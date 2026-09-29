Perú

Pasajera y conductor de bus de la empresa Machu Picchu son dados de alta luego de ataque armado

Los heridos fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza, donde recibieron atención médica y se confirmó que no necesitarían una intervención quirúrgica

Un nuevo acto de violencia contra el transporte público se registró en el Cercado de Lima. Presuntos extorsionadores dispararon contra un bus, dejando como saldo al conductor y a una pasajera heridos. La policía investiga el hecho y busca a los responsables que huyeron en una motocicleta. | Canal N
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La pasajera y el conductor heridos durante el ataque contra un bus de la empresa de transportes Machu Picchu fueron dados de alta pocas horas después de recibir impactos de bala, tras un atentado ocurrido el lunes contra la unidad que cubre la ruta entre Carabayllo y Chorrillos, en Lima.

Según RPP, ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Arzobispo Loayza aproximadamente a las 7:00 p.m. Aunque no requirieron una intervención quirúrgica, sí se les dio el tratamiento necesario por sus heridas de bala y abandonaron el centro médico apenas unas horas después del atentado.

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El vehículo atacado por los criminales permanece frente a la Comisaría de Mirones Bajo, mientras que los agentes de la PNP investigan el ataque para identificar a los responsables. La unidad fue atacada mientras pasajeros abordaban el servicio, en una zona de alta circulación vehicular y durante la hora punta.

El bus de la empresa Machu Picchu recibió al menos dos proyectiles de arma de fuego que impactaron cerca de la puerta del bus, aunque en el lugar se hallaron tres casquillos de bala, según Canal N. Testigos señalaron que los atacantes serían un hombre y una mujer que se trasladaban en una motocicleta y huyeron con dirección hacia San Martín de Porres.

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Extorsionadores belean bus en la empresa Machu Picchu en Chorrillos
Extorsionadores belean bus en la empresa Machu Picchu en Chorrillos - Latina Noticias

Ataques a unidades de transporte público

El ataque contra el bus de la empresa Machu Picchu se produjo un día después del asesinato de un colectivero dentro de su propia unidad por parte de criminales que incendiaron el vehículo y se identificaron como parte de la organización criminal ‘Los Mexicanos’, en el paradero Primera de Pro, en el límite de la jurisdicción con Los Olivos.

La empresa Machu Picchu S.A. ya había sufrido dos ataques armados en 2025. En junio, una unidad fue baleada en el cruce de las avenidas Alameda Sur y Alameda San Marcos, en Chorrillos, y un hombre resultó herido.

Dos meses más tarde, delincuentes dispararon una ráfaga contra otro bus con pasajeros a bordo en la avenida Los Horizontes, también en Chorrillos. En ese caso, un ciudadano sufrió una herida de bala.

Las autoridades investigaron una posible relación entre los ataques previos y extorsiones contra la empresa. Conductores de la compañía expresaron temor por las amenazas y el cobro de cupos, aunque algunos afirmaron no haber recibido intimidaciones directas y sospecharon que las exigencias podrían dirigirse a la administración.

Un conductor de transporte público falleció trágicamente luego de que presuntos extorsionadores incendiaran su vehículo mientras él descansaba en su interior. El terrible suceso ocurrió en el distrito de Los Olivos, Lima.| Video: Latina Noticias

Cinco distritos fiscales reunieron más de la mitad de los casos reportados a nivel nacional: Lima Este encabezó la lista con 1.638 denuncias, seguida por La Libertad con 1.435, Lima Centro con 1.309, Lima Norte con 1.163 y Lima Sur con 1.155.

Facultades que el Ejecutivo pidió al Parlamento

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha solicitado facultades legislativas al Parlamento para emitir normas y realizar reformas en múltiples materias, pero principalmente en seguridad, cárceles, impuestos y legislación laboral, donde se prevén los cambios más fuertes.

Entre los puntos más destacados figura reformar los cuerpos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas como terroristas y se modifiquen las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo también pretende “reformar el sistema penitenciario”, que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles cuya capacidad en conjunto es de unos 40.000 reclusos.

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