Cienciano sigue hundiéndose: se dejó remontar contra un ADT que logró su primera victoria en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

'Cachito' Souza fue de los puntuales más agresivos ante ADT. - Crédito: Cienciano

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Confusión es poco para explicar el enorme tropiezo que afectó a Cienciano en su visita al estadio Unión Tarma. Allí se plantó con firmeza para zarandear a ADT en un primer acto plausible, pero todo se echó a perder en un abrir y cerrar de ojos tras un doblete impactante obrado por el ecuatoriano John Narváez en poco más de veinte minutos.

Por plantel y experiencia, el conjunto liderado por Horacio Melgarejo era más que su oponente de turno, aunque había un factor compartido por ambos: la mala dinámica. Eso sí, el ritmo de los tarmeños era mucho más declinante; ello explica el motivo por el que se ubica en una casilla peligrosa que conduce a la Liga 2.

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Cienciano tropezó con estrépito frente a ADT, en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1

Si bien Cienciano venía con un golpe lacerante por la eliminación en cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana, la sensación transmitida para su retorno liguero se intuía como seguridad, sobre todo por los elementos presentados. El comando técnico no tuvo reparos en alinear lo mejor de su repertorio.

Bajo palos fue ubicado Gonzalo Falcón en detrimento de un irregular Ítalo Espinoza, de floja participación en el desquite frente a Montevideo City. Metros más adelante se conformó una línea defensiva de tres compuesta por Claudio Núñez, Kevin Becerra y Maximiliano Amondarain.

Cristian Souza y Marcos Martinich fueron ubicados como volantes abiertos, mientras Santiago Arias lucía como ancla y muy cerca suyo lo abroquelaba Gerson Barreto. En la delantera, entretanto, lució en solitario Carlos Garcés, esperando las habilitaciones de Neri Bandiera y Ademar Robles.

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Una vez iniciadas las acciones, Cienciano se lanzó en búsqueda de la apertura del luminoso —que llegó cerca de la conclusión de la primera parte—, aunque tuvo que afrontar cierta peligrosidad por parte de ADT, que avisó con un primer acercamiento notable de Jonatan Baumann con un testarazo.

Matías Succar incursionando en ataque frente a un oponente que busca obstaculizar su lanzamiento. - Crédito: Cienciano

En adelante, la visita fue mucho más propositiva y quedó demostrado con una intencionalidad clara en ataque de Cristian Souza con un regate dentro del área y posterior remate que impactó en la base izquierda del arco defendido por Juan David Valencia.

Aquella acción precedió la apertura del duelo. A los 45′+2, un buen centro desde el costado izquierdo de Ademar Robles fue a parar a Neri Bandiera, quien asistió de cabeza a Kevin Becerra para que rompiera la paridad. Con esa conquista, el conjunto ‘imperial’ se fue aliviado a los vestuarios.

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Para la segunda mitad, los de Horacio Melgarejo siguieron acechando el área contraria, pero el ahínco de la Asociación Deportiva Tarma fue más que significativo para inclinar la balanza a su favor. Quien representó esa cualidad en la cancha fue John Narváez, cuyo esfuerzo lanzó a los suyos al éxito en una circunstancia capital.

A los 66′ minutos, el ecuatoriano se estacionó en el área, producto de un cambio posicional impulsado por el entrenador Víctor Rivera, para servirse de un pase de Joao Rojas y establecer la igualada con un tiro defectuoso. Y, entrando a los 90′, selló la remontada con un cabezazo a la salida de un saque de falta lanzado por Alejandro Ramos.

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