Lista de candidatos a la alcaldía de Ancón en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Lista de candidatos a la alcaldía de Ancón en las Elecciones regionales 2026. (Foto: Luis Abel Barbaran Rimachi)

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A solo unos días para que los vecinos del Ancón participen de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo domingo 4 de octubre, las candidaturas para el cargo de alcalde provincial son diversas. Según la plataforma Conoce a tu Candidato, creada por el JNE, para esta circunscripción se han inscrito a la contienda los siguientes postulantes:

Lauro Cristobal Muñoz Soldevilla (Fuerza Popular)

Lauro Cristóbal Muñoz Soldevilla, de 45 años, postula a la Alcaldía Distrital de Ancón por Fuerza Popular. Registra experiencia en la Municipalidad Distrital de Ancón, donde ocupa el cargo de coordinador desde 2023. Antes trabajó como asistente administrativo en Textiles Muñoz S.A. entre 2021 y 2022, asistente legal en Lauro Muñoz Abogados Consultores S.A.C. entre 2018 y 2021, y asistente administrativo en Salmon Corp S.A.C. entre 2015 y 2018.

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Lauro Cristobal Muñoz Soldevilla

En su declaración patrimonial de 2025 informó ingresos anuales de S/48.000 por remuneraciones en el sector público. Declaró dos sentencias penales con penas cumplidas: una por peligro común, dictada en 2015, y otra por delito contra el patrimonio, con sentencia firme en 2020. También consignó renuncias al Partido Democrático Somos Perú, en 2024, y a Podemos Perú, en 2025.

Pedro John Barrera Bernui (Partido Democrático Somos Perú)

Pedro John Barrera Bernui, de 62 años, postula a la Alcaldía Distrital de Ancón por el Partido Democrático Somos Perú. Cuenta con experiencia en la gestión pública local: fue alcalde de Ancón entre 2011 y 2014 por Unión por el Perú y volvió a ocupar ese cargo entre 2019 y 2022 por Somos Perú. También declaró haber sido fundador y personero legal titular de MUVA en 2006.

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Pedro John Barrera Bernui

En el ámbito profesional, registró trabajo en la Municipalidad Distrital de Ancón durante el período 2019-2022 y labores en Vargas Rubio & Asociados entre 2025 y 2026. En su declaración patrimonial de 2025 informó ingresos de S/30.000 por actividad independiente. Además, consignó un vehículo Ford Escort valorizado en S/800, aunque señaló que fue transferido mediante un acuerdo privado cuya validez fue reconocida en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones.

Oscar Enrique Aliaga Abanto (Partido País Para Todos)

Óscar Enrique Aliaga Abanto, de 44 años, postula a la Alcaldía Distrital de Ancón por el Partido País para Todos. Su experiencia profesional previa se concentra en el sector privado: declaró que ocupa el cargo de gerente general de Pinturas Worquinsa Perú EIRL desde 2009. No registró cargos partidarios ni de elección popular.

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Oscar Enrique Aliaga Abanto

En su declaración patrimonial de 2025, informó ingresos anuales por S/45.000, de los cuales S/18.000 correspondieron a remuneraciones en el sector privado y S/27.000 al ejercicio individual de una actividad profesional u oficio. También declaró un vehículo valorizado en S/10.000 y reportó renuncias a Podemos Perú y Fuerza Popular, ambas en 2024.

Felipe Arakaki Shapiama (Podemos Perú)

Felipe Arakaki Shapiama, de 53 años, postula a la Alcaldía Distrital de Ancón por Podemos Perú. No declaró estudios universitarios ni de posgrado.

Felipe Arakaki Shapiama (Podemos Perú)

Su trayectoria profesional incluye puestos de gerente en Corporación Arakaki y Peruvian Foods S.A.C., entre 2025 y 2026; Corporación Latinoamericana Ecoindustrial S.A.C., entre 2022 y 2025; y Corporaciones Fazyne S.A.C., en 2021. Antes trabajó como comerciante independiente, dedicado a la venta de comida, entre 2019 y 2020. Además, fue alcalde de Ancón por Siempre Unidos entre 2015 y 2018.

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Victor Hernan Medina Zuñiga (Progresemos)

Víctor Hernán Medina Zúñiga, de 49 años en septiembre de 2026, postula al cargo de regidor distrital de Ancón por Progresemos. En su declaración jurada registra actividad independiente durante 2025, con ingresos anuales de S/24.000. No consignó otros antecedentes de experiencia laboral en los últimos diez años, ni cargos partidarios o de elección popular.

Victor Hernan Medina Zuñiga

En el plano político, declaró haber renunciado a Unión por el Perú en 2021 y al Partido Democrático Somos Perú en 2024. También reportó una sentencia firme de 2005 por violencia contra autoridad o funcionario público, cuya pena figura como cumplida.

Pablo Cesar Ramos Ocaña (Renovación Popular Perú)

Pablo César Ramos Ocaña, de 47 años, postula como regidor distrital de Ancón por Renovación Popular Perú. En su hoja de vida declaró que trabajó como administrador en el Servicio de Parques de Lima (Serpar) entre 2023 y 2024. No consignó cargos partidarios ni de elección popular.

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Pablo Cesar Ramos Ocaña

El candidato reportó ingresos por S/30.000 en 2025, correspondientes al ejercicio individual de una actividad profesional u oficio. También declaró una sentencia por omisión de asistencia familiar, dictada en 2022, cuya pena fue cumplida; precisó que una resolución de septiembre de 2025 ordenó el archivamiento definitivo del caso y la anulación de sus antecedentes penales. Además, registró un proceso por pensión de alimentos y sus renuncias a Unión por el Perú, en 2021, y Avanza País-Partido de Integración Social, en 2024.