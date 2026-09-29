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Lucciana Pérez supera la clasificación del W100 de Templeton y registra el mejor ranking WTA de su carrera

La tenista nacional venció a la japonesa Mayu Crossley en tres sets y sacó boleto al cuadro principal del torneo que se disputa sobre pista dura en California

La primera raqueta nacional femenina superó a la japonesa Mayu Crossley (#746 WTA) por 6-1, 4-6 y 6-1 en la ronda final de la clasificación. Crédito: Tenis al Máximo.
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Mientras transita una pausa en la temporada universitaria de Texas A&M, Lucciana Pérez Alarcón superó la clasificación del W100 de Templeton y avanzó al cuadro principal tras imponerse a la japonesa Mayu Crossley en California, sobre pista dura. El triunfo amplió su presencia en el circuito estadounidense.

Pérez Alarcón, ubicada en el puesto 319 del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), venció por 6-1, 4-6 y 6-1 en la ronda decisiva de la fase previa. El partido exigió una reacción después del segundo set, pero la primera favorita de la clasificación recuperó el control con otro parcial de 6-1 en el desenlace del encuentro californiano.

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En su estreno, la tenista de 21 años había derrotado a la estadounidense Kelly Keller por 6-4 y 6-2 en el Templeton Tennis Ranch. Ese resultado la dejó a una victoria del objetivo y confirmó su condición de principal preclasificada. El cuadro principal todavía no había definido a su rival para la primera ronda al cierre de esta edición informativa.

Lucciana Pérez accedió al cuadro principal del W100 de Templeton 2026.
Lucciana Pérez accedió al cuadro principal del W100 de Templeton 2026. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

El mejor ranking de su carrera

El acceso al torneo también atenúa el efecto de los puntos que Pérez Alarcón perderá en la próxima actualización de la clasificación mundial. Con la campaña de Templeton recuperó cinco de los 27 puntos que saldrán de su cuenta. La actuación le permite sostener una semana competitiva después de su llegada a las semifinales del W50 de Berkeley, también en California.

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En Berkeley, la peruana alcanzó la penúltima instancia antes de caer ante la estadounidense Janae Preston, según los resultados del circuito. La producción de esa semana se reflejó en el puesto 319, la mejor ubicación de su carrera. Pérez Alarcón ingresó por primera vez al grupo de las 320 mejores jugadoras del escalafón profesional de la WTA esta semana internacional.

El registro establece una referencia para el tenis peruano. Para hallar a otra jugadora del país en una posición semejante hay que remontarse a Bianca Botto, quien llegó al número 199 del ranking WTA el 20 de abril de 2015. La comparación dimensiona la distancia temporal entre ambas actuaciones en el circuito individual femenino de alcance internacional durante esos años.

Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.
Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.

El tenis femenino peruano no se queda atrás

La presencia de Pérez Alarcón coincide con una temporada de resultados para otras representantes nacionales. Perú compitió en abril en el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup, certamen de selecciones femeninas. El equipo conservó la categoría tras vencer a Venezuela en la eliminatoria por la permanencia y seguirá en esa división durante 2027 continental.

La continuidad en ese nivel supone enfrentar a países con planteles de mayor recorrido regional y ofrece partidos de exigencia para las tenistas peruanas. En la fase de grupos, Perú consiguió una victoria sobre Chile antes de medirse con Brasil. El formato otorgó dos ascensos y estableció dos descensos para la edición siguiente de la competencia continental por equipos femenina.

En el plano individual, Dana Guzmán amplió la cosecha peruana al conquistar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La jugadora de 23 años venció 6-0 y 6-3 a la argentina Jazmín Ortenzi, primera preclasificada y número 151 del mundo, en la final de Rosario, disputada sobre arcilla en el Hipódromo de esa ciudad argentina santafesina.

La tenista peruana derrotó a la argentina Jazmín Ortenzi, primera preclasificada del torneo, con marcadores de 6-0 y 6-3 para colgarse la medalla de oro. Crédito: Panam Sports.

El título de Guzmán aseguró además su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Pérez Alarcón, por su parte, buscará aprovechar el cuadro principal de Templeton para sumar puntos y continuidad. Su próxima rival será confirmada por el sorteo y la programación del torneo estadounidense en las próximas horas del calendario.

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