Perú

Ana Paula Consorte confirma su tercer embarazo de Paolo Guerrero: “Ya eres nuestro amor más esperado”

La brasilera usó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia, luego de varios rumores de su estado de gestación

Retrato de una mujer y un hombre sonriendo a la izquierda y contraluz de una mujer embarazada en una playa a la derecha
Ana Paula Consorte posa junto a Paolo Guerrero y muestra su vientre de gestación en la playa.
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Ana Paula Consorte confirmó que está embarazada y espera a su tercer hijo con Paolo Guerrero. La influencer brasileña eligió sus redes sociales para comunicar la noticia la noche del lunes 28 de septiembre, después de varias semanas de versiones sobre una posible gestación. El anuncio llegó mediante un video familiar en el que participaron sus tres hijos.

Ya eres nuestro amor más esperado”, escribió Consorte en la publicación que compartió con sus seguidores. En las imágenes aparece su hija mayor, nacida de una relación anterior, junto a los dos niños que tuvo con el delantero peruano. Los pequeños fueron los encargados de transmitir la alegría que existe en casa ante la próxima llegada del bebé.

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Uno de los hijos de la pareja se dirige directamente a la cámara para revelar la noticia. “Hola, amigos, les voy a contar que mi mamá tiene un bebé en la barriga”, expresa el niño, mientras comparte el mensaje que confirma la nueva etapa que atraviesa la familia.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram que muestra a una mujer y a un niño junto a varios comentarios de usuarios
Ana Paula Consorte anuncia su embarazo mediante una publicación en redes sociales acompañada de un mensaje dedicado a su próximo hijo con Paolo Guerrero.

El menor también deja ver su entusiasmo en otro momento del video. “El bebé llora, amo mucho al bebé. Mi bebé, ven bebé”, se le escucha decir. La secuencia incluye además a la hija mayor de Ana Paula Consorte, quien plantea una de las dudas que todavía no ha sido resuelta públicamente: “Claro que yo quiero saber si se viene una hermanita o un hermanito”.

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Con este embarazo, la brasileña se convertirá en madre de cuatro hijos. El nuevo integrante será el tercero que tendrá junto a Paolo Guerrero, con quien ya comparte la crianza de dos niños. Por ahora, la pareja no informó cuántos meses de gestación tiene la influencer ni si ya conoce el sexo del bebé.

Los rumores cobraron fuerza días antes de la publicación. Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Consorte durante una salida pública y las imágenes generaron comentarios sobre un aparente cambio en su figura. En aquel momento, la modelo no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de estar nuevamente embarazada.

Ana Paula Consorte comparte un video en el interior de su vivienda junto a sus hijos. En la grabación, la modelo interactúa con los menores mientras leen notas e impresiones en la sala de estar. El contenido registra interacciones familiares donde conversan y sonríen frente a la cámara.

La reserva de la influencer mantuvo las especulaciones alrededor de la pareja hasta el anuncio en Instagram. Esta vez, Consorte optó por una revelación centrada en sus hijos, quienes expresaron ante la cámara las expectativas que tienen por conocer al próximo miembro de la familia.

Doña Peta ya había adelantado la noticia

La publicación de Ana Paula Consorte se produjo después de que Petronila Gonzáles, conocida como Doña Peta, hiciera declaraciones que anticipaban el embarazo. La madre de Paolo Guerrero habló sobre la situación de la brasileña durante una entrevista con el pódcast Q’ Bochinche!.

Doña Peta fue consultada por el estado de salud de Consorte, tras algunas versiones que indicaban que ella y sus hijos habrían presentado complicaciones en los últimos días. La madre del futbolista aseguró que la influencer estaba bien y, al responder, confirmó que la familia esperaba un nuevo bebé.

Composición de imágenes de Doña Peta y Paolo Guerrero junto con un texto promocional sobre el embarazo de Ana Paula
Doña Peta confirma el embarazo de Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, durante una emisión de espectáculos.

Ella está bien, está esperando otro bebé. Sí, sí, está en estado. Pronto tendré otro nuevo nieto o nieta”, afirmó Petronila Gonzáles. Sus palabras llamaron la atención porque ni Consorte ni Paolo Guerrero habían realizado hasta ese momento una comunicación pública sobre el embarazo.

Semanas antes, Doña Peta había sido interrogada sobre la posibilidad de que su hijo volviera a convertirse en padre. Entonces prefirió no hacer comentarios sobre las versiones que circulaban acerca de la pareja. Su respuesta en el pódcast, sumada al posterior video de la brasileña, terminó por confirmar que la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante.

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