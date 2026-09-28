Mr Peet lapidó a 3 jugadores de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Es difícil de entender y explicar”

El periodista deportivo cuestionó a tres elementos de la 'bicolor' por su bajo rendimiento en el amistoso en Orlando. (Video: Madrugol)

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La selección peruana sucumbió por 4-1 ante Estados Unidos en un amistoso disputado en Orlando, un resultado que abrió dudas sobre la labor del técnico Mano Menezes y expuso el bajo nivel de varios futbolistas. Tras el partido, el periodista Mr. Peet cuestionó de forma directa a tres nombres.

El análisis del comunicador se concentró en los problemas defensivos que la ‘bicolor’ tuvo desde el inicio. “El partido arranca mal porque Estados Unidos le hace el gol de vestuario a Perú en una ingenuidad, en una situación que es difícil de entender y de explicar”, sostuvo en el programa de YouTube, Madrugol.

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Luego, detalló su reparo con el desempeño de Oliver Sonne. “Sonne lo tiene tomado a Ellis, el centro va al vértice del primer palo y Sonne lo tiene tomado. Si tomas a un jugador y el jugador aun así te supera en altura y tú no despegas del piso, hay una responsabilidad absolutamente individual de Sonne que no hizo un buen partido”, afirmó.

Oliver Sonne tuvo complicaciones en defensa en el amistoso ante Estados Unidos. - créditos: FPF

El cuestionamiento también alcanzó a Marcos López. Según el periodista, los dos costados de la defensa peruana atravesaron una noche complicada frente a Estados Unidos, que encontró espacios para atacar y superó a los laterales.

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Oliver Sonne y Marcos López quedaron expuestos en las bandas

Mr. Peet consideró que Oliver Sonne y Marcos López son, en principio, los laterales titulares del proceso que encabeza Mano Menezes. Desde esa perspectiva, el amistoso en Orlando dejó una señal de alerta para el cuerpo técnico brasileño.

“Sonne y López, que son a priori los dos laterales titulares del proceso que ha iniciado Mano Menezes, la pasaron muy mal”, sostuvo.

Peter Arévalo planteó que la ayuda de los extremos y volantes resulta necesaria para sostener el recorrido defensivo y ofensivo. En ese sentido, mencionó el debut de Piero Magallanes, quien compartió sector con el ‘Vikingo’. “Probablemente le faltó a Piero Magallanes ese recorrido para trabajar con Sonne. No es que Magallanes haya decepcionado ni hecho un mal partido, es difícil hacer la banda; tienes que tener mucha capacidad física para el ida y vuelta”, matizó.

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Marcos López es el lateral izquierdo titular de Perú por su buen presente en Copenhague de Dinamarca. - créditos: FPF

El periodista destacó algunos pasajes del estreno del futbolista de Sport Huancayo cuando intervino cerca del área rival. “Cuando Magallanes tomó contacto con la pelota en los últimos 25-30 metros de la cancha, no hizo las cosas mal. Mostró cosas interesantes en su debut con la selección absoluta, pero obviamente no hizo ese recorrido que tendría que haber hecho”, señaló.

El primer gol volvió a aparecer en su evaluación. Mr Peet subrayó que Justin Ellis ganó la acción ante Oliver Sonne y descolocó a Pedro Gallese con el peinazo que abrió el marcador en Orlando. Justamente, el ‘Pulpo’ también recibió una crítica puntual. Para el periodista, el guardameta no transmitió la seguridad habitual, aunque mantuvo su condición de primera alternativa en el arco de la selección peruana.

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“No fue ese Pedro Gallese que transmitió seguridad. No sé si se le nota falta de confianza, no sé, pero con todo, es el número uno del arco peruano”, expresó.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Las competencias de Oliver Sonne, Marcos López y Pedro Gallese en la selección peruana

La nómina actual de Mano Menezes ofrece alternativas que pueden disputar los puestos de Oliver Sonne y Marcos López. Para los laterales, el técnico brasileño convocó a Marco Huamán (24), César Inga (24) y Matías Zegarra (19).

La presencia de esos jugadores amplía las opciones en los dos sectores de la defensa. Tras la derrota en Orlando, el rendimiento de los habituales titulares quedará sujeto a revisión en los próximos compromisos.

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‘Oli’ y ‘Marquitos’ parten como los laterales iniciales en este proceso de la selección peruana. El amistoso, no obstante, dejó cuestionamientos sobre su capacidad para responder cuando el equipo pierde equilibrio.

En el arco, Pedro Gallese tiene como competidores a Diego Romero (25) y Matías Córdova (24), ambos jóvenes alternativas de cara a las Eliminatorias 2030.