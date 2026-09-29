Elecciones 2026 Callao: Lista de candidatos a las alcaldías de Bellavista, Ventanilla, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú

El calendario oficial establece etapas decisivas para partidos y electores, con la jornada de sufragio programada para un domingo y fechas clave ya definidas para el proceso| Andina

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y definirán a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos regionales y municipales durante el próximo periodo. En la Provincia Constitucional del Callao, además de la elección del gobernador regional y del alcalde provincial, los ciudadanos deberán escoger a sus autoridades distritales.

En los distritos chalacos, la contienda municipal presenta listas con candidatos de diferentes organizaciones políticas. Entre los nombres aparecen exautoridades, dirigentes locales y postulantes que buscan llegar por primera vez a una alcaldía. Este panorama reúne a los candidatos que figuran en las relaciones y sondeos compartidos para Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú.

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¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Bellavista?

En Bellavista, la relación compartida incluye ocho candidatos. La lista coincide con un simulacro electoral consultado para las Elecciones 2026.

Juan Antonio Vives Soriano — Alianza para el Progreso.

Víctor Gustavo Gálvez Varas — Acción Popular.

Fernando Llanos Silva — Renovación Popular. Es ingeniero de Industrias Alimentarias y ha sido funcionario público en la Municipalidad Provincial del Callao .

Carlos Eduardo Doig Orbegozo — Salvemos al Perú. Es contador público y cuenta con una maestría en Docencia . En anteriores elecciones postuló al cargo de regidor distrital por el Partido Popular Cristiano (PPC) , pero no resultó elegido. Registra una infracción de tránsito por no respetar las señales de tránsito no demarcadas o temporales .

Carlos Alberto Ever Soto Flores — Fe en el Perú.

Renzo Clive Pérez Ortiz — Fuerza Popular.

Iván Ricardo Rivadeneyra Medina — Avanza País. Es cirujano dentista y cuenta con una maestría en Administración Pública . Ha sido alcalde de Bellavista en dos periodos .

Julio César Puntriano Suárez — Partido Democrático Somos Perú.

¿Quiénes postulan a la Alcaldía de Carmen de la Legua Reynoso?

Limeños deberán escoger al alcalde de Lima entre más de 20 candidatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Carmen de la Legua Reynoso, la imagen compartida presenta siete nombres:

Daniel Lecca — Renovación Popular. Es exalcalde de Carmen de la Legua-Reynoso. Registra un proceso judicial por los presuntos delitos de peculado doloso y colusión agravada.

Juan de Dios Gavilano Ramírez — Fuerza Popular. Es abogado y fue alcalde de Carmen de la Legua-Reynoso.

Oscar Andre Villar Gonzales — Ahora Nación. Es licenciado en Administración y se desempeñó como subgerente de Programas Alimentarios de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

Raúl Jesús Odar Cabrejos — Avanza País. Fue alcalde de Carmen de la Legua-Reynoso. Registra un proceso penal por el delito de peculado doloso por apropiación, con una pena privativa de libertad suspendida y una reparación civil de S/15.000.

Richard Tineo — Acción Popular. Registra infracciones de tránsito por conducir con presencia de alcohol y por conducir sin licencia de conducir.

Edison Oliver Torres Sotelo — Demócrata Verde.

Juana Rosa Silva Gamboa — Alianza para el Progreso.

¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de La Perla?

En La Perla, el material compartido presenta tres candidaturas:

Edgar Federico Begazo de Bedoya — Fuerza Popular.

Giulliana Vanessa Romero Chumbes — Renovación Popular.

Pedro Jorge López Barrios — Alianza Regional por el Perú.

¿Quiénes postulan a la Alcaldía de La Punta?

En La Punta aparecen seis candidatos:

Tin Flores — Acción Popular.

Edda Cecilia Luisa Rojas Trisano — Progresemos.

José Miguel Risi Carrascal — Partido Popular Cristiano (PPC).

Luis Eduardo Ferreyra Valcárcel — Alianza para el Progreso.

María Soledad Pamela Gabilondo Ostolaza — Unidad y Paz.

Renzo Enrique Figallo Arbaiza — Renovación Popular.

¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Ventanilla?

En Ventanilla, el panorama compartido reúne a cinco postulantes:

Omar Marcos — Renovación Popular.

Luis Landauro — Somos Perú.

César Hurtado — Fuerza Popular.

César Suárez — agrupación indicada en el sondeo.

César Guzmán — agrupación indicada en el sondeo.

¿Quiénes postulan a la Alcaldía de Mi Perú?

En Mi Perú, la lista compartida presenta seis candidatos:

Manuel Alfonso Encalada Oncihuay — Somos Perú.

Adán Antonio Menacho Villafana — Perú Acción.

Herbert Humberto Camilo García — Partido Popular Cristiano (PPC).

Katia Lisseth Santamaría Infantes — Renovación Popular.

Jade Elisa Vega Vega — Avanza País.

Mireya Filomena Bonilla Robles — Fuerza Popular.