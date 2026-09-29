Tragedia a la salida de un colegio en Cusco: atropello múltiple deja un muerto y ocho escolares heridos

Un atropello múltiple dejó una persona fallecida y ocho escolares heridos en la salida de los colegios Diego Quispe Tito y Virgen de Fátima, en el distrito de San Sebastián, en Cusco.
El accidente ocurrió en la avenida Cusco, en el carril de subida, donde alumnos y padres de familia esperaban en la acera al término de la jornada escolar. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Cusco y una clínica cercana.
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La información preliminar indica que la víctima fatal era un adulto mayor que había acudido a recoger a un menor. Las autoridades aún deben confirmar su identidad y el estado de salud de los ocho estudiantes afectados.
Conductora fue intervenida tras el accidente
El general Virgilio Velásquez informó que el vehículo era conducido por Marta Berlinda Morales Alarcón, de 54 años, quien también había ido a recoger a su hijo.
Según la versión del jefe policial, la conductora habría intentado cruzar pese a que el semáforo estaba en rojo. “Esta acción negligente genera y provoca este lamentable accidente”, sostuvo Velásquez.
La mujer fue intervenida y trasladada a una comisaría, donde continúan las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.
Lista de heridos
Siete escolares fueron trasladados al hospital para su atención, mientras que el más pequeño llegó a una clínica. El estado de los estudiantes es reservado.
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- K. T. A. M. R., de ocho años: policontusa por accidente de tránsito.
- X. C. M. R., de 17 años: policontusa por accidente de tránsito.
- R. M. H. S., de nueve años: policontusa por accidente de tránsito.
- R. S. Q., de 40 años: policontusa por accidente de tránsito.
- A. V. Q. V., de 10 años: politraumatizada, con traumatismo encéfalo craneano (TEC), trauma torácico, amputación de un dedo y fractura de fémur por descartar.
- G. J. C. C.: policontuso y con fractura de fémur derecho por descartar.
- A. C. Q. A.: diagnóstico reservado.
- S. E. G. T., de siete años: policontuso por accidente de tránsito. Derivado a la clínica Peruano Suizo
Canales de emergencia
Policía Nacional del Perú (PNP): La línea 105 permite solicitar intervención policial ante accidentes de tránsito, situaciones de riesgo, agresiones o hechos que afecten la seguridad pública. Al comunicarse, se debe informar la ubicación exacta, referencias cercanas, cantidad de personas afectadas y las características del vehículo o de los involucrados, si corresponde.
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: El número 116 atiende emergencias como incendios, rescates, fugas de gas y accidentes de tránsito que requieran auxilio especializado. Quien realice el aviso debe precisar si hay personas atrapadas, heridas o expuestas a algún peligro adicional.
Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): La línea 106 está destinada a solicitar ambulancias y atención médica prehospitalaria para personas con lesiones graves o que necesiten traslado urgente. Durante la llamada, se recomienda indicar el estado de los pacientes, el número de heridos, la dirección y un teléfono de contacto.
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