempeño de un equipo cohesionado, serio y competitivo.

Nolberto Solano hizo historia con Pakistán al conseguir el Torneo Jubileo de Diamante. - Crédito: Difusión

Tiene por delante ‘Ñol’ una competencia más importante con la Copa FIFA ASEAN, la cual servirá como un auténtico termómetro para conocer la realidad de unos ‘halcones’ que van subiendo con los cuidados respectivos.

Al cierre del 2026, la Federación de Fútbol de Pakistán realizará una evaluación integral de la administración de Nolberto Solano y tras la obtención de resultados y logros se definirá su futuro en Lahore.

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