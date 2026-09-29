Tragedia a la salida de un colegio en Cusco: atropello múltiple deja un muerto y ocho escolares heridos

Un trágico accidente ocurrió a la salida del colegio Diego Quispe Tito en San Sebastián, Cusco. Una conductora, en su intento por pasarse una luz roja, atropelló a un grupo de personas, causando la muerte de una mujer y dejando heridos a ocho escolares y un adulto mayor| Video: ATV Noticias.

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Un atropello múltiple dejó una persona fallecida y ocho escolares heridos en la salida de los colegios Diego Quispe Tito y Virgen de Fátima, en el distrito de San Sebastián, en Cusco.

El accidente ocurrió en la avenida Cusco, en el carril de subida, donde alumnos y padres de familia esperaban en la acera al término de la jornada escolar. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Cusco y una clínica cercana.

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La información preliminar indica que la víctima fatal era un adulto mayor que había acudido a recoger a un menor. Las autoridades aún deben confirmar su identidad y el estado de salud de los ocho estudiantes afectados.

Un adulto mayor murió y ocho escolares resultaron heridos tras un atropello en Cusco| Foto: ATV

Conductora fue intervenida tras el accidente

El general Virgilio Velásquez informó que el vehículo era conducido por Marta Berlinda Morales Alarcón, de 54 años, quien también había ido a recoger a su hijo.

Según la versión del jefe policial, la conductora habría intentado cruzar pese a que el semáforo estaba en rojo. “Esta acción negligente genera y provoca este lamentable accidente”, sostuvo Velásquez.

La mujer fue intervenida y trasladada a una comisaría, donde continúan las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.

Una mujer murió y siete escolares resultaron heridos tras un atropello múltiple frente a un colegio de Cusco| Foto: Difusión

Lista de heridos

Siete escolares fueron trasladados al hospital para su atención, mientras que el más pequeño llegó a una clínica. El estado de los estudiantes es reservado.

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K. T. A. M. R., de ocho años: policontusa por accidente de tránsito. X. C. M. R., de 17 años: policontusa por accidente de tránsito. R. M. H. S., de nueve años: policontusa por accidente de tránsito. R. S. Q., de 40 años: policontusa por accidente de tránsito. A. V. Q. V., de 10 años: politraumatizada, con traumatismo encéfalo craneano (TEC), trauma torácico, amputación de un dedo y fractura de fémur por descartar. G. J. C. C.: policontuso y con fractura de fémur derecho por descartar. A. C. Q. A.: diagnóstico reservado. S. E. G. T., de siete años: policontuso por accidente de tránsito. Derivado a la clínica Peruano Suizo

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP): La línea 105 permite solicitar intervención policial ante accidentes de tránsito, situaciones de riesgo, agresiones o hechos que afecten la seguridad pública. Al comunicarse, se debe informar la ubicación exacta, referencias cercanas, cantidad de personas afectadas y las características del vehículo o de los involucrados, si corresponde.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: El número 116 atiende emergencias como incendios, rescates, fugas de gas y accidentes de tránsito que requieran auxilio especializado. Quien realice el aviso debe precisar si hay personas atrapadas, heridas o expuestas a algún peligro adicional.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): La línea 106 está destinada a solicitar ambulancias y atención médica prehospitalaria para personas con lesiones graves o que necesiten traslado urgente. Durante la llamada, se recomienda indicar el estado de los pacientes, el número de heridos, la dirección y un teléfono de contacto.

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