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Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

El técnico del conjunto norteamericano admitió una conversación con el DT brasileño y se refirió sobre la idea que tiene de la ‘bicolor’

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio singular concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio singular concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos.
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La selección peruana perdió 4-1 ante Estados Unidos como visitante en un amistoso FIFA. La primera prueba de la ‘bicolor’ bajo el mando de Mano Menezes en la gira norteamericana dejó un resultado adverso y dudas sobre el funcionamiento del equipo de cara a los siguientes compromisos.

Tras el partido, el técnico de los dueños de casa, Mauricio Pochettino, valoró el rendimiento de sus dirigidos y dedicó un reconocimiento particular al rival. “Primero que todo, felicitar a los jugadores. Ellos merecen un enorme reconocimiento, desde el primero hasta el último”, afirmó en conferencia de prensa.

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‘Poch’ explicó que el grupo transmitió señales positivas desde el inicio de los entrenamientos. Según su evaluación, la energía y las condiciones de los nuevos convocados pueden aportar alternativas para el proceso del elenco ‘yankee’.

Creo que desde el lunes que empezamos a entrenar comenzamos a percibir y a sentir esa buena energía y la gran calidad que todos los jugadores que llegaron por primera vez nos estuvieron mostrando. Creo que empiezas a sentir esa energía y la calidad que le pueden dar a la selección”, comentó.

La selección de Estados Unidos se despidió del Mundial 2026 en octavos de final tras la derrota ante Bélgica. - créditos: REUTERS/Albert Gea
La selección de Estados Unidos se despidió del Mundial 2026 en octavos de final tras la derrota ante Bélgica. - créditos: REUTERS/Albert Gea

La mirada de Mauricio Pochettino no se limitó al rendimiento de Estados Unidos, sino que también resaltó las dificultades que, a su juicio, planteaba la selección peruana. “Estoy muy orgulloso porque creo que competimos muy bien. Insisto, ante una selección como Perú que es muy difícil, que le resultó muy difícil a selecciones antes del Mundial como Senegal o España”, declaró.

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El exentrenador de Tottenham señaló que había observado a la ‘blanquirroja’ en esos compromisos y que encontró un equipo capaz de desarrollar buenas actuaciones. “Cuando estábamos mirando partidos de Perú, creo que fue un equipo que jugó muy bien frente a dos selecciones como España y Senegal, y por eso considero que es un mérito enorme para el equipo y para nuestros jugadores, porque hoy competimos bien”, acotó.

Eso no fue todo, ya que el estratega de Estados Unidos describió la superioridad de su equipo ante Perú, aunque pidió cautela para el futuro. “Generamos muchas ocasiones, dominamos, jugamos en campo contrario y concedimos apenas unas pocas acciones. Por eso creo que hay un gran mérito, pero ahora tenemos que mantener los pies sobre la tierra; tenemos tres partidos por delante, pero eso hace crecer nuestra confianza en lo que hicimos la última semana”, sostuvo.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Mauricio Pochettino sobre la charla con Mano Menezes

Por otro lado, Mauricio Pochettino reconoció que habló con Mano Menezes después del amistoso. “Sí, con el profesor cruzamos un par de palabras de mucha suerte y demás”, contó.

Eso sí, el técnico argentino también se refirió a la diferencia de ánimo que deja un resultado favorable o adverso. “Lógicamente, cuando uno gana está contento y cuando no gana, no está contento. Al final, nos hemos saludado, el respeto máximo hacia él y esperando lo mejor para Perú en el futuro”, expresó.

Mano Menezes - Wilder Cartagen - Selección Peruana – Perú – deportes – 22 septiembre
Mano Menezes y su comando técnico tiene mucho trabajo para enrumbar a la selección peruana. - créditos: FPF

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana volverá a jugar el martes 29 de setiembre frente a México, en el segundo amistoso de su gira por Norteamérica. El partido se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey, a las 20:00 horas peruanas. La transmisión para el público ‘incaico’ estará a cargo de América Televisión, por el canal 4, y de la plataforma América tvGO.

La cita ante el combinado ‘azteca’ será una oportunidad para que Mano Menezes evalúe la reacción de sus futbolistas después de la derrota ante Estados Unidos. El cuerpo técnico tendrá poco margen de trabajo entre ambos amistosos.

La ‘bicolor’ buscará corregir los aspectos que expuso el partido en Orlando y recuperar confianza en una gira que representa el inicio de una nueva etapa. El resultado frente a México permitirá medir la respuesta del plantel, considerando que se trata de un rival que también compitió en el Mundial 2026 y recientemente empató 1-1 con Colombia en amistoso.

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