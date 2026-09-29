Voto Informado: ¿Cómo revisar la hoja de vida de un candidato a las Elecciones 2026 en la plataforma del JNE?

Voto Informado del JNE: así puedes revisar los datos de cada aspirante| Foto: JNE

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A cinco días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos pueden consultar la información declarada por quienes buscan ocupar cargos como gobernadores, alcaldes y regidores en sus respectivas jurisdicciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó su plataforma Voto Informado, una herramienta que permite revisar las hojas de vida, los planes de gobierno y la organización política de los postulantes que figuran con inscripción vigente.

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La jornada electoral se realizará el domingo 4 de octubre. Antes de acudir a las urnas, los electores pueden buscar a los candidatos por ubicación geográfica y conocer datos sobre su formación, experiencia laboral, bienes, rentas y propuestas.

Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para revisar la hoja de vida de un candidato

Ingresa al portal oficial del JNE: https://portal.jne.gob.pe/portal Ubica la opción correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Selecciona el apartado destinado a consultar candidatos y propuestas de las organizaciones políticas. El sistema permitirá realizar la búsqueda por distintos criterios. Se puede ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del candidato o elegir la región, provincia y distrito donde se realizará la votación. Tras seleccionar la ubicación, el mapa mostrará la jurisdicción elegida. Esto permite confirmar que la consulta corresponde al distrito, provincia o región de interés. La plataforma mostrará los símbolos de las organizaciones políticas que participan en esa jurisdicción. Al hacer clic en cada uno, aparecerán los nombres de los candidatos inscritos. Selecciona el nombre del postulante para acceder a su hoja de vida, la información declarada ante el JNE y el plan de gobierno de su agrupación.

La plataforma también permite verificar la situación de inscripción de cada candidatura antes de los comicios del 4 de octubre. De esta manera, tu voto será informado.

¿Cuánto me pagarán por ser miembro de mesa?

Los ciudadanos designados para integrar las mesas de sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165, monto equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Los electores que no puedan asumir esta responsabilidad pueden solicitar una excusa o presentar una justificación, según la causa que impida su participación. Estos procedimientos son distintos de la dispensa, que se tramita después de la elección para evitar una sanción económica.

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¿En qué consiste la justiciación o dispensa?

La excusa está dirigida a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa que no pueden ejercer el cargo por razones previstas en la normativa electoral.

Entre los motivos se encuentran los problemas de salud, la permanencia fuera del país o cualquier impedimento establecido por ley. La solicitud debe sustentarse con documentos que acrediten la situación alegada.

La dispensa es el trámite que permite quedar exento de la multa por no votar cuando el ciudadano tuvo un motivo válido que le impidió acudir a las urnas.

En tanto, la justificación posterior a la elección busca exonerar de la sanción a quien no asistió o no cumplió la labor de miembro de mesa por una causa justificable y comprobable.

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Ambos procedimientos se presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez concluida la jornada electoral. Para solicitar la exoneración, el ciudadano deberá adjuntar los documentos que prueben el motivo de su ausencia.