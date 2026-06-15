Nolberto Solano cosecha otro éxito con Pakistán: recibió invitación de la FIFA para disputar prestigioso certamen del Sudeste Asiático

Nolberto Solano estará bajo los mandos de Pakistán en la inédita Copa FIFA ASEAN, impulsada por Gianni Infantino. - Crédito: PFF / AFP

La reciente gesta lograda en el Torneo Jubileo de Diamante por Nolberto Solano con Pakistán ha permitido que se le abra al seleccionado nacional una serie de puertas importantes. Una de ellas acaba de llegar con una invitación carácter FIFA para que acuda a un certamen regional de prestigio.

Por el éxito conseguido recientemente, la Federación de Fútbol de Pakistán ha recibido un ofrecimiento para disputar la Copa FIFA ASEAN, según ha detallado la website Go News y confirmado por el tabloide DAWN. Ese alcance no solo posiciona a los ‘halcones’ en un escalafón superior, también impulsa notoriamente el crecimiento de su fútbol.

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Nolberto Solano hizo historia con Pakistán al conseguir el Torneo Jubileo de Diamante. - Crédito: Difusión

Aunque el presidente Mohsen Gilani se ha hecho el desentendido acerca del asunto, al igual que la organización que preside, fuentes cercanas a la PFF han asegurado que hubo una respuesta positiva de parte del máximo directivo para ser integrante del certamen, lo que supondría un hito porque será la primera vez que Pakistán dirá presente en un torneo FIFA.

Nada de esto hubiera sido posible sin la confianza a la gestión iniciada por Nolberto Solano, quien pese a las dificultades —pronunciadas por la carencia de una cultura futbolística en el país al igual que la escasez de jugadores fiables con nivel— ha sabido mantenerse en su cargo exhortando al resto a confiar más allá de los resultados deportivos, los cuales están llegando a cuentagotas.

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El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

Paso histórico

Ha sido una suerte de mezclas lo que ha permitido que Pakistán diga presente en una inédita competición levantada por la FIFA. El hito patentado por Nolberto Solano fue la llave para la invitación, después de que el presidente Mohsen Gilani haya conversado constantemente con la cúpula del organismo rector para la reinserción del seleccionado nacional a grandes certámenes.

La Copa ASEAN, en la que participarán 11 naciones del sudeste asiático, es una idea que ha sido llevada a la realidad por Gianni Infantino y que se mantendrá al margen de las Eliminatorias AFC y Copas de Asia, aunque tendrá validez FIFA.

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Nolberto Solano ha marcado un hito en la historia moderna de la selección de Pakistán. - Crédito: PFF

Pakistán integrará la División 1 del Campeonato de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, uniéndose a una serie fuerte e intensa que implicará cruces con Tailandia, Singapur, Filipinas, India e Indonesia, la anfitriona.

“A través de la Copa FIFA ASEAN, unimos a los países, y esta competición será un gran éxito. Ayudará a impulsar el fútbol de selecciones nacionales en la región de la ASEAN y apoyará el desarrollo de nuestro deporte en todo el Sudeste Asiático”, declaró Infantino en la presentación del evento deportivo.

El entrenador peruano celebró la primera anotación como seleccionador del combinado pakistaní. (Video: X)

Arquitecto Solano

Al concluir el ciclo de Stephen Constantine al mando de la selección de Pakistán, la PFF inició una búsqueda exhaustiva destinada a encontrar un reemplazante idóneo y con sólidos pergaminos. En ese proceso de selección, la hoja de vida de Nolberto Solano captó rápidamente la atención de los directivos, impulsada por su trayectoria como exfutbolista en la Premier League y su experiencia previa como mano derecha de Ricardo Gareca con Perú.

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Definido el acuerdo con Nolberto Solano se dio inicio al trabajo desde las bases, priorizando la detección y el desarrollo de jóvenes talentos en distintas regiones del país. Además de su labor local, incorporó a futbolistas pakistaníes formados en el extranjero, especialmente en Europa, como es el caso de Otis Khan, con el objetivo de fortalecer el plantel.

Nolberto Solano presumiendo su golpeo de balón en Lahore. - Crédito: Pakistan Football Federation

A nivel deportivo, el proceso encabezado por ‘Nobby’ enfrentó múltiples dificultades y naufragios en los resultados obtenidos en las distintas competencias. Pese a estos reveses, la PFF valoró positivamente el trabajo realizado, señalando la importancia de la reconstrucción institucional y deportiva que se implementó desde el inicio de su gestión.

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El punto culminante del ciclo de Nolberto Solano se produjo a principios de junio, cuando la selección de Pakistán logró cortar una racha de 74 años sin títulos.