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Resultados de amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada

Sigue la preparación de los equipos rumbo a las Eliminatorias 2030: Perú chocará con México, Argentina lo hará frente Bolivia sin Lionel Messi, Brasil tendrá acción con Australia, y mucho más

Resultados de amistosos por fecha FIFA de la segunda jornada.
Resultados de amistosos por fecha FIFA de la segunda jornada.
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Hoy, martes 29 de septiembre, continuarán los amistosos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada por la fecha FIFA. Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay seguirán con su preparación rumbo a las Eliminatorias 2030.

La selección peruana buscará levantarse luego de la dura caída contra Estados Unidos por 4-1. Mano Menezes contará con la reaparición de André Carrillo y también hará sorpresivos cambios en su alineación.

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Los ‘albicelestes’ y la ‘vinotinto’ tendrán sus primeros encuentros debido a que no jugaron la primera fecha. Sin Lionel Messi, los argentinos chocarán con los bolivianos en una nueva era tras el retiro oficial de la ‘Pulga’. Mientras que los venezolanos lo hicieron frente Japón.

Resultados de los amistosos por fecha FIFA

- Corea del Sur 1-4 Uruguay (Finalizado)

- Japón 2-1 Venezuela (Finalizado)

- Australia 2-4 Brasil (Finalizado)

- Estados Unidos vs Chile (martes 29 de septiembre / 19:00 horas / Energizer Park / Disney+)

- Perú vs México (martes 29 de septiembre / 20:00 horas / Red Bull Arena / América TV, Canal 5, TUDN)

- Argentina vs Bolivia (miércoles 30 de septiembre / 19:00 horas / Estadio Mario Alberto Kempes / TyC Sports, Telefe, Fútbol Canal)

- Japón vs Ecuador (jueves 1 de octubre / 05:10 horas / Estadio Internacional de Yokohama / Teleamazonas y TC Televisión en Ecuador)

- Corea del Sur vs Venezuela (viernes 2 de octubre / 06:00 horas / Ulsan Munsu Football Stadium / ESPN Deportes, Televen)

- Colombia vs Paraguay (viernes 2 de octubre / 19:00 horas / Red Bull Arena / DGO, Caracol TV, Canal RCN)

Programación de la segunda jornada de la fecha FIFA.
Programación de la segunda jornada de la fecha FIFA.

Dónde ver Perú vs México por fecha FIFA

El amistoso entre Perú y México podrá verse en señal abierta en Perú a través de América TV. La transmisión también estará disponible en América tvGO, la plataforma de streaming del canal.

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Los aficionados peruanos podrán seguir el partido como parte de la programación deportiva prevista para la serie de amistosos que la selección peruana, conocida como la ‘bicolor’, disputará durante esta fecha FIFA. La cobertura incluirá la emisión televisiva y la alternativa digital del mismo medio.

En México, el encuentro tendrá varias opciones de transmisión. La programación reportada para el compromiso contempla las señales de TNT, truTV, Telemundo y Universo, además de las plataformas HBO Max y Peacock.

Perú tendrá una evaluación de fuego contra México, en Nueva Jersey. - Crédito: Difusión
Perú tendrá una evaluación de fuego contra México, en Nueva Jersey. - Crédito: Difusión

Las sorpresas del Mano Menezes para duelo de Perú frente México

Perú prepara cambios ante México en una formación que tendría a Pedro Gallese como arquero. La defensa incluiría a Oliver Sonne, Miguel Araujo y Renzo Garcés, mientras que el cuarto lugar se disputaría entre Marcos López y Matías Zegarra.

El equipo peruano afrontaría el amistoso con una base similar a la que utilizó frente a Estados Unidos, aunque el entrenador Mano Menezes evaluaría variantes para corregir el funcionamiento colectivo. Erick Noriega aparece entre las novedades que podría presentar la selección.

Mano Menezes - Wilder Cartagen - Selección Peruana – Perú – deportes – 22 septiembre
Mano Menezes deberá esperar la evolución de Oliver Sonne y André Carrillo antes de definir su disponibilidad para los amistosos. El lateral presentó molestias en Orlando y el extremo arrastra una lesión del Corinthians. (Selección Peruana)

El mediocampo contaría con André Carrillo, ya recuperado de sus molestias físicas, junto con Yoshimar Yotún y Jesús Pretell. Ese sector tendría la tarea de ordenar la salida, sostener la elaboración del juego y enlazar con los atacantes.

Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza serían las opciones ofensivas elegidas para buscar situaciones de peligro ante el arco mexicano.

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