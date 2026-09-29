Perú extradita a EE.UU. a ciudadano acusado de conseguir préstamos por US$40 millones con documentos financieros y tributarios falsos

Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú extraditó a Estados Unidos a Hugo Villanueva, ciudadano con nacionalidad estadounidense y peruana, para enfrentar cargos federales en Houston por un presunto esquema de fraude bancario y lavado de dinero. El caso involucra préstamos fraudulentos por al menos 40 millones de dólares, según la acusación presentada ante las autoridades estadounidenses.

Villanueva, de 70 años y originario de Katy, Texas, fue trasladado a Estados Unidos el 17 de septiembre. Tras su llegada a Houston, compareció por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de cargos relacionados con una investigación que abarca varios años.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado participó en una conspiración destinada a conseguir préstamos mediante solicitudes que contenían información falsa y documentación fraudulenta. Entre los documentos presuntamente utilizados figuran facturas por venta de equipos, declaraciones de impuestos sobre la renta y extractos bancarios.

El expediente también señala que Villanueva habría preparado declaraciones tributarias y estados financieros falsos con el propósito de respaldar las solicitudes de crédito ante distintas instituciones financieras. La acusación sitúa estos hechos entre 2016 y 2021.

Extradición desde Perú y detención en Lima

Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información del caso, Villanueva salió de Estados Unidos en 2023, antes de enfrentar su arresto. Las autoridades lo ubicaron posteriormente en Perú, donde fue detenido en Lima en noviembre de 2025.

El ciudadano estadounidense-peruano permaneció bajo custodia en Perú hasta que se concretó su extradición a Estados Unidos. El traslado ocurrió el 17 de septiembre y permitió que el acusado quedara a disposición de la justicia federal en Houston.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la cooperación del Gobierno del Perú en el proceso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también participó en las gestiones vinculadas con la detención y posterior extradición.

Acusación por préstamos obtenidos con documentos falsos

La acusación sostiene que Villanueva y otros involucrados consiguieron decenas de préstamos bancarios mediante información falsa. El monto atribuido al esquema alcanza al menos 40 millones de dólares.

Según el expediente, la documentación presentada ante las entidades financieras incluía registros destinados a sustentar operaciones comerciales y la capacidad económica de los solicitantes. La acusación atribuye a Villanueva un papel en la preparación de declaraciones de impuestos y estados financieros que respaldaron las solicitudes.

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El caso incluye cargos por conspiración, fraude bancario y falsedad en declaraciones para obtener crédito. Además, Villanueva enfrenta un cargo separado relacionado con una presunta conspiración para el lavado de dinero.

Otros acusados ya se declararon culpables

Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también involucró a otros ciudadanos que ya reconocieron su participación ante la justicia estadounidense. Bun Khath, de 45 años, y Jeremiah Almaguer, de 46, ambos residentes de Richmond, recibieron condenas de 120 y 60 meses de prisión, respectivamente.

Jennifer Williams, de 72 años y residente de Houston, también se declaró culpable y recibió una condena de 12 meses. Por otro lado, William Mills, de 62 años; Kazem Younes, de 65, ambos de Sugar Land; y Jolson Wu, de 64 años, de Houston, se declararon culpables y permanecen a la espera de sentencia.

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La situación procesal de Villanueva es distinta a la de los acusados que ya recibieron condena. Tras su primera comparecencia en Houston, el tribunal fijó para el 7 de octubre, a las 10:00 a. m., su audiencia de detención.

Investigación a cargo de cuatro agencias federales

La investigación reúne a la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y el FBI.

La fiscal federal adjunta Belinda Beek está a cargo del caso en representación del Gobierno estadounidense.

Por los cargos de conspiración, fraude bancario y falsedad en declaraciones para obtener crédito, Villanueva enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares. El cargo relacionado con la conspiración para el lavado de dinero contempla hasta 20 años de prisión y una multa máxima de 500.000 dólares o el doble del valor de la transacción, según corresponda.

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