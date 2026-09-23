Perú Deportes

Cienciano sigue hundiéndose: se dejó remontar contra un ADT que logró su primera victoria en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘papá’ había allanado el triunfo por más de una hora hasta que dos desajustes en defensa echaron por tierra su visita a Tarma. Aquellos descuidos fueron capitalizados por John Narváez y sirvieron para que el equipo sume sus primeras tres unidades

'Cachito' Souza fue de los puntuales más agresivos ante ADT. - Crédito: Cienciano
'Cachito' Souza fue de los puntuales más agresivos ante ADT. - Crédito: Cienciano
Guardar

Confusión es poco para explicar el enorme tropiezo que afectó a Cienciano en su visita al estadio Unión Tarma. Allí se plantó con firmeza para zarandear a ADT en un primer acto plausible, pero todo se echó a perder en un abrir y cerrar de ojos tras un doblete impactante obrado por el ecuatoriano John Narváez en poco más de veinte minutos.

Por plantel y experiencia, el conjunto liderado por Horacio Melgarejo era más que su oponente de turno, aunque había un factor compartido por ambos: la mala dinámica. Eso sí, el ritmo de los tarmeños era mucho más declinante; ello explica el motivo por el que se ubica en una casilla peligrosa que conduce a la Liga 2.

PUBLICIDAD

Cienciano tropezó con estrépito frente a ADT, en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1
Cienciano tropezó con estrépito frente a ADT, en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1

Si bien Cienciano venía con un golpe lacerante por la eliminación en cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana, la sensación transmitida para su retorno liguero se intuía como seguridad, sobre todo por los elementos presentados. El comando técnico no tuvo reparos en alinear lo mejor de su repertorio.

Bajo palos fue ubicado Gonzalo Falcón en detrimento de un irregular Ítalo Espinoza, de floja participación en el desquite frente a Montevideo City. Metros más adelante se conformó una línea defensiva de tres compuesta por Claudio Núñez, Kevin Becerra y Maximiliano Amondarain.

Cristian Souza y Marcos Martinich fueron ubicados como volantes abiertos, mientras Santiago Arias lucía como ancla y muy cerca suyo lo abroquelaba Gerson Barreto. En la delantera, entretanto, lució en solitario Carlos Garcés, esperando las habilitaciones de Neri Bandiera y Ademar Robles.

PUBLICIDAD

Una vez iniciadas las acciones, Cienciano se lanzó en búsqueda de la apertura del luminoso —que llegó cerca de la conclusión de la primera parte—, aunque tuvo que afrontar cierta peligrosidad por parte de ADT, que avisó con un primer acercamiento notable de Jonatan Baumann con un testarazo.

Matías Succar incursionando en ataque frente a un oponente que busca obstaculizar su lanzamiento. - Crédito: Cienciano
Matías Succar incursionando en ataque frente a un oponente que busca obstaculizar su lanzamiento. - Crédito: Cienciano

En adelante, la visita fue mucho más propositiva y quedó demostrado con una intencionalidad clara en ataque de Cristian Souza con un regate dentro del área y posterior remate que impactó en la base izquierda del arco defendido por Juan David Valencia.

Aquella acción precedió la apertura del duelo. A los 45′+2, un buen centro desde el costado izquierdo de Ademar Robles fue a parar a Neri Bandiera, quien asistió de cabeza a Kevin Becerra para que rompiera la paridad. Con esa conquista, el conjunto ‘imperial’ se fue aliviado a los vestuarios.

Para la segunda mitad, los de Horacio Melgarejo siguieron acechando el área contraria, pero el ahínco de la Asociación Deportiva Tarma fue más que significativo para inclinar la balanza a su favor. Quien representó esa cualidad en la cancha fue John Narváez, cuyo esfuerzo lanzó a los suyos al éxito en una circunstancia capital.

A los 66′ minutos, el ecuatoriano se estacionó en el área, producto de un cambio posicional impulsado por el entrenador Víctor Rivera, para servirse de un pase de Joao Rojas y establecer la igualada con un tiro defectuoso. Y, entrando a los 90′, selló la remontada con un cabezazo a la salida de un saque de falta lanzado por Alejandro Ramos.

Temas Relacionados

CiencianoLiga 1ADTperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El monto que tendría que pagar Universitario de Deportes si decide despedir a Héctor Cúper y su comando técnico

Un contrato largo, un año de gastos acumulados y una crisis deportiva que no cede: ese es el contexto en el que Universitario evalúa si continúa o no con su actual conducción técnica

El monto que tendría que pagar Universitario de Deportes si decide despedir a Héctor Cúper y su comando técnico

El Grand Slam que Ignacio Buse sueña con ganar algún día: “Quiero enfrentar a Carlos Alcaraz”

El tenista peruano reveló sus preferencias dentro y fuera de las canchas: la arcilla, las noches, Federer como ídolo y el ceviche como su mejor carta fuera del deporte

El Grand Slam que Ignacio Buse sueña con ganar algún día: “Quiero enfrentar a Carlos Alcaraz”

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

Un año y medio ha sido el tiempo en el que ‘Il Peruviano’ ha estado alejado del deber nacional. Por su buen hacer en Universitario, ahora, ha vuelto a ser llamado en la conducción del seleccionador Mano Menezes

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

La selección peruana Sub 20 cayó ante Argentina y luchará por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026

La blanquirroja perdió 0-1 frente a la ‘albiceleste’ en la semifinal por un tanto de Santiago Espíndola a los 89 minutos, cuando el empate parecía inevitable. Ahora enfrentará al perdedor del duelo entre Paraguay y Chile

La selección peruana Sub 20 cayó ante Argentina y luchará por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026

Entradas del Alianza Lima vs Palestino: precios y cómo comprar boletos para el partido amistoso a disputarse en Matute

Como parte de una preparación intermedia en la Liga 1, la tropa de Pablo Guede se alista para aprovechar el tiempo libre ocasionado por el receso FIFA con un encuentro internacional, en La Victoria

Entradas del Alianza Lima vs Palestino: precios y cómo comprar boletos para el partido amistoso a disputarse en Matute
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Justicia pide al Poder Judicial resolver casos de Chavín de Huántar y El Frontón antes de expresar “indignación pública”

Ministro de Justicia pide al Poder Judicial resolver casos de Chavín de Huántar y El Frontón antes de expresar “indignación pública”

Rafael López Aliaga, denunciado por el fujimorista Samuel Daza ante el JNE por “coacción y chantaje político”

Se frustra sesión de la Corte Suprema donde se iba a ver caso contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

ENTRETENIMIENTO

¿Canción de Miley Cyrus se inspiró en ‘El cóndor pasa’? Usuarios en TikTok detallan sus semejanzas

¿Canción de Miley Cyrus se inspiró en ‘El cóndor pasa’? Usuarios en TikTok detallan sus semejanzas

Zuliet Seminario supera un tropiezo en la pasarela durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026

Naldy Saldaña y Óscar Custodio estuvieron frente a frente, pero cantante lamentó que empresario no le pidiera disculpas

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Pierina Guerrero responde a Doménico Benavides tras exposición de sus chats: “Siento nuevamente la misma humillación”

DEPORTES

El monto que tendría que pagar Universitario de Deportes si decide despedir a Héctor Cúper y su comando técnico

El monto que tendría que pagar Universitario de Deportes si decide despedir a Héctor Cúper y su comando técnico

El Grand Slam que Ignacio Buse sueña con ganar algún día: “Quiero enfrentar a Carlos Alcaraz”

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

Entradas del Alianza Lima vs Palestino: precios y cómo comprar boletos para el partido amistoso a disputarse en Matute

Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final