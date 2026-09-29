ANA podrá usar maquinaria de entidades públicas y privadas para trabajos preventivos ante El Niño

La ANA podrá utilizar maquinaria, equipos y vehículos de entidades públicas y privadas para acelerar las labores preventivas ante el FEN 2026-2027

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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) podrá acelerar los trabajos preventivos frente al fenómeno climático de El Niño, asociado a un calentamiento anómalo del océano Pacífico Central y cuya magnitud se prevé extraordinaria hasta, al menos, inicios de 2027, mediante el uso de maquinaria, equipos y vehículos de entidades públicas y privadas.

La disposición, contenida en el Decreto de Urgencia N.° 013-2026, publicado este martes en el diario oficial El Peruano, modifica el Decreto de Urgencia N.° 008-2026 y faculta excepcionalmente a la ANA a adquirir insumos, bienes y servicios necesarios para operar y mantener maquinaria y vehículos de otras entidades.

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Para ello, la autoridad deberá realizar una evaluación técnica y suscribir los convenios correspondientes con las instituciones que proporcionen los equipos.

La medida busca reducir los plazos de las intervenciones preventivas ya autorizadas por la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en puntos críticos identificados ante el riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

El Decreto de Urgencia N.° 013-2026 autoriza excepcionalmente a la ANA a cubrir insumos, bienes y servicios necesarios para operar y mantener esos equipos

Entre las principales acciones previstas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como la conformación de bordos para reducir el riesgo de desbordamientos.

La norma señala que estas intervenciones serán financiadas con los recursos asignados en el marco del Decreto de Urgencia N.° 008-2026 y no supondrán mayores gastos para el Tesoro Público.

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La medida permitirá a la ANA reforzar su capacidad operativa para avanzar en las labores destinadas a reducir los riesgos para la población, las actividades productivas y la infraestructura pública ante posibles eventos asociados al FEN 2026-2027.