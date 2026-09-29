Elecciones regionales 2026: Lista de candidatos a la región Lima, símbolos y perfiles

Las hojas de vida consignan distintos antecedentes políticos y judiciales declarados por los postulantes, incluidos renuncias a organizaciones políticas, militancias anteriores y, en algunos casos, sentencias o demandas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones - Créditos: El Peruano.

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Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un total de 15 candidatos buscan llegar al Gobierno Regional de Lima para el periodo 2027-2030. Sus hojas de vida registran perfiles diversos, desde exautoridades hasta profesionales vinculados con la docencia, salud, administración pública, sector empresarial y ejercicio privado de sus carreras.

Los postulantes participan con organizaciones políticas de alcance regional y nacional, y entre ellos figuran exgobernadores, exalcaldes provinciales y distritales, así como candidatos que buscan por primera vez un cargo de elección popular. Las trayectorias, formación académica, experiencia laboral y declaraciones consignadas en sus hojas de vida permiten conocer quiénes integran la oferta electoral.

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Crípulo Eddie Jara Salazar

Organización política: Concertación para el Desarrollo Regional - Lima

Hoja de vida, según el JNE: Licenciado en Educación en la especialidad de Biología-Química por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Cuenta con experiencia ejecutiva en la función pública, habiendo ejercido como alcalde distrital de Hualmay (2007-2018) y posteriormente como alcalde provincial de Huaura (2019-2021).

Asimismo, registra experiencia laboral reciente como docente en la institución educativa Ventura Ccalamaqui entre los años 2023 y 2024. En el ámbito legal y disciplinario, declaró una sentencia dictada por el 2.º Juzgado Penal Unipersonal de Huacho con reserva de fallo condenatorio por el delito de retardo injustificado en el pago, la cual figura como pena cumplida. Reportó haber pertenecido anteriormente a la organización política Todos por el Perú.

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Luis Emilio Ueno Samanamud

Organización política: APP - La Cholita (Alianza para el Progreso)

Hoja de vida, según el JNE: Cuenta con estudios universitarios en curso en la carrera de Administración y Finanzas en la Universidad Tecnológica del Perú. En el sector privado, se desempeñó en la gestión empresarial como gerente de la firma U.S. Construye E.I.R.L. (2017-2022) y jefe de playa en JEW Sr. Ltda. (2014-2022).

En el ámbito político y público, fue elegido alcalde provincial de Barranca para el periodo municipal 2023-2026 a través del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. No declara sentencias en el ámbito penal ni de deudas alimentarias o contractuales. Anteriormente presentó renuncias a las agrupaciones Concertación para el Desarrollo Regional - Lima y al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima.

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Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle

Organización política: Alianza Renovación Popular y Toro

Hoja de vida, según el JNE: Estudió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Posee un amplio recorrido directivo y en cargos de elección popular: fue alcalde distrital de Lunahuaná (1999-2002), alcalde provincial de Cañete (2007-2010) y posteriormente gobernador regional de Lima durante el periodo 2011-2014.

En el sector privado, registra desempeño gerencial en la empresa Deportes de Aventura Perú E.I.R.L. desde 2016. Asimismo, fundó y representó legalmente al movimiento regional Patria Joven entre 2006 y 2011. En su declaración jurada no registra sentencias penales firmes ni demandas sobre materia familiar o laboral.

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César Ismael Zapata Bellón

Organización política: Ahora Nación - AN

Hoja de vida, según el JNE: Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con estudios concluidos de maestría en Gestión Pública en la misma casa de estudios. En el sector público, desempeñó el cargo de Director de Producción en el Gobierno Regional de Lima durante el periodo 2023-2026.

También ha tenido participación gremial y política como secretario de Producción y Mypes en el Partido Aprista Peruano (2017-2018), además de registrar renuncias previas a las organizaciones Alianza para el Progreso y Renovación Popular. En el sector privado posee acciones en ZAZ Consulting Group S.A.C.No registra sentencias de índole penal, familiar o de violencia.

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Rafael Gastón Tadeo Milagros Santos Normand

Organización política: Acción Popular

Hoja de vida, según el JNE: Cursó estudios en Ciencias Administrativas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Posee una extensa trayectoria en el sector privado empresarial, ejerciendo gerencias generales en múltiples compañías como Inversiones Lord y Goldman S.A.C., Corporación Avícola del Sur S.A. y Productos de Temporada S.A.

En la función pública municipal, fue elegido alcalde distrital en dos oportunidades (periodos 2007-2010 y 2011-2014) postulando con Unidad Nacional y el Partido Popular Cristiano. Ha presentado renuncias ante las agrupaciones Perú Patria Segura y Renovación Popular. Su hoja de vida no reporta sentencias penales firmes ni por materia civil/familiar.

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Rodolfo Jorge Aragón Rosadio

Organización política: Partido Político Perú Primero

Hoja de vida, según el JNE: Cuenta con formación en Economía, con título profesional por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y grado de Doctor en Economía por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la docencia superior, desempeñándose como catedrático universitario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de forma ininterrumpida desde 1992 hasta este año.

No registra cargos directivos ni de elección popular previos, así como tampoco historial de militancia o renuncias a otras organizaciones políticas. Su hoja de vida no reporta condenas penales firmes ni sentencias judicializadas por deudas alimentarias, laborales o de violencia familiar.

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Andrés Eduardo Tello Velazco

Organización política: Partido Democrático Somos Perú

Hoja de vida, según el JNE: Profesional del Derecho, egresado con el grado de Bachiller y el título de Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. En el ejercicio de su profesión, ejerce la abogacía de manera independiente en su estudio jurídico desde el año 2011, además de haber laborado como gerente de la empresa SUPERA-T S.A.C..

Registra una amplia participación política, figurando como adherente fundacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano entre 2004 y 2014, organización a la que posteriormente renunció, sumada a una renuncia posterior al partido Podemos Perú en 2023. No registra sentencias condenatorias en el ámbito penal.

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José Luis Santa Cruz Alcalá

Organización política: Partido del Buen Gobierno

Hoja de vida, según el JNE: Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en Gestión de Turismo, Cultura y Patrimonio por la Universidad de San Martín de Porres. Su desempeño profesional principal se da en el ámbito educativo al laborar como docente en la Institución Educativa Colegio Italiano Antonio Raimondi desde el 2009 hasta este año.

En el sector privado, posee participaciones en la empresa Apacheta Consultores S.A.C. No registra antecedentes de cargos partidarios, postulaciones anteriores por elección popular ni renuncias a otras agrupaciones políticas. Asimismo, declara no contar con sentencias penales o de índole familiar.

Sihuar Denis Heredia Mayhuire

Organización política: Fuerza Popular

Hoja de vida, según el JNE: Médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma, con título de especialista en Cirugía General por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y grado otorgado por la Universidad Rómulo Gallegos. Posee un amplio recorrido asistencial en el sector salud público y privado, habiéndose desempeñado como médico en el Hospital de Puquio, Hospital de Huarmey, Hospital Lanata Luján (EsSalud), C.M. Especialistas Unidos y de manera continua en el Hospital de Barranca desde 2015.

En el ámbito societario, registra participación accionaria en el sector de salud privado. No presenta antecedentes políticos previos, renuncia a partidos ni sentencias judiciales penales o civiles en su declaración jurada.

Graciano Nemecio Lume Flores

Organización política: Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP)

Hoja de vida, según el JNE: Cuenta con educación básica regular completa (estudios primarios y secundarios concluidos). En el documento oficial de su hoja de vida no registra información sobre experiencia laboral en los últimos diez años, así como tampoco estudios superiores universitarios, no universitarios ni de posgrado.

Tampoco declara haber ocupado cargos de elección popular ni cargos directivos o partidarios previos, ni renuncias a otras organizaciones políticas. En el ámbito legal, su declaración consigna no registrar sentencias condenatorias en materia penal ni demandas judicializadas firmes por violencia familiar, deudas alimentarias, laborales o contractuales.

<b>José Jesús Sosa Becerra</b>

Organización política: Progresemos

Hoja de vida, según el JNE: Cuenta con formación técnica en Mecánica de Mantenimiento por el SENATI, título profesional de Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional del Callao y estudios concluidos de maestría en Gestión Pública por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

En el ámbito laboral privado, se ha desempeñado como ingeniero mecánico en la empresa MIMAX Contratistas Generales E.I.R.L. desde el año 2012 hasta la fecha. Ha tenido participación política como miembro del comité de Huaura del partido Renovación Popular (2020-2022), agrupación a la que renunció posteriormente. No declara antecedentes de cargos de elección popular previos, sentencias penales ni demandas judicializadas en materia familiar o laboral.

<b>José Carlos Bautista Rubio</b>

Organización política: Partido Político PRIN (Partido Regionalista de Integración Nacional)

Hoja de vida, según el JNE: Es abogado y Bachiller en Derecho y Ciencia Política egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios no concluidos de maestría en Ciencias Penales y en Derecho Constitucional. En el sector público, laboró en el Ministerio Público como Fiscal Provincial Provisional en Prevención del Delito entre 2016 y 2021; desde 2022 ejerce la abogacía de manera independiente. Presenta renuncias previas al Partido Político Perú Primero y al movimiento regional Patria Joven. No registra cargos anteriores por elección popular ni condenas judiciales firmes en el ámbito penal, laboral o familiar.

José Tomás Alcántara Malásquez

Organización política: Podemos Perú

Hoja de vida, según el JNE: Registra estudios no concluidos en la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú y experiencia independiente en el sector de transporte de carga. Posee experiencia en la administración pública local tras ser elegido alcalde distrital de Asia (2019-2022) y alcalde provincial de Cañete (2023-2026). En abril de 2026, renunció a este último cargo para postular al proceso regional.

Ha registrado renuncias a las agrupaciones Alianza para el Progreso y Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. En la sección de sentencias, reporta dos demandas fundadas en el Juzgado de Paz Letrado de Mala sobre filiación/filiación extramatrimonial y alimentos.

Luisa Rufina Meneses Rivadeneyra

Organización política: Partido Popular Cristiano - PPC

Hoja de vida, según el JNE: Licenciada en Enfermería por la Universidad de San Martín de Porres y Magíster en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Ingeniería. En la administración pública y de elección popular, cuenta con trayectoria como alcaldesa distrital de Pacarán en dos periodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018) postulando por Alianza para el Progreso.

En el sector privado, ejerce como gerenta general y accionista de la empresa D’Bienestar S.A.C.Declara militancia previa en el PPC y renuncias formalizadas ante las agrupaciones Fe en el Perú y Perú Posible. Su declaración jurada no presenta condenas penales ni demandas judiciales civiles o familiares firmes.