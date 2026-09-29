La PNP captura en el norte de Perú a cinco presuntos disidentes de las FARC vinculados con extorsiones

El Grupo Especial contra el Crimen Organizado capturó a cinco presuntos disidentes de las FARC en Zorritos, Tumbes.

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Agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal capturaron a cinco presuntos disidentes de las FARC en un inmueble de Zorritos, Tumbes. Los detenidos tenían armas de largo alcance y, según las investigaciones preliminares, estarían vinculados con casos de extorsión.

El operativo se ejecutó después de varios días de seguimiento. Las autoridades utilizaron drones para vigilar los movimientos de los sospechosos antes de intervenir el predio donde se encontraban.

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Los cinco sujetos quedaron detenidos en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes. Durante el procedimiento, uno de los intervenidos fue identificado como ciudadano colombiano de 31 años.

Clan del Golfo

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los intervenidos se hacían llamar integrantes del Clan del Golfo. También fueron vinculados con remanentes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y con disidentes de la antigua guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las pesquisas preliminares apuntan a que el grupo estaría involucrado en los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de explosivos. Las autoridades encontraron elementos que, según el reporte, aludían a grupos armados colombianos.

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Entre los objetos incautados había banderolas verdes y blancas. Un especialista consultado durante la cobertura señaló que esos símbolos son utilizados por un sector de los remanentes de las FARC, una organización que, según explicó, se encuentra dividida en varios frentes.

“Es utilizado por un sector de lo resiliente de las FARC, que están divididos en varios frentes, pero mayormente ellos están operando por el lado de Putumayo, que también es una puerta abierta entre Colombia y Perú”, indicó.

Incautaron fusiles, una mini Uzi y cuadernos con anotaciones

Durante la intervención, el personal policial incautó armamento largo tipo escopeta, fusiles y una mini Uzi abastecida. También halló municiones, dinero en efectivo y cuadernos con anotaciones de nombres y montos.

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El material encontrado forma parte de las diligencias que permanecen en curso. Las anotaciones serán revisadas como parte de la investigación sobre las presuntas extorsiones atribuidas al grupo.

En el inmueble también había representaciones de Pablo Escobar. Sobre este hallazgo, el especialista sostuvo que algunos integrantes de organizaciones criminales pueden adoptar referentes asociados con la acumulación de riqueza y con la respuesta frente a la presión de las autoridades.

“Como nosotros tenemos a nuestros héroes, también ellos tienen algunos referentes y eso es, por ejemplo, soñar con Pablo Escobar, no solo como persona, sino como una persona que ha acumulado mucha riqueza”, señaló.

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La presión en Colombia y Ecuador

La presencia de presuntos integrantes de organizaciones criminales colombianas en la frontera norte del Perú generó alertas tras la captura. La hipótesis expuesta durante la cobertura apunta a una posible salida de estos grupos hacia zonas donde perciben menores controles.

“Porque hay mayor presión por el lado colombiano y ecuatoriano. Y cuando hay mayor presión, esos delincuentes salen a lugares, otros países donde hay menos control. Y eso es Perú, lamentablemente, en la parte de la frontera”, afirmó el especialista.

La referencia a Putumayo también surgió como parte del análisis del caso. Según esa explicación, esa zona funciona como un punto de conexión entre Colombia y Perú, lo que facilita el tránsito de grupos que operan en áreas fronterizas.

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El mismo especialista advirtió sobre la necesidad de adoptar precauciones frente a la presencia de organizaciones criminales transnacionales en el país. “Con criminales transnacionales hay que tener mucho cuidado. En lo posible, evitar de que estos permanezcan en nuestras cárceles, porque ellos siembran escuela”, sostuvo.

Los cinco detenidos permanecen bajo custodia en la Divincri de Tumbes, mientras continúan las investigaciones por los delitos que se les atribuyen.