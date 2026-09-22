Perú Deportes

Cristian Ruggeri, asistente técnico de Cienciano, intenta pasar la página de la Copa Sudamericana 2026: “La eliminación fue un golpe duro”

La mano derecha de Horacio Melgarejo aún trata de asimilar el resonante revés que derivó en el adiós del certamen internacional. “Estábamos todos recontra ilusionados”, admitió

Cristian Ruggeri es la mano derecha de Horacio Melgarejo en Cienciano. - Crédito: Liga 1
Cristian Ruggeri es la mano derecha de Horacio Melgarejo en Cienciano. - Crédito: Liga 1
Guardar

En la interna de Cienciano aún siguen en shock por la manera en cómo quedaron descalificados de la Copa Sudamericana 2026. Un gol ‘in extremis’ de Montevideo City sirvió para la remontada uruguaya, lo que supuso el adiós inminente de un plantel que fracasó en su puesta en escena en el Centenario.

Con el paso de los días, sin embargo, aquel episodio va quedando atrás, aunque cuando se trae a colación afecta; tal y como ha externado Cristian Ruggeri en su contacto con radio Ovación: “Estábamos todos recontra ilusionados, pero con la tranquilidad de haber dado lo máximo y haber llevado al equipo lo más arriba posible. El sueño que teníamos era estar en Barranquilla, hicimos lo posible y estamos agradecidos a los jugadores”.

PUBLICIDAD

Cienciano.
Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras caer goleado ante Montevideo City Torque - Crédito: X.

La eliminación fue un golpe duro para todos, pero al otro día hay que levantarse, lavarse la cara y seguir adelante. Hay que enfocarse en estas 9 finales. Nuestro objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos posibles para terminar lo más alto posible en el Clausura”, sumó.

Al momento de hacer un balance de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana, el asistente técnico de Cienciano dijo que “en Cusco fuimos superiores y podíamos haber hecho unos goles más”. Sin embargo, la historia cambió en el desquite, porque “en Uruguay ellos fueron justos ganadores”.

PUBLICIDAD

El cuadro peruano cayó 3-0 con final polémico y le dijo adiós al torneo internacional - Crédito: ESPN.

“Nosotros manejamos bien hasta el primer gol pero después llegó el segundo y el tercero fue cuando estaba todo para los penales. La serie fue muy pareja, City juega muy bien, por algo está puntero en el torneo uruguayo y le deseamos lo mejor”, finalizó Ruggeri.

Le queda a Cienciano enfocarse plenamente en el certamen doméstico, donde está demasiado relegado. Por centrarse tanto en el plano internacional, perdió terreno en el Torneo Clausura hasta el punto de derrapar hacia las últimas plazas.

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE
Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

Fin del sueño

El ‘papá’ empezó la Copa Sudamericana desde la Fase Preliminar al haberse clasificado como el octavo de la última edición del fútbol peruano. Desafió a FBC Melgar en un partido que acabó igualado a uno en tiempo regular y en la tanda de penales hubo triunfo cusqueño con posterior acceso a la siguiente instancia.

Ubicado en la Fase de Grupos, Cienciano quedó encuadrado con Juventud Las Piedras (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Atlético Mineiro (BRA). Su primera rueda fue encomiable, manteniéndose invicto con dos triunfos y una igualada. Sin embargo, en la revancha tropezó dos veces y un empate final le aseguró su boleto a los play-offs.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

Allí se cruzó con Lanús, que en el partido de ida ganó con autoridad, en La Fortaleza. Con una ventaja de dos goles llegó a la ciudad del Cusco, donde se vio afectado por la altura y el ritmo atronador de los de Horacio Melgarejo, que remontaron con una goleada 4-0.

Con el pase a octavos de final, Cienciano libró una batalla fuerte con Botafogo, la misma que prácticamente quedó resuelta en la primera llave, después que pasara por encima con un resonante 6-1, que tuvo como gran artífice a Matías Succar por obrar un triplete.

Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado
Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado

Para el desquite, en el estadio Nilton Santos, los peruanos tenían que emplearse de lleno en un ejercicio de resistencia, el cual funcionó al pie de la letra. Una caída 1-0 fue insuficiente para revertir el envite; así las cosas, el conjunto ‘imperial’ pasó a cuartos de final.

En ese nivel, lamentablemente, Cienciano dijo adiós a manos de Montevideo City, que logró voltear el 2-0 de la ida gracias a un 3-0 definitivo saldado en el estadio Centenario.

Temas Relacionados

Cristian RuggeriCiencianoCopa Sudamericanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

El volante jugará en Orlando en el estadio donde milita habitualmente con su equipo de la MLS y advirtió que la humedad de la ciudad será un factor clave para jugadores y público ese día

Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

La sorprendente reacción de Héctor Cúper ante las declaraciones de Bryan Reyna tras la derrota de Universitario ante Garcilaso

El técnico argentino tomó conocimiento de los reclamos del extremo peruano por su falta de convocatorias y, según trascendió, ambos sostendrían un encuentro en Campo Mar para resolver la situación

La sorprendente reacción de Héctor Cúper ante las declaraciones de Bryan Reyna tras la derrota de Universitario ante Garcilaso

Roberto Palacios sueña con la convocatoria de su hijo Brandon Palacios a la selección peruana: “Uno siempre está esperando paciente”

El ‘Chorri’ quedó un poco desilusionado por la ausencia de su primogénito en la reciente nómina de la ‘bicolor’ perfilada por Mano Menezes: “Esta vez no se dio”

Roberto Palacios sueña con la convocatoria de su hijo Brandon Palacios a la selección peruana: “Uno siempre está esperando paciente”

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

El futbolista remarcó que se siente cómodo en el Callao, donde su desempeño crece durante el torneo y alimenta versiones sobre clubes interesados en incorporarlo dentro de la competición nacional

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

Con un total de 41 dianas, en menos de dos años en suelo peruano, el ‘Facu’ se ha posicionado en el podio de artilleros memorables de la institución cusqueña. Aparece por detrás de Alfredo Ramúa y Danilo Carando

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Carlos Bruce: “Lima está peor en delincuencia, tránsito y limpieza. Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”

Daniel Urresti promete que no entregará una Lima de flores, pero sí combatir la delincuencia: “Yo soy la seguridad”

Susel Paredes cuestionó a Rafael López Aliaga por “pasividad” y promete priorizar a vecinos de zonas altas y del Cercado de Lima

Carlos Bruce advierte que gestión de López Aliaga deja deuda de más de S/5.000 millones y plantea Policía Municipal

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli explota contra socios del club que cuestionaron la marcha del Liceo Naval: “Déjenme de seguir”

Nelly Rossinelli explota contra socios del club que cuestionaron la marcha del Liceo Naval: “Déjenme de seguir”

Rafael Cardozo felicitó a ‘Cachaza’ en vivo tras perder una apuesta: “Te deseo lo mejor con tu esposo y tu hijo, sé feliz”

María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

Samahara Lobatón se suma a 'El Sultanato' y volverá a convivir con Renato Rossini Jr.

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

DEPORTES

Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

La sorprendente reacción de Héctor Cúper ante las declaraciones de Bryan Reyna tras la derrota de Universitario ante Garcilaso

Roberto Palacios sueña con la convocatoria de su hijo Brandon Palacios a la selección peruana: “Uno siempre está esperando paciente”

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’