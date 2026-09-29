Perú

Una vendedora de comida y su hijo mueren atrapados por las llamas en su propia casa en La Victoria

El fuego comprometió aproximadamente 45 metros cuadrados del inmueble y afectó cuatro compartimentos de la vivienda

Los vecinos intentaron ingresar al inmueble para auxiliar a los ocupantes, pero una explosión de un balón de gas los obligó a retroceder (Créditos: Panamericana TV)
Guardar

Una madre y su hijo murieron durante un incendio registrado en una vivienda situada en la cuadra seis de la avenida Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y causó alarma entre los residentes, quienes intentaron ingresar al inmueble para auxiliarlos, pero tuvieron que retroceder después de una explosión de un balón de gas.

Las víctimas fueron identificadas como Carola Arias Medrano, de 61 años, y su hijo Brandon Choclot Arias, de 45. Ambos serían los únicos ocupantes del predio, según la información recogida en la zona por parte de 24 horas de Panamericana TV. Vecinos señalaron que la mujer se dedicaba a la venta de comida. La detonación impidió que los residentes continuaran con las labores de auxilio.

PUBLICIDAD

Minutos después arribaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, efectivos de serenazgo y una cisterna municipal para controlar las llamas y evitar que estas alcanzaran los inmuebles cercanos. La emergencia comprometió parte de la estructura, mientras los equipos desplegados permanecían en el sector para controlar la situación.

Los bomberos lograron controlar las llamas y posteriormente ingresaron al predio donde confirmaron el fallecimiento de la madre y su hijo - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.
Los bomberos lograron controlar las llamas y posteriormente ingresaron al predio donde confirmaron el fallecimiento de la madre y su hijo - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.

Intervinieron 25 bomberos

El jefe de la Primera Brigada de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, Giovanni Jaicome, informó que la emergencia fue clasificada como código uno y afectó un área aproximada de 45 metros cuadrados. Además, precisó que cuatro compartimentos de la vivienda quedaron comprometidos por el fuego.

Para atender el caso participaron 25 bomberos voluntarios, seis unidades contra incendios, una ambulancia y una unidad eléctrica. Los especialistas ejecutaron las labores necesarias para sofocar las llamas y, posteriormente, ingresaron al domicilio, donde confirmaron el fallecimiento de las dos personas.

PUBLICIDAD

Jaicome indicó que todavía no se podía determinar el origen del siniestro. El representante explicó que las pesquisas quedaron en manos de la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes realizan las actuaciones correspondientes y establecen la delimitación del lugar debido a las dos muertes.

Las autoridades aún no atribuyen el siniestro a una causa específica y analizarán también la explosión ocurrida durante la emergencia - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.
Las autoridades aún no atribuyen el siniestro a una causa específica y analizarán también la explosión ocurrida durante la emergencia - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.

Peritos investigan las causas

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el fuego ni cuál fue la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte de los ocupantes. Los peritos de Criminalística deberán analizar los indicios encontrados para determinar el punto de inicio y las circunstancias del hecho.

En el lugar permanecen efectivos de la Policía de Rescate, integrantes del Cuerpo de Bomberos, personal de serenazgo, especialistas de Criminalística y un fiscal. Todos participan en las diligencias destinadas a esclarecer lo sucedido dentro del domicilio y establecer las condiciones en las que fallecieron la madre y su hijo.

La explosión registrada durante la emergencia también será materia de evaluación por parte de los especialistas. Por ahora, ninguna autoridad ha atribuido el origen del fuego a una causa específica, por lo que se espera el resultado de las diligencias para conocer qué ocurrió en el inmueble de la avenida Sáenz Peña.

Canales de emergencia ante un incendio

  • Bomberos – 116: reporta incendios, rescates, fugas de gas y otras emergencias que requieran su intervención.
  • Policía Nacional – 105: comunícate ante situaciones de riesgo, accidentes o hechos que requieran intervención policial.
  • SAMU – 106: solicita atención médica urgente para personas afectadas por quemaduras, intoxicación, inhalación de humo u otras lesiones.
  • Defensa Civil – 115: canal de atención relacionado con emergencias y gestión del riesgo de desastres.
  • Al realizar la llamada: indica la dirección exacta, distrito, referencias cercanas, características del incendio y si hay personas atrapadas o heridas.

Temas Relacionados

incendioLa Victoriasiniestroperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Campaña veterinaria gratis para este 29 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios gratis?

Los asistentes a este evento también recibirán información sobre tenencia responsable y el registro de perros y gatos

Campaña veterinaria gratis para este 29 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios gratis?

Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está marcada por diversos compromisos amistosos, aunque también estará la disputa de la UEFA Nations League, así como otros torneos

Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Gobierno oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

El Ministerio de Trabajo anunció un primer incremento de S/ 100, al que se sumará una segunda etapa de S/ 70 durante el primer semestre del 2027

Gobierno oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

El entrenador argentino del cuadro ‘yankee’ confirmó que conversó con el técnico brasileño y se refirió a la percepción que tenía de la ‘blanquirroja’

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

Mr Peet lapidó a 3 jugadores de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Es difícil de entender y explicar”

El periodista deportivo cuestionó el rendimiento de tres futbolistas de la ‘bicolor’ durante el amistoso disputado en Orlando

Mr Peet lapidó a 3 jugadores de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Es difícil de entender y explicar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Gobierno oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina es condenada en primera instancia por difamación agravada y deberá pagar S/200 mil de reparación civil

Magaly Medina es condenada en primera instancia por difamación agravada y deberá pagar S/200 mil de reparación civil

Usuarios reaccionan a publicación de Cuto Guadalupe tras fallo en primera instancia contra Magaly Medina: “¿Y la denuncia a tu mujer?”

Magaly Medina cuestiona relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “Le desea lo mejor a Sheyla”

Magaly Medina enfrenta sentencia de Cuto Guadalupe y anuncia que irá a segunda instancia: “No cantes victoria”

DEPORTES

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

Mr Peet lapidó a 3 jugadores de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Es difícil de entender y explicar”

Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del segundo amistoso entre ambos equipos por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026