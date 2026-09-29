Campaña veterinaria gratis para este 29 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios gratis?

Esta iniciativa permite acercar servicios gratuitos de salud y orientación a los propietarios, además de promover la prevención de enfermedades y la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Magnific.

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Una campaña gratuita para el cuidado y bienestar de las mascotas llegará al Cercado de Lima este martes 29 de septiembre. La Municipalidad de Lima realizará una nueva edición de la Brigada Pet, iniciativa que permitirá a los vecinos acceder a servicios y orientación relacionados con la salud y la tenencia responsable de sus animales de compañía.

La actividad se desarrollará en la Casa Municipal Vecinal n.° 4, ubicada en el jirón Centro Escolar, cuadra 1, en el Cercado de Lima. La atención estará disponible desde las 9 a. m. hasta las 12 m., por lo que los propietarios podrán acudir durante ese horario para recibir las prestaciones contempladas en la jornada.

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¿Qué servicios ofrecerá la Brigada Pet?

La campaña contempla diferentes atenciones dirigidas a promover el cuidado adecuado de los animales de compañía. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Consulta médico-veterinaria: los vecinos podrán recibir orientación especializada relacionada con el cuidado y las condiciones de salud de sus mascotas.

Desparasitación interna y externa: se brindará este servicio como parte de las acciones destinadas a contribuir con el bienestar de los animales.

Charla sobre tenencia responsable: los participantes recibirán información y recomendaciones para asumir de manera adecuada los cuidados y responsabilidades que implica tener una mascota.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: los asistentes podrán conocer información relacionada con el registro de perros y gatos.

La campaña se llevará a cabo este martes 29 de septiembre - Créditos: Municipalidad de Lima.

La propuesta de la comuna limeña reúne servicios veterinarios y actividades informativas en un mismo espacio vecinal. De esta manera, los propietarios podrán acceder durante la mañana a prestaciones relacionadas con la salud de sus mascotas, además de conocer aspectos vinculados con las obligaciones y cuidados que implica su tenencia.

Una jornada para promover el cuidado de las mascotas

La tenencia responsable comprende una serie de acciones orientadas a garantizar condiciones adecuadas para los animales de compañía. La atención veterinaria, la prevención de enfermedades y el seguimiento de su estado de salud forman parte de los cuidados que los propietarios deben considerar.

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En ese sentido, las campañas gratuitas permiten acercar determinados servicios a los vecinos y brindarles información para el manejo adecuado de sus mascotas. La orientación también puede contribuir a que los propietarios conozcan procedimientos relacionados con el registro de canes y felinos.

La jornada gratuita permitirá a los vecinos acceder a servicios y orientación para el cuidado y bienestar de sus mascotas - Créditos: Magnific.

Más sorpresas

En el mismo lugar y durante el mismo horario, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) llevará a cabo la Feria Educativa de Emprendimiento y Articulación Territorial. En este espacio, estudiantes de Secundaria con Formación Técnica presentarán los proyectos, productos y emprendimientos que desarrollaron como parte de su formación.

La actividad incluirá propuestas de distintas especialidades, entre ellas:

Gastronomía y pastelería: los estudiantes mostrarán productos elaborados durante su formación técnica.

Confección: se presentarán trabajos vinculados con la elaboración y diseño de prendas.

Joyería: los participantes exhibirán productos desarrollados en esta especialidad.

Electrónica y otras especialidades: se mostrarán proyectos elaborados en diferentes áreas de formación técnica.

Además, la feria permitirá que las familias y visitantes conozcan de cerca las habilidades adquiridas por los escolares durante su formación. La exhibición reunirá propuestas elaboradas por los propios jóvenes y servirá como un espacio para visibilizar el aprendizaje práctico, la creatividad y las iniciativas desarrolladas en las instituciones educativas.

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