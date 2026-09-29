Perú

“El reto de las 48 horas”: la peligrosa tendencia viral que impulsa a adolescentes a desaparecer de sus casas

Una especialista analizó este peligroso desafío viral y explicó cómo la falta de comunicación en la familia puede influir en estas conductas de los adolescentes

El reto de las 48 horas lleva a adolescentes a ausentarse de sus casas y cortar toda comunicación durante dos días, provocando preocupación entre sus familiares. Una psicóloga clínica explicó qué puede motivar estas conductas y la importancia de fortalecer el diálogo en casa. Fuente: Buenos Días Perú
Guardar

Salir de casa sin avisar, apagar el celular y dejar de responder mensajes durante dos días. Esa es la dinámica del denominado reto de las 48 horas, un desafío difundido en redes sociales que involucra a adolescentes y que puede provocar momentos de angustia entre sus familiares.

Durante ese periodo, los padres pueden desconocer por completo dónde se encuentra su hijo o hija. Mientras el menor permanece alejado voluntariamente de su vivienda, sus familiares pueden iniciar una búsqueda, acudir a la Policía y compartir fotografías o carteles para intentar ubicarlo.

PUBLICIDAD

El fenómeno genera preocupación en un contexto en el que las denuncias por desaparición en Perú se cuentan por miles. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 9.238 denuncias a nivel nacional y 2.700 correspondieron a niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, según los datos difundidos en Buenos Días Perú.

Silueta de espaldas de una persona con capucha y mochila en la puerta abierta de una casa iluminada desde la calle.
Un joven con capucha y mochila camina hacia el exterior desde el interior a oscuras de una vivienda durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste el reto viral de las 48 horas?

La dinámica consiste en que el adolescente se ausente de su vivienda sin comunicar a sus padres hacia dónde se dirige. Durante las siguientes 48 horas corta el contacto con su entorno y evita responder llamadas o mensajes, mientras la familia desconoce que su desaparición podría formar parte de un desafío.

PUBLICIDAD

El problema surge cuando los familiares interpretan la ausencia como una desaparición real. En ese escenario, pueden recorrer calles, consultar con conocidos, difundir fotografías y acudir a las autoridades para intentar conocer el paradero del menor.

De acuerdo con el reportaje de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, uno de los objetivos asociados a esta práctica es generar atención y reacciones en el entorno. La psicóloga clínica Marvi Bengolea explicó que algunos adolescentes pueden buscar fuera de su familia la atención que sienten que no reciben en casa.

Un cartel con el texto SE BUSCA cuelga de la pared junto a un teléfono celular vibrando, una mochila azul y una cama.
Un cartel de búsqueda en la pared de un dormitorio simboliza la alerta por la desaparición de un adolescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“De alguna manera quiero que este nuevo grupo me dé la atención”, señaló la especialista al referirse a la búsqueda de reconocimiento por parte del adolescente.

Para los padres, sin embargo, la situación adquiere otra dimensión. Una madre entrevistada por el programa describió lo que sentiría ante una desaparición: “Estaría desesperada”, dijo, al imaginar que tendría que buscar a su hijo sin saber dónde se encuentra.

Padres deben estar atentos a los cambios de conducta de sus hijos

Bengolea sostuvo que la atención hacia los adolescentes debe comenzar antes de que ocurra una situación de este tipo. Según explicó, los cambios de comportamiento pueden revelar que existe algún problema dentro del entorno del menor que requiere ser identificado.

Un hombre de espalda coloca su mano sobre el hombro de un joven sentado a su lado que mira hacia abajo dentro de una sala con estanterías.
Un padre apoya a su hijo adolescente durante una conversación sobre vulnerabilidad y recuperación de adicciones en el salón de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista cuestionó que los padres recién reaccionen cuando el hijo desaparece y planteó la importancia de preguntar diariamente cómo se encuentra, qué ocurrió durante su día o si enfrenta alguna dificultad. Para Bengolea, esas conversaciones pueden permitir detectar señales antes de que se produzca una conducta de riesgo.

La psicóloga también resaltó la necesidad de abordar abiertamente temas como el bullying, las drogas y la sexualidad dentro de la familia. “Tengo que hablar de absolutamente todo como papá y como mamá sin temor”, sostuvo.

Una de las madres consultadas por Buenos Días Perú contó que procura conversar diariamente con sus hijos y supervisar lo que realizan en internet. Otra entrevistada señaló que, cuando un menor abandona su vivienda, la familia debe salir a buscarlo porque la situación genera desesperación y preocupación por su seguridad.

Las desapariciones de menores ya representan un problema en Perú

Las cifras permiten dimensionar el contexto en el que aparece esta preocupación. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 9.238 denuncias por desaparición en el país, de acuerdo con los datos difundidos en el reportaje. De ese total, 2.700 correspondieron a menores de entre 12 y 17 años.

Reportaje periodístico de Latina Noticias Matinal aborda sobre el desafío viral conocido como "el reto de las 48 horas", el cual incita a menores de edad a desaparecer sin mantener comunicación con sus familiares durante dos días. El informe incluye declaraciones de especialistas en ciberseguridad y profesionales de la salud, quienes analizan los riesgos de esta práctica y enfatizan la importancia de actuar de inmediato ante cualquier caso de desaparición.

El registro representa un promedio de 61 denuncias cada día, mientras que en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años se reportó aproximadamente una denuncia cada hora y media durante ese periodo.

El panorama también muestra cifras elevadas al observar los años anteriores. En 2025 se contabilizaron 20.947 denuncias por desaparición, frente a las 17.737 registradas en 2024 y las 18.192 de 2023. Entre enero y julio de 2026, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas acumuló 12.531 denuncias.

Manos sosteniendo teléfonos inteligentes y una computadora portátil sobre una mesa con pantallas que exhiben íconos de alerta y etiquetas.
Varias personas utilizan teléfonos móviles y una computadora que muestran notificaciones de alerta y símbolos de etiquetas en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio del Interior mantiene una base oficial de denuncias por desaparición alimentada con información del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), con registros desagregados por departamento, distrito y grupo etario. Ante la ausencia de un menor, la recomendación difundida en el reportaje es realizar la denuncia de inmediato y no esperar a que transcurran 24, 48 o 72 horas.

Temas Relacionados

Reto viralReto de las 48 horasRedes Socialesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conciertos de BTS en Lima: Indecopi vigilará precios y condiciones de venta de entradas antes de las tres fechas en San Marcos

La entidad comunicó sus acciones al Mininter, la PNP, la ATU y municipalidades involucradas en el desarrollo del espectáculo

Conciertos de BTS en Lima: Indecopi vigilará precios y condiciones de venta de entradas antes de las tres fechas en San Marcos

Crece número de empresas exportadoras en Perú: microempresas representan al 56,4% del total

La cifra aumentó 3,4% entre enero y julio de 2026, aunque las mypes concentraron solo el 3,7% del valor total exportado

Crece número de empresas exportadoras en Perú: microempresas representan al 56,4% del total

Lima alista la capilla del Palacio Arzobispal para la llegada del papa León XIV

El recinto histórico del centro de Lima recibe trabajos de mantenimiento y pintura antes del encuentro que el pontífice sostendrá con los obispos del Perú el 12 de noviembre

Lima alista la capilla del Palacio Arzobispal para la llegada del papa León XIV

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará recuperarse de la derrota ante Estados Unidos cuando se mida con el competitivo cuadro ‘azteca’. Sigue las incidencias del cotejo

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Llegó al hospital por una emergencia obstétrica y terminó en un proceso por “autoaborto” que duró más de tres años

Sin presencia de un abogado ni un fiscal, la Policía la interrogó durante su hospitalización. Tras ser absuelta por falta de pruebas, la Procuraduría del Ministerio de la Mujer apeló para pedir una reparación civil en nombre de “la sociedad”

Llegó al hospital por una emergencia obstétrica y terminó en un proceso por “autoaborto” que duró más de tres años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

Roberto Sánchez pide renuncia del premier Luis Galarreta: “Si quiere amenazar (...), que dé un paso al costado”

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Los permisos que tienen los trabajadores por votar en otra ciudad en las Elecciones municipales y regionales 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Yahaira Plasencia revela que fue su novio Luis Fernando quien le escribió a Magaly Medina para conciliar

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

DEPORTES

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mauro Cantoro explica por qué la FPF se equivocó al contratar al Mano Menezes para la selección: “Fue una mala decisión”