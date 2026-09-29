Perú

Gerald Oropeza sobre Jhonsson Pulpo en la Base Naval: “El peor castigo, ahí te vuelves loco”

El exinterno se refirió al régimen de aislamiento del investigado, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y otros hechos bajo investigación

Gerald Oropeza habla sobre Jhonsson Pulpo en la Base Naval.
Gerald Oropeza habla sobre Jhonsson Pulpo en la Base Naval.
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Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, permanece recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao desde la noche del 22 de septiembre.

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva dentro de la investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban en Trujillo.

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La Fiscalía atribuye al investigado presuntos delitos de organización criminal, secuestro extorsivo y homicidio calificado, de acuerdo con los reportes sobre el caso. Cruz Torres fue capturado en Bolivia a inicios de septiembre y luego trasladado al Perú para las diligencias policiales y judiciales. El internamiento se concretó tras la resolución que impuso la medida cautelar, la cual no equivale a una sentencia.

El centro funciona bajo un régimen de máxima seguridad, con vigilancia permanente y controles sobre los desplazamientos de los internos. Según información difundida por el Ministerio de Justicia (Minjusdh), Cruz Torres ocupa una celda individual y tiene autorizada una visita mensual de familiares directos y de su abogado. Las restricciones se aplican mientras continúa la investigación fiscal y se realizan las actuaciones dispuestas dentro del proceso judicial aún en curso actual.

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El caso se relaciona con el secuestro de Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. Cuatro personas que acompañaban al empresario murieron durante ese ataque, hecho que forma parte de las pesquisas. La prisión preventiva tiene vigencia hasta el 1 de septiembre de 2029, según reportes periodísticos sobre la resolución judicial. La Fiscalía deberá reunir elementos y definir los siguientes pasos procesales antes de una eventual acusación formal en juicio.

Latina Noticias Mediodía emitió un amplio reportaje periodístico sobre el traslado de alias Jhonsson Pulpo a la Base Naval del Callao bajo custodia policial. La nota menciona la presencia de otros reclusos en el centro penitenciario e incluye imágenes de archivo de internos como Vladimiro Montesinos.

“El peor castigo”

En ese contexto, Gerald Oropeza se refirió a la permanencia de Jhonsson Pulpo en la Base Naval durante una transmisión en TikTok. El exinterno, condenado por conspiración para el tráfico ilícito de drogas, comparó ese régimen con su experiencia en los penales de Ancón, Challapalca y Yanamayo.

Sus afirmaciones describen su percepción personal sobre el aislamiento y no constituyen información oficial sobre las condiciones del establecimiento donde está recluido.

Oropeza afirmó que, a su juicio, “el peor castigo que pueda tener una persona es que lo lleven a la Base Naval”. También declaró: “Ahí te vuelves loco”. En su relato, sostuvo que cada interno permanece en una celda para una persona y tiene contacto limitado con otros reclusos. Añadió que esa falta de intercambio puede generar una carga psicológica, aunque no presentó documentos ni testimonios adicionales que respalden esa apreciación personal.

Gerald Oropeza ahora se dedica a crear contenido para las redes sociales. (Captura: Panorama)
Gerald Oropeza ahora se dedica a crear contenido para las redes sociales. (Captura: Panorama)

El exreo indicó que las cárceles comunes ofrecen momentos de convivencia entre internos, como actividades, partidos, juegos y discusiones cotidianas. En contraste, señaló que la Base Naval reduce esas posibilidades por el aislamiento. La declaración fue difundida después del traslado de Cruz Torres al recinto del Callao. Oropeza no precisó si conoció personalmente las condiciones del centro ni cuándo obtuvo la información que expuso en redes sociales.

El pronunciamiento de Oropeza ocurrió mientras Cruz Torres continúa bajo custodia en la Base Naval, a disposición de las autoridades judiciales. Su situación procesal dependerá del avance de las diligencias que realiza el Ministerio Público. La defensa del investigado podrá ejercer los recursos previstos por la ley durante el plazo de prisión preventiva, mientras el Poder Judicial evalúa los requerimientos que se presenten en el expediente del caso abierto.

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