Jorge Luna sorprende al grabar junto a Itziar Ituño, la inspectora de ‘La Casa de Papel’

El comediante peruano Jorge Luna y la actriz española Itziar Ituño aparecen en un video dramatizado con temática policial. Las imágenes muestran un centro de mando con pantallas, un almacén y un interrogatorio donde el humorista se encuentra atado mientras recibe agua a presión por parte de los agentes. La escena forma parte de una producción grabada en un entorno industrial.

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Jorge Luna reunió a Itziar Ituño, conocida por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel, en un nuevo video para No Hay Sin Suerte. La aparición de la actriz española en una campaña de la plataforma sorprendió a los seguidores del comediante y creador de contenido peruano.

El clip ya circula en los canales digitales de la marca y forma parte de las acciones por su tercer aniversario, previsto para octubre. La producción une a Luna con una de las intérpretes españolas de mayor reconocimiento internacional en los últimos años.

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Ituño alcanzó notoriedad mundial a partir de su participación en La Casa de Papel, la serie en la que dio vida a la inspectora que persigue a la banda encabezada por El Profesor. Su personaje, Raquel Murillo, fue uno de los roles centrales de la ficción.

En esta ocasión, la actriz se sumó a una pieza audiovisual encabezada por Jorge Luna, quien suele aparecer en las producciones vinculadas a la plataforma. El contenido mantiene el uso de figuras del entretenimiento como parte de la estrategia de difusión de la empresa.

La actriz española Itziar Ituño aparece en primer plano durante el rodaje de una producción en la que participa con el humorista Jorge Luna.

No Hay Sin Suerte se presenta como un club de suscripción con beneficios para sus integrantes. Entre sus propuestas figuran descuentos con marcas asociadas, acceso a material exclusivo de Luna y la posibilidad de participar en sorteos.

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La compañía también ofrece premios como automóviles y departamentos. Ese sistema de membresías se convirtió en el eje de sus campañas, que combinan videos humorísticos, transmisiones en vivo y anuncios sobre los sorteos.

La llegada de Itziar Ituño se inserta en la cuenta regresiva hacia el aniversario de la plataforma. La campaña busca ampliar el alcance de sus contenidos digitales con una colaboración que vincula a una actriz de trayectoria internacional con uno de los comediantes más seguidos del Perú.

La firma recordó algunos de los resultados que atribuye a sus acciones previas. Según la empresa, obtuvo dos récords Guinness World Records en 2025: uno por entregar más de 5.100 premios en un mes y otro por reunir a más de 14.000 espectadores simultáneos en una transmisión en vivo.

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Además, señaló que recibió un Effie de Plata en Branded Content por una campaña anterior. El reconocimiento fue incluido entre los antecedentes de la plataforma antes del estreno de su nuevo clip con la actriz española.

El comediante Jorge Luna y la actriz Itziar Ituño participan en la grabación de una escena para un proyecto audiovisual.

La colaboración entre Luna e Ituño no es la primera que reúne al conductor con una figura extranjera para este tipo de contenidos. Antes de la participación de la intérprete de La Casa de Papel, el comediante grabó un video junto a la actriz mexicana Bárbara de Regil.

Jorge Luna también grabó con Bárbara de Regil

En aquel video, Bárbara de Regil y Jorge Luna participaron de una parodia con referencias a Rosario Tijeras, la serie protagonizada por la actriz. La producción recurrió a escenas de acción, persecuciones y un desenlace humorístico.

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De Regil retomó el perfil de Rosario, una mujer que intenta escapar de varios hombres armados. Durante la secuencia, los perseguidores acorralan al personaje y la situación se vuelve más compleja cuando se queda sin balas.

El relato cambia de registro cuando Rosario decide rezar. En lugar de resolver el conflicto mediante una escena de acción convencional, aparece Luna caracterizado como “San Jorgito”.

Jorge Luna y Bárbara de Regil sorprenden con parodia de ‘Rosario Tijeras’ . IG

El personaje fue presentado como “el patrón de los marrones”. Desde esa figura, el comediante interviene para darle a Rosario una posibilidad de escapar de quienes la persiguen.

La parodia tomó elementos reconocibles de Rosario Tijeras, como el peligro, las armas y la protagonista enfrentada a una situación límite. El video dejó de lado el tono dramático de la ficción para llevar la escena hacia el humor.

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La colaboración con De Regil anticipó la fórmula que volvió a utilizar No Hay Sin Suerte con Itziar Ituño: convocar a artistas conocidos por producciones de amplia difusión y ubicarlos en situaciones alejadas de los personajes que los hicieron populares.