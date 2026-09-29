Una vendedora de comida y su hijo mueren atrapados por las llamas en su propia casa en La Victoria

Los vecinos intentaron ingresar al inmueble para auxiliar a los ocupantes, pero una explosión de un balón de gas los obligó a retroceder (Créditos: Panamericana TV)

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Una madre y su hijo murieron durante un incendio registrado en una vivienda situada en la cuadra seis de la avenida Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y causó alarma entre los residentes, quienes intentaron ingresar al inmueble para auxiliarlos, pero tuvieron que retroceder después de una explosión de un balón de gas.

Las víctimas fueron identificadas como Carola Arias Medrano, de 61 años, y su hijo Brandon Choclot Arias, de 45. Ambos serían los únicos ocupantes del predio, según la información recogida en la zona por parte de 24 horas de Panamericana TV. Vecinos señalaron que la mujer se dedicaba a la venta de comida. La detonación impidió que los residentes continuaran con las labores de auxilio.

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Minutos después arribaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, efectivos de serenazgo y una cisterna municipal para controlar las llamas y evitar que estas alcanzaran los inmuebles cercanos. La emergencia comprometió parte de la estructura, mientras los equipos desplegados permanecían en el sector para controlar la situación.

Los bomberos lograron controlar las llamas y posteriormente ingresaron al predio donde confirmaron el fallecimiento de la madre y su hijo - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.

Intervinieron 25 bomberos

El jefe de la Primera Brigada de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, Giovanni Jaicome, informó que la emergencia fue clasificada como código uno y afectó un área aproximada de 45 metros cuadrados. Además, precisó que cuatro compartimentos de la vivienda quedaron comprometidos por el fuego.

Para atender el caso participaron 25 bomberos voluntarios, seis unidades contra incendios, una ambulancia y una unidad eléctrica. Los especialistas ejecutaron las labores necesarias para sofocar las llamas y, posteriormente, ingresaron al domicilio, donde confirmaron el fallecimiento de las dos personas.

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Jaicome indicó que todavía no se podía determinar el origen del siniestro. El representante explicó que las pesquisas quedaron en manos de la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes realizan las actuaciones correspondientes y establecen la delimitación del lugar debido a las dos muertes.

Las autoridades aún no atribuyen el siniestro a una causa específica y analizarán también la explosión ocurrida durante la emergencia - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.

Peritos investigan las causas

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el fuego ni cuál fue la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte de los ocupantes. Los peritos de Criminalística deberán analizar los indicios encontrados para determinar el punto de inicio y las circunstancias del hecho.

En el lugar permanecen efectivos de la Policía de Rescate, integrantes del Cuerpo de Bomberos, personal de serenazgo, especialistas de Criminalística y un fiscal. Todos participan en las diligencias destinadas a esclarecer lo sucedido dentro del domicilio y establecer las condiciones en las que fallecieron la madre y su hijo.

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La explosión registrada durante la emergencia también será materia de evaluación por parte de los especialistas. Por ahora, ninguna autoridad ha atribuido el origen del fuego a una causa específica, por lo que se espera el resultado de las diligencias para conocer qué ocurrió en el inmueble de la avenida Sáenz Peña.

Canales de emergencia ante un incendio

Bomberos – 116: reporta incendios, rescates, fugas de gas y otras emergencias que requieran su intervención.

Policía Nacional – 105: comunícate ante situaciones de riesgo, accidentes o hechos que requieran intervención policial.

SAMU – 106: solicita atención médica urgente para personas afectadas por quemaduras, intoxicación, inhalación de humo u otras lesiones.

Defensa Civil – 115: canal de atención relacionado con emergencias y gestión del riesgo de desastres.

Al realizar la llamada: indica la dirección exacta, distrito, referencias cercanas, características del incendio y si hay personas atrapadas o heridas.