“Nada justifica lo expresado”: autoridad de Montevideo City respondió acusación de Santiago Arias tras eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana

Javier Nóblega quedó muy desencajado por las acusaciones de Santiago Arias. - Crédito: Ovación / Cienciano

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La eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana 2026 a manos del Montevideo City trajo consigo algunos problemas, entre ellos las duras acusaciones de Santiago Arias en contra del presidente del club uruguayo, en las que señalaba intentos de manejar por lo bajo el desempeño del bloque peruano.

Aunque el uruguayo, finalmente, se retractó con un comunicado en su cuenta de Instagram, la CONMEBOL lo citó para que diera sus descargos y la máxima autoridad de los ‘ciudadanos’ salió al frente para referirse a ese controvertido caso que, dicho sea de paso, ensució la imagen de la institución oriental.

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Santiago Arias es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque. - Crédito: Difusión

“Fue gravísima [la acusación]. Asumo que se refería a mí porque soy la autoridad máxima del club. Entiendo que lo hizo dentro de un contexto de las chicanas de las redes sociales, pero nada justifica lo expresado por el jugador”, indicó Javier Nóblega en una entrevista con Sport 890.

Cada uno de los integrantes del City Torque, con demasiado estupor, se enteró de las declaraciones inexactas de Arias e inmediatamente tomaron cartas en el asunto: “Enseguida nos comunicamos con Cienciano, con quienes tenemos una relación excelente y se pusieron a disposición”.

El 'Leñador' expresó sorpresivas declaraciones sobre el mandatario del club uruguayo luego de la eliminación en Copa Sudamericana. (Video: Inka Digital TV)

“Conversando con el equipo legal del club, decidimos ir por la vía que finalmente fuimos, que el jugador se retracte por los mismos medios donde hizo pública su denuncia; creemos que fue el camino correcto”, sumó Nóblega .

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Conocido que la CONMEBOL le abrió un expediente al hombre de marca del ‘papá’, Montevideo City zanjó esa cuestión, ya que “con las disculpas públicas y por los mismos canales del jugador, damos por satisfecha la situación de nuestro lado”.

El pronunciamiento de Conmebol sobre las declaraciones de Santiago Arias contra presidente de Montevideo City Torque. - captura: Twitter Kevin Pacheco

Cienciano descarrillado

Cienciano sí que lo pasó en grande en muy buenos tramos de la Copa Sudamericana 2026, sobre todo jugando en la ciudad del Cusco. Hizo del Inca Garcilaso de la Vega su guarida. Ningún oponente pudo imponer condiciones, aunque uno logró salir bien librado del todo pese a un claro desvanecimiento.

La referencia es para el sorprendente Montevideo City, que pisó el hogar del ‘papá’ con una clara consigna: no irse goleado como otros rivales. La marcha, eso sí, fue un poco preocupante porque el ejercicio de resistencia se quebró cerca de la media hora de juego, en el marco de ida de cuartos de final, con un gol de Cristian Souza.

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El cuadro peruano cayó 3-0 con final polémico y le dijo adiós al torneo internacional - Crédito: ESPN.

El margen de diferencia se amplió con una anotación de larga distancia rubricada por el defensor Maximiliano Amondarain. Aquella andanada de ataques hacía creer que la balanza para Cienciano se inclinaría más de lo previsto, pero los uruguayos redoblaron esfuerzos en defensa para frenar los lanzamientos varios que llegaron en el complemento.

El 2-0 del conjunto ‘imperial’ otorgaba una ventaja adecuada para el desquite, pero no el resultado sobresaliente que se esperaba. Aun así, había optimismo para sacar adelante la llave en el estadio Centenario. Sin embargo, los de Horacio Melgarejo hicieron agua en su visita hasta consumar la debacle.

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Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras caer goleado ante Montevideo City Torque - Crédito: X.

El desastre fue tomando forma cerca del final del primer tiempo con la conquista de Salomón Rodríguez (38’), que permitió recortar distancias y ubicar a Montevideo City a un gol del empate que forzaría los penales. Esa anotación llegó con un doblete del mismo héroe (57’) gracias a un loable testarazo.

Desconcertado por el crecimiento exponencial del dueño de casa, Cienciano solo atinó a tomar mayores resguardos para forzar la ronda de penales. La instancia iba a llegar ese escenario de no ser por el gol agónico de Nahuel Da Silva (90’), tras aprovechar un desajuste defensivo, aguantar el marcaje de dos oponentes y definir a placer ante un atribulado Ítalo Espinoza.

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