Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: con Camila Monge, las elegidas para el torneo juvenil

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)

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La selección peruana sub 19 disputará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en Maracaibo, Venezuela, con la clasificación al Mundial de la categoría como objetivo. La fase de grupos se jugará del 7 al 9 de octubre y contará con ocho selecciones de la región. El calendario exigirá que cada equipo afronte tres partidos en tres días antes de la instancia decisiva.

Perú integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El debut será ante el seleccionado chileno. El equipo dirigido por Martín Escudero buscará avanzar desde esa zona para mantenerse en carrera por uno de los cupos mundialistas. La programación de la etapa inicial definirá a los clasificados hacia la fase siguiente.

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Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Martín Escudero confirmó la nómina de 14 jugadoras que viajarán a Venezuela para representar a Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, previsto para octubre en Maracaibo.

La lista incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén; quienes tuvieron experiencia en la competencia mundialista y aparecen como opciones para el torneo regional.

El Sudamericano otorgará tres cupos a la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. El seleccionado peruano buscará obtener una de esas plazas con la delegación que definió el entrenador nacional.

- Antonella Tello

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Dos ausencias en Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana sub 19 afrontará el Campeonato Sudamericano de Vóley con dos bajas por lesión en su plantel. Ariana Vásquez, referente y capitana del equipo, no estará disponible. El club Atlético Atenea informó que la jugadora será sometida a una intervención quirúrgica.

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La otra ausencia corresponde a Gianella Chanca, atacante de Rebaza Acosta. La voleibolista continúa su recuperación tras la lesión que sufrió en la Copa Latina. La jugadora permanecería fuera de las canchas durante los próximos meses, según la información disponible.

Ariana Vásquez es promesa del vóley peruano. Crédito: Instagram

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)

Fixture de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Canal TV para ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El Sudamericano Sub 19 de Vóley podrá verse por el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, según informó la organización del torneo que se jugará en Maracaibo, estado venezolano de Zulia. La señal digital transmitirá los partidos de la competencia clasificatoria, programada entre el 7 y el 11 de octubre.

En Perú, aún no hay una confirmación sobre una eventual emisión por Latina Televisión, canal que suele transmitir en señal abierta los encuentros de las selecciones nacionales de vóley.

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Infobae Perú seguirá la participación del equipo dirigido por Martín Escudero con información previa, el minuto a minuto, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones. El medio también ofrecerá una cobertura permanente de la campaña peruana durante el certamen regional.