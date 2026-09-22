Cristian Ruggeri, asistente técnico de Cienciano, intenta pasar la página de la Copa Sudamericana 2026: “La eliminación fue un golpe duro”

Cristian Ruggeri es la mano derecha de Horacio Melgarejo en Cienciano. - Crédito: Liga 1

Guardar

En la interna de Cienciano aún siguen en shock por la manera en cómo quedaron descalificados de la Copa Sudamericana 2026. Un gol ‘in extremis’ de Montevideo City sirvió para la remontada uruguaya, lo que supuso el adiós inminente de un plantel que fracasó en su puesta en escena en el Centenario.

Con el paso de los días, sin embargo, aquel episodio va quedando atrás, aunque cuando se trae a colación afecta; tal y como ha externado Cristian Ruggeri en su contacto con radio Ovación: “Estábamos todos recontra ilusionados, pero con la tranquilidad de haber dado lo máximo y haber llevado al equipo lo más arriba posible. El sueño que teníamos era estar en Barranquilla, hicimos lo posible y estamos agradecidos a los jugadores”.

PUBLICIDAD

Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras caer goleado ante Montevideo City Torque - Crédito: X.

“La eliminación fue un golpe duro para todos, pero al otro día hay que levantarse, lavarse la cara y seguir adelante. Hay que enfocarse en estas 9 finales. Nuestro objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos posibles para terminar lo más alto posible en el Clausura”, sumó.

Al momento de hacer un balance de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana, el asistente técnico de Cienciano dijo que “en Cusco fuimos superiores y podíamos haber hecho unos goles más”. Sin embargo, la historia cambió en el desquite, porque “en Uruguay ellos fueron justos ganadores”.

PUBLICIDAD

El cuadro peruano cayó 3-0 con final polémico y le dijo adiós al torneo internacional - Crédito: ESPN.

“Nosotros manejamos bien hasta el primer gol pero después llegó el segundo y el tercero fue cuando estaba todo para los penales. La serie fue muy pareja, City juega muy bien, por algo está puntero en el torneo uruguayo y le deseamos lo mejor”, finalizó Ruggeri.

Le queda a Cienciano enfocarse plenamente en el certamen doméstico, donde está demasiado relegado. Por centrarse tanto en el plano internacional, perdió terreno en el Torneo Clausura hasta el punto de derrapar hacia las últimas plazas.

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

Fin del sueño

El ‘papá’ empezó la Copa Sudamericana desde la Fase Preliminar al haberse clasificado como el octavo de la última edición del fútbol peruano. Desafió a FBC Melgar en un partido que acabó igualado a uno en tiempo regular y en la tanda de penales hubo triunfo cusqueño con posterior acceso a la siguiente instancia.

PUBLICIDAD

Ubicado en la Fase de Grupos, Cienciano quedó encuadrado con Juventud Las Piedras (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Atlético Mineiro (BRA). Su primera rueda fue encomiable, manteniéndose invicto con dos triunfos y una igualada. Sin embargo, en la revancha tropezó dos veces y un empate final le aseguró su boleto a los play-offs.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

Allí se cruzó con Lanús, que en el partido de ida ganó con autoridad, en La Fortaleza. Con una ventaja de dos goles llegó a la ciudad del Cusco, donde se vio afectado por la altura y el ritmo atronador de los de Horacio Melgarejo, que remontaron con una goleada 4-0.

PUBLICIDAD

Con el pase a octavos de final, Cienciano libró una batalla fuerte con Botafogo, la misma que prácticamente quedó resuelta en la primera llave, después que pasara por encima con un resonante 6-1, que tuvo como gran artífice a Matías Succar por obrar un triplete.

Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado

Para el desquite, en el estadio Nilton Santos, los peruanos tenían que emplearse de lleno en un ejercicio de resistencia, el cual funcionó al pie de la letra. Una caída 1-0 fue insuficiente para revertir el envite; así las cosas, el conjunto ‘imperial’ pasó a cuartos de final.

En ese nivel, lamentablemente, Cienciano dijo adiós a manos de Montevideo City, que logró voltear el 2-0 de la ida gracias a un 3-0 definitivo saldado en el estadio Centenario.

PUBLICIDAD