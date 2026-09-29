Conciertos de BTS en Lima: Indecopi vigilará precios y condiciones de venta de entradas antes de las tres fechas en San Marcos

La imagen muestra el flyer oficial del 'BTS World Tour Arirang' en Lima para 2026 y la pantalla de Ticketmaster evidenciando una fila virtual con más de 56 mil usuarios esperando comprar boletos. (Infobae Perú)

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La venta de entradas para los conciertos de BTS en Lima quedó bajo atención de Indecopi, que inició acciones preventivas ante las tres fechas previstas para octubre. El organismo informó que su intervención busca verificar aspectos vinculados con la protección de los consumidores antes del desarrollo de las presentaciones.

El grupo surcoreano tiene programados conciertos para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La magnitud del evento llevó a Indecopi a coordinar acciones con distintas autoridades con competencia en seguridad, transporte y orden público.

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Como parte de este trabajo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual remitió comunicaciones a entidades públicas involucradas en la organización y seguridad del espectáculo. Entre ellas figuran el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y las municipalidades correspondientes.

La intervención ocurre días después de reportes sobre el mercado secundario de entradas para las presentaciones de BTS. Algunos boletos ofrecidos en reventa llegaron a precios de hasta 7 mil soles, mientras que Ticketmaster también difundió indicaciones relacionadas con horarios y rutas para evitar aglomeraciones en los alrededores del recinto.

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Indecopi coordina medidas antes de los conciertos

Indecopi señaló que, en su condición de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, exhortó a la empresa organizadora del “BTS World Tour – Arirang” a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes.

El objetivo de estas acciones consiste en promover las condiciones necesarias para que cada presentación se desarrolle de forma segura y ordenada. La entidad precisó que sus actuaciones se realizan dentro de las competencias que le corresponden en materia de protección al consumidor.

Las comunicaciones enviadas por el organismo buscan facilitar la coordinación entre las instituciones que tendrán participación en distintos aspectos relacionados con las fechas programadas en San Marcos.

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El “BTS World Tour – Arirang” contempla tres presentaciones en Lima. Las fechas establecidas son el miércoles 7 de octubre, el viernes 9 de octubre y el sábado 10 de octubre de 2026.

El escenario seleccionado es el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto que concentrará a los asistentes durante las tres jornadas previstas para el espectáculo.

Indecopi indicó que sus acciones preventivas fueron ejecutadas con anticipación, con el propósito de contribuir a que el evento cuente con las condiciones necesarias para la protección de los consumidores.

Comunicado de Indecopi

Reventa de entradas llegó a precios de hasta S/7.000

La intervención preventiva de Indecopi se produce en un contexto marcado por la demanda de entradas para las presentaciones. El 27 de septiembre informó que algunos boletos para los conciertos de BTS en Lima fueron ofrecidos en plataformas de reventa por montos de hasta 7 mil soles.

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La diferencia entre el precio original y los montos solicitados en el mercado secundario generó atención sobre las condiciones de acceso a las entradas. El reporte también detalló la existencia de ofertas dirigidas a personas que buscaban adquirir boletos después de la venta oficial.

Este escenario forma parte del contexto previo a las tres presentaciones previstas en San Marcos, mientras las autoridades preparan las medidas correspondientes dentro de sus respectivas competencias.

Ticketmaster difundió indicaciones para los asistentes

Un boleto digital para la gira Arirang World Tour de BTS en Lima aparece junto a integrantes de la agrupación sobre el escenario. (Infobae Perú)

Ticketmaster también difundió información relacionada con el acceso al Estadio de San Marcos. De acuerdo con un reporte de Infobae del 28 de septiembre, la plataforma pidió respetar los horarios y las rutas establecidas con el objetivo de evitar aglomeraciones en las inmediaciones del recinto.

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Las indicaciones se relacionan con la llegada del público al lugar del evento y buscan ordenar el desplazamiento de los asistentes durante las jornadas de concierto.

En paralelo, Indecopi comunicó al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la ATU y las municipalidades involucradas la necesidad de coordinar las medidas correspondientes para las fechas del 7, 9 y 10 de octubre.