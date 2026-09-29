Luis Galarreta amenaza al Congreso: “Ojalá recapaciten, porque hasta ahora hemos mantenido paciencia y actitud republicana”

El premier Luis Galarreta oficializa el aumento de la remuneración mínima y detalla los avances del gobierno en seguridad y obras públicas. Además, hace un llamado a las bancadas del Congreso para que aprueben facultades que permitan apoyar a las pymes y enfrentar el fenómeno de El Niño. | Canal N

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, advirtió al Congreso, en medio de la disputa por el pedido de facultades legislativas del Gobierno y la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Ambas medidas impulsadas por la oposición al Ejecutivo.

“Yo quiero solamente señalar en que lo que está en manos del Ejecutivo se va a cumplir. Lo que no está en manos del Ejecutivo, nos demoraremos, pero lo vamos a hacer. Pero ojalá se pueda recapacitar, señor presidente del Congreso, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y hemos mantenido una actitud republicana hasta el momento”, dijo Galarreta durante la ceremonia en la que la presidenta Keiko Fujimori firmó el decreto supremo que oficializó el aumento del salario mínimo.

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La frase de Galarreta llega en momentos en que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú, emitió un predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Esa comisión tiene previsto sesionar hoy martes y miércoles para debatir el texto. Además, en el Congreso se presentaron mociones de censura contra el titular del Interior, César Astudillo, por la gestión de la seguridad ciudadana y el aumento de los homicidios.

El político peruano Luis Galarreta participa en una reunión oficial ante un cartel de la Presidencia del CONAGERD y con la bandera nacional de fondo.

El premier se dirigió a la presidenta Keiko Fujimori para pedirle su respaldo frente a los legisladores que se oponen a la delegación de facultades. “A través suyo, presidenta, con su venia, le pido dar la batalla política, porque más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, yo creo que hay bancadas que van a estar a la altura y que están coordinando con varios de los diputados”, señaló.

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Luis Galarreta negó que la disputa por las facultades tenga que ver con la figura de la mandataria. “Este no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Este es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, sostuvo.

El predictamen desfavorable

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño de Juntos por el Perú, elaboró un predictamen de 205 páginas que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori.

El Ejecutivo había solicitado 120 días calendario para legislar por decreto en ocho grandes áreas: seguridad ciudadana y asuntos penales, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo en sectores como agro, minería, hidrocarburos, pesca y turismo, materia tributaria y aduanera, reforma del Estado, y vivienda y saneamiento. Aunque el pedido se agrupa formalmente en ocho literales con 66 ítems, la comisión identificó que en realidad contiene más de cien asuntos distintos.

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El predictamen señala cuatro problemas centrales. Primero, la falta de especificidad: varios planteamientos usan términos genéricos como “fortalecer”, “modernizar”, “optimizar” o “actualizar”, sin precisar qué normas se modificarían ni el sentido concreto de los cambios. Como segundo argumento se advierte una discrepancia entre el texto y su exposición de motivos, ya que el expediente incluye un documento de 436 páginas cuya exposición, en varios casos, plantea objetivos que exceden o difieren de lo que figura en el texto sometido a delegación; el predictamen aclara que esa exposición no puede ampliar por sí misma el alcance de las facultades solicitadas.

Como tercero punto se habla de una ausencia de urgencia demostrada: la comisión sostiene que el Ejecutivo no explica por qué las materias requieren una vía distinta al procedimiento legislativo ordinario ni acredita la “circunstancia contingente” que, según el Tribunal Constitucional, justificaría una delegación de este tipo. Finalmente, el cuarto punto se refiere a la innecesariedad de normas con rango de ley, dado que varias de las acciones planteadas podrían ejecutarse mediante decretos supremos, resoluciones ministeriales u otros instrumentos que ya están a disposición del Ejecutivo.

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