“El reto de las 48 horas”: la peligrosa tendencia viral que impulsa a adolescentes a desaparecer de sus casas

El reto de las 48 horas lleva a adolescentes a ausentarse de sus casas y cortar toda comunicación durante dos días, provocando preocupación entre sus familiares. Una psicóloga clínica explicó qué puede motivar estas conductas y la importancia de fortalecer el diálogo en casa. Fuente: Buenos Días Perú

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Salir de casa sin avisar, apagar el celular y dejar de responder mensajes durante dos días. Esa es la dinámica del denominado reto de las 48 horas, un desafío difundido en redes sociales que involucra a adolescentes y que puede provocar momentos de angustia entre sus familiares.

Durante ese periodo, los padres pueden desconocer por completo dónde se encuentra su hijo o hija. Mientras el menor permanece alejado voluntariamente de su vivienda, sus familiares pueden iniciar una búsqueda, acudir a la Policía y compartir fotografías o carteles para intentar ubicarlo.

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El fenómeno genera preocupación en un contexto en el que las denuncias por desaparición en Perú se cuentan por miles. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 9.238 denuncias a nivel nacional y 2.700 correspondieron a niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, según los datos difundidos en Buenos Días Perú.

Un joven con capucha y mochila camina hacia el exterior desde el interior a oscuras de una vivienda durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste el reto viral de las 48 horas?

La dinámica consiste en que el adolescente se ausente de su vivienda sin comunicar a sus padres hacia dónde se dirige. Durante las siguientes 48 horas corta el contacto con su entorno y evita responder llamadas o mensajes, mientras la familia desconoce que su desaparición podría formar parte de un desafío.

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El problema surge cuando los familiares interpretan la ausencia como una desaparición real. En ese escenario, pueden recorrer calles, consultar con conocidos, difundir fotografías y acudir a las autoridades para intentar conocer el paradero del menor.

De acuerdo con el reportaje de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, uno de los objetivos asociados a esta práctica es generar atención y reacciones en el entorno. La psicóloga clínica Marvi Bengolea explicó que algunos adolescentes pueden buscar fuera de su familia la atención que sienten que no reciben en casa.

Un cartel de búsqueda en la pared de un dormitorio simboliza la alerta por la desaparición de un adolescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“De alguna manera quiero que este nuevo grupo me dé la atención”, señaló la especialista al referirse a la búsqueda de reconocimiento por parte del adolescente.

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Para los padres, sin embargo, la situación adquiere otra dimensión. Una madre entrevistada por el programa describió lo que sentiría ante una desaparición: “Estaría desesperada”, dijo, al imaginar que tendría que buscar a su hijo sin saber dónde se encuentra.

Padres deben estar atentos a los cambios de conducta de sus hijos

Bengolea sostuvo que la atención hacia los adolescentes debe comenzar antes de que ocurra una situación de este tipo. Según explicó, los cambios de comportamiento pueden revelar que existe algún problema dentro del entorno del menor que requiere ser identificado.

Un padre apoya a su hijo adolescente durante una conversación sobre vulnerabilidad y recuperación de adicciones en el salón de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista cuestionó que los padres recién reaccionen cuando el hijo desaparece y planteó la importancia de preguntar diariamente cómo se encuentra, qué ocurrió durante su día o si enfrenta alguna dificultad. Para Bengolea, esas conversaciones pueden permitir detectar señales antes de que se produzca una conducta de riesgo.

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La psicóloga también resaltó la necesidad de abordar abiertamente temas como el bullying, las drogas y la sexualidad dentro de la familia. “Tengo que hablar de absolutamente todo como papá y como mamá sin temor”, sostuvo.

Una de las madres consultadas por Buenos Días Perú contó que procura conversar diariamente con sus hijos y supervisar lo que realizan en internet. Otra entrevistada señaló que, cuando un menor abandona su vivienda, la familia debe salir a buscarlo porque la situación genera desesperación y preocupación por su seguridad.

Las desapariciones de menores ya representan un problema en Perú

Las cifras permiten dimensionar el contexto en el que aparece esta preocupación. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 9.238 denuncias por desaparición en el país, de acuerdo con los datos difundidos en el reportaje. De ese total, 2.700 correspondieron a menores de entre 12 y 17 años.

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Reportaje periodístico de Latina Noticias Matinal aborda sobre el desafío viral conocido como "el reto de las 48 horas", el cual incita a menores de edad a desaparecer sin mantener comunicación con sus familiares durante dos días. El informe incluye declaraciones de especialistas en ciberseguridad y profesionales de la salud, quienes analizan los riesgos de esta práctica y enfatizan la importancia de actuar de inmediato ante cualquier caso de desaparición.

El registro representa un promedio de 61 denuncias cada día, mientras que en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años se reportó aproximadamente una denuncia cada hora y media durante ese periodo.

El panorama también muestra cifras elevadas al observar los años anteriores. En 2025 se contabilizaron 20.947 denuncias por desaparición, frente a las 17.737 registradas en 2024 y las 18.192 de 2023. Entre enero y julio de 2026, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas acumuló 12.531 denuncias.

Varias personas utilizan teléfonos móviles y una computadora que muestran notificaciones de alerta y símbolos de etiquetas en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio del Interior mantiene una base oficial de denuncias por desaparición alimentada con información del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), con registros desagregados por departamento, distrito y grupo etario. Ante la ausencia de un menor, la recomendación difundida en el reportaje es realizar la denuncia de inmediato y no esperar a que transcurran 24, 48 o 72 horas.

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