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Universitario anunció la ‘Noche de las Pumas‘ 2026: fecha, horario, rival y venta de entradas confirmada

El club ratificó la información que fue saliendo a la luz en las últimas semanas y compartió en sus redes sociales el evento de presentación de las dirigidas por Francisco Hervás

Universitario anunció el evento de presentación de su plantilla 2026/27.
Universitario anunció el evento de presentación de su plantilla 2026/27. Crédito: Universitario.
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Universitario de Deportes confirmó la tercera edición de la Noche de las Pumas, jornada en la que presentará a su plantel de vóley femenino para la temporada 2026/27. El evento se realizará en el Polideportivo de Villa El Salvador y tendrá como partido principal el duelo contra Sancor Seguros Vôlei Londrina, representante de la máxima categoría brasileña.

Las dirigidas por Francisco Hervás se medirán con el conjunto de Londrina en una prueba internacional antes del comienzo de sus competencias oficiales. La institución ’crema’ compartió la información en sus redes sociales después de varias semanas de versiones sobre la fecha, la sede y el rival de la presentación.

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La Noche de las Pumas llegará a su tercera edición con un equipo brasileño como invitado. Además del encuentro estelar, la programación podría incorporar partidos entre clubes peruanos y un duelo de categorías formativas, aunque Universitario aún no oficializó todos los detalles de la cartelera.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026.
Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.

Universitario jugará ante Sancor Seguros Vôlei Londrina el 9 de octubre

El partido principal entre las Pumas y Sancor Seguros Vôlei Londrina comenzará a las 20:00 horas de Perú. El Polideportivo de Villa El Salvador será la sede de una jornada que reunirá al nuevo plantel merengue con su afición antes de la temporada 2026/27.

La cuenta de X ’Cremasinfiltro’ informó que el partido contra Londrina no sería el único de la jornada. Según esa versión, habría una antesala entre dos equipos de la Liga Nacional Superior de Voleibol, con Circolo Sportivo Italiano y Atenea o Rebaza Acosta entre las opciones.

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El medio partidario también señaló que se evalúa un enfrentamiento entre los equipos sub-19 de Circolo y Universitario. Por ahora, el club no confirmó esas actividades ni difundió el orden de los partidos previos.

Los horarios del duelo principal en otros países serán los siguientes:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
  • Miami, Estados Unidos: 21:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 horas
  • España: 03:00 horas del sábado 10 de octubre
Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’ 2026.
Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’ 2026.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 10 de septiembre

Universitario comunicó que las entradas para la Noche de las Pumas 2026 saldrán a la venta desde el jueves 10 de septiembre a través de la plataforma Teleticket. La institución no precisó el horario de inicio de la comercialización ni los precios de los boletos.

Tampoco se informó si habrá sectores diferenciados, descuentos para socios o modalidades especiales para los asistentes. Esos datos deberán ser anunciados por el club o por la empresa encargada de la venta de entradas antes de la realización del evento.

Universitario disputará la Copa Brasilia

Antes de su presentación oficial en Lima, Universitario de Deportes afrontará la Copa Brasilia, triangular amistoso que se disputará entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre. El cuadro crema enfrentará a Brasilia Vóley y Fluminense, dos rivales procedentes de la Superliga de Brasil.

El torneo será una exigencia para la plantilla de Francisco Hervás antes de la Noche de las Pumas. Brasilia Vóley aseguró su permanencia en la máxima categoría brasileña durante la última temporada y cuenta con un antecedente reciente con Universitario.

Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.
Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.

La central Sarah Evaristo defendió al club de Brasilia antes de regresar al elenco peruano para la campaña 2026/27. La brasileña integrará la zona de bloqueo de las Pumas junto a nuevas incorporaciones y jugadoras que continuarán en el plantel.

Fluminense, a su vez, alcanzó los cuartos de final de la última Superliga. El conjunto carioca es dirigido por el argentino Facundo Morando, exentrenador de Alianza Lima, donde obtuvo dos campeonatos nacionales consecutivos y formó parte del proceso que llevó al tricampeonato del club victoriano.

Universitario incorporó a cinco jugadoras para la temporada 2026/27

La lista de fichajes de Universitario incluye a la colocadora Ingrid Herrada, la central brasileña Maluh Oliveira, y las bloqueadoras nacional Maricarmen Guerrero y Claudia Palza; así como a la receptora exterior Aixa Vigil,

La jugadora cumplirá su sueño de vestir la camiseta de Universitario esta temporada. Créditos: Saque y Punto.

El equipo también contará con Seleisa Elisaiá, Lucía Magallanes, Fátima Villafuerte, Catherine Flood, Cielo Balcázar, Angélica Bustamante, Daniela Muñoz, Karla Ortiz, Taya Beller, Mirian Patiño y Estrella Bustamante.

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