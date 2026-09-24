Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ en el torneo clasificatorio

Selección peruana Sub 19 inicia su participación en el Sudamericano de Vóley por un lugar en el Mundial de la categoría. Crédito: Diario UNO.

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La selección peruana afrontará el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 de Vóley 2026 con el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría. El certamen se jugará en Maracaibo, Venezuela. La fase de grupos se disputará entre el 7 y el 9 de octubre, y reunirá a ocho representativos de la región.

El combinado nacional, bajo la conducción de Martín Escudero, integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. Perú debutará ante el elenco chileno y tendrá tres partidos en tres días, en una programación que definirá a los equipos que avanzarán hacia la etapa decisiva.

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La Confederación Sudamericana de Voleibol estableció que el torneo entregará tres plazas para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027, cuya sede aún no fue anunciada. El reglamento indica: “Los 3 mejores equipos del ranking final obtendrán su pase directo a la cita mundialista de 2027”.

La fase de grupos se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. Perú abrirá su participación el martes 7 de octubre frente a Chile, luego enfrentará al anfitrión Venezuela y cerrará su calendario ante Uruguay.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)

Fixture de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Fixture completo de la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de Vóley

7 de octubre

Argentina vs Ecuador (13:00 horas de Perú)

Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú)

Chile vs Perú (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú)

8 de octubre

Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú)

Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú)

Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú)

9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú)

Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

El equipo se potenciará con jugadoras Sub 17

La preselección peruana Sub 19 contará con futbolistas que formaron parte del plantel que disputó el Mundial Sub 17. Entre los nombres incluidos en el proceso figuran Nahir Cueva, Fernanda Pinto, Kiara Lazo, Zoe Koechlin, Avril Moran, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén.

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Las ocho jugadoras integraron el equipo que dirigió Marcello Bencardino en el certamen mundial Sub 17, en el que Perú finalizó en el decimotercer puesto. Su inclusión en el grupo de trabajo Sub 19 responde a la preparación para el torneo continental de Venezuela y a la necesidad de ampliar las alternativas del comando técnico.

Escudero todavía no anunció la nómina definitiva que viajará a Maracaibo. La lista final podría incluir a varias voleibolistas provenientes de la categoría Sub 17, que tendrán la posibilidad de sumar experiencia internacional ante rivales de la región.

Luego de disputar el Mundial Sub 17, ocho voleibolistas se suman a la preselección Sub 19 de Perú. Crédito: Volleyball World

La Federación Peruana de Vóley proyectó que el equipo Sub 19 tenga competencia durante la temporada 2026-2027, con una participación en la primera ronda de la Liga Peruana de Vóley. La iniciativa busca darle continuidad al grupo antes de sus próximos desafíos internacionales.

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Las sensibles bajas de Perú

Perú deberá afrontar el Sudamericano sin Ariana Vásquez, una de las referentes y capitana del plantel. Atlético Atenea informó que la voleibolista pasará por una intervención quirúrgica luego de una evaluación médica especializada, por lo que no estaría disponible para la competencia continental.

La ausencia de Vásquez se suma a la de Gianella Chanca, jugadora de Rebaza Acosta. La atacante continúa su recuperación tras la lesión que sufrió durante la Copa Latina y enfrenta un proceso que la mantendría fuera de las canchas durante los próximos meses.

Ambas bajas obligarán a Escudero a reajustar su convocatoria para el torneo en Venezuela. La definición de la lista permitirá conocer qué jugadoras asumirán los puestos vacantes y cómo quedará conformado el equipo que buscará uno de los tres cupos al Mundial Sub 19 de 2027.

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