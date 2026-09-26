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Nolberto Solano debuta con desastre en la Copa FIFA ASEAN: Pakistán fue goleado 4-0 a manos de Tailandia en Fase de Grupos

El ‘Maestrito’ desaprobó de la peor manera posible en su estreno. Los ‘halcones’ se vieron sobrepasados en todo el partido. La siguiente evaluación, en la que se espera la recuperación, será contra Filipinas

Nolberto Solano dio un paso en falso en el debut de la Copa FIFA ASEAN. - Crédito: PFF
Nolberto Solano dio un paso en falso en el debut de la Copa FIFA ASEAN. - Crédito: PFF
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Pakistán llegaba al debut de la Copa FIFA ASEAN con la moral renovada después de unos meses venturosos por la consecución del Torneo Jubileo de Diamante. El entusiasmo, sin embargo, se difuminó en un instante tras un estrepitoso debut contra Tailandia, dejando al conjunto liderado por Nolberto Solano demasiado tocado.

Conociendo su modesto nivel, reflejado en el casillero 198 de la clasificación FIFA, los ‘halcones’ apareció con un sistema 5-3-2 con el único propósito de ofrecer una defensa férrea para resistir los embates de un oponente muy agresivo que manejó el control de las acciones a través de la posesión del balón.

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Titus Bramble al lado de Nolberto Solano en una reunión privada en Islamabad. - Crédito: Zeeshan Shafi
Titus Bramble al lado de Nolberto Solano en una reunión privada en Islamabad. - Crédito: Zeeshan Shafi

El plan solo sirvió hasta la media hora de juego. A los 31′ minutos, el delantero Teerasak Poeiphimai descerrajó el envite al cazar un rebote del portero tras una respuesta al cabezazo de Jude Soonsup-Bell, quien logró rehacerse, a los 41′, a partir de un error en salida del capitán de Pakistán. Aquel yerro devino en la ampliación de la diferencia.

Con ese desolador panorama, Nolberto Solano apostó por un valiente y arrojado movimiento: modificar la estructura a un 4-4-2, dándole entrada a delanteros y mediocentros que puedan compenetrarse al tiempo que atenúen la situación. Aunque la medida correctiva era ideal, la carencia de intérpretes adecuados impidió el éxito.

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Así las cosas, después de un tramo ciertamente luminoso de Pakistán, Tailandia se hizo nuevamente del control del encuentro y aprovechó un desajuste contrario que devino en un gol en propia puerta de Haris Zeb.

El golpe definitivo, con el que se dio forma a la resonante goleada, llegó a los 86′ minutos con el doblete de Teerasak Poeiphimai, quien se sirvió de un balón lanzado Kakana Khamyok para quedar frente a un Yousuf Ijaz Butt que poco pudo hacer para bloquear el remate.

Pakistán hizo una aparición esperpéntica en la Copa FIFA ASEAN 2026. - Crédito: PFF
Pakistán hizo una aparición esperpéntica en la Copa FIFA ASEAN 2026. - Crédito: PFF

Sincera reflexión

Al término del compromiso, desarrollado estadio Si Jalak Harupat, Nolberto Solano ofreció una conferencia con los medios oficiales de la FIFA para compartir su análisis de lo sucedido. Sin entrar en detalles, el profesional peruano ponderó a Tailandia y remarcó que están en la obligación de ir hacia adelante sin decepcionarse.

Ellos eran un equipo muy bueno. Estas son grandes lecciones. Tenemos que seguir adelante. Si queremos hacerlo mejor en el futuro y ganar en Asia, tenemos que mejorar mucho”, apuntó Solano.

La Copa FIFA ASEAN es un evento recién creado por el presidente Gianni Infantino para que las selecciones nacionales menos valoradas de Asia puedan elevar significativamente su desenvolvimiento desafiando a rivales del sudeste de la región con mayor envergadura.

Pakistán está listo para competir con los grandes. El fútbol pakistaní ha llegado con fuerza al escenario mundial”, valoró Mohsen Gilani, titular de la Federación de Fútbol de Pakistán.

Nolberto Solano ofreciendo conferencia de prensa en la Copa ASEAN. - Crédito: FIFA
Nolberto Solano ofreciendo conferencia de prensa en la Copa ASEAN. - Crédito: FIFA

Por haber ganado el Jubileo de Diamante, con el que se rompió una sequía de más de siete décadas sin un galardón en fútbol, Pakistán recibió una invitación especial para decir presente en el nuevo certamen impulsado por la FIFA.

Los ‘shaheens’ están encuadrados en el Grupo B de la División 1 junto a Tailandia, Filipinas y Vietnam. El ganador de la serie avanzará a la final, mientras que el segundo mejor ubicado irá por la medalla de bronce con su par del otro grupo.

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