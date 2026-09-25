Perú Deportes

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: con Camila Monge, las elegidas para el torneo juvenil

Martín Escudero dio a conocer su nómina oficial con 14 voleibolistas que representarán a la ‘blanquirroja’ en la competición que se jugará en Venezuela. Entérate de las novedades

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)
Guardar

La selección peruana sub 19 disputará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en Maracaibo, Venezuela, con la clasificación al Mundial de la categoría como objetivo. La fase de grupos se jugará del 7 al 9 de octubre y contará con ocho selecciones de la región. El calendario exigirá que cada equipo afronte tres partidos en tres días antes de la instancia decisiva.

Perú integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El debut será ante el seleccionado chileno. El equipo dirigido por Martín Escudero buscará avanzar desde esa zona para mantenerse en carrera por uno de los cupos mundialistas. La programación de la etapa inicial definirá a los clasificados hacia la fase siguiente.

PUBLICIDAD

Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Martín Escudero confirmó la nómina de 14 jugadoras que viajarán a Venezuela para representar a Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, previsto para octubre en Maracaibo.

La lista incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén; quienes tuvieron experiencia en la competencia mundialista y aparecen como opciones para el torneo regional.

El Sudamericano otorgará tres cupos a la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. El seleccionado peruano buscará obtener una de esas plazas con la delegación que definió el entrenador nacional.

- Antonella Tello

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Dos ausencias en Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana sub 19 afrontará el Campeonato Sudamericano de Vóley con dos bajas por lesión en su plantel. Ariana Vásquez, referente y capitana del equipo, no estará disponible. El club Atlético Atenea informó que la jugadora será sometida a una intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

La otra ausencia corresponde a Gianella Chanca, atacante de Rebaza Acosta. La voleibolista continúa su recuperación tras la lesión que sufrió en la Copa Latina. La jugadora permanecería fuera de las canchas durante los próximos meses, según la información disponible.

Ariana Vásquez es promesa del vóley peruano
Ariana Vásquez es promesa del vóley peruano. Crédito: Instagram

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

  • Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)
  • Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)
Fixture de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19.
Fixture de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Canal TV para ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El Sudamericano Sub 19 de Vóley podrá verse por el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, según informó la organización del torneo que se jugará en Maracaibo, estado venezolano de Zulia. La señal digital transmitirá los partidos de la competencia clasificatoria, programada entre el 7 y el 11 de octubre.

En Perú, aún no hay una confirmación sobre una eventual emisión por Latina Televisión, canal que suele transmitir en señal abierta los encuentros de las selecciones nacionales de vóley.

Infobae Perú seguirá la participación del equipo dirigido por Martín Escudero con información previa, el minuto a minuto, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones. El medio también ofrecerá una cobertura permanente de la campaña peruana durante el certamen regional.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySelección peruana de vóley Sub 19Sudamericano Sub 19 de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las ‘blanquiazules’ se reencontrarán con su hinchada en el Polideportivo Luchan Fuentes, su primer rival será el cuadro español. Sigue las incidencias del vibrante amistoso

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ‘blanquirroja’ logró meterse en el podio después de tres décadas tras derrotar por 2-1 a los ‘mapochos’. Piero Cari y autogol Matías Orellana le dieron la victoria al combinado nacional

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ buscará empezar con el pie derecho en su presentación cuando choque con el elenco español. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo emocionantes: Brasil chocará con Australia, Francia chocará con Turquía, Alianza Lima arrancará con su Noche Blanquiazul, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Se sigue jugando los duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030: Brasil se midió con Australia, Ecuador lo hizo con Corea de Sur y Perú espera su turno con Estados Unidos, y mucho más

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

Presentan moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por crisis de seguridad

Nueva derrota para el Perú: Rutas de Lima gana el tercer arbitraje a la MML y comuna se pronuncia

Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

ENTRETENIMIENTO

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel canceló segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

DEPORTES

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada