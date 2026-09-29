Perú

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “Le desea lo mejor a Sheyla”

La conductora de ATV explicó por qué compartió con la expareja de Sheyla Rojas y reveló qué le comentó el empresario mexicano sobre su actual vínculo con la modelo

Magaly Medina coincidió con Sir Winston, Antonio Pavón y sus respectivas parejas durante su viaje a España y aseguró que el mexicano atraviesa con tranquilidad su nueva etapa personal. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Magaly Medina volvió a generar comentarios luego de compartir imágenes de su viaje a Sevilla, España, donde coincidió con Luis Miguel Galarza Muro, conocido en el mundo de la farándula como Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas. La presencia de la conductora junto al empresario mexicano llamó la atención de sus seguidores, debido a que el encuentro también contó con la participación de Antonio Pavón, una figura cercana a la periodista y antiguo compañero sentimental de la modelo peruana.

Tras las especulaciones que surgieron en redes sociales por las fotografías y videos de esta reunión, Magaly Medina decidió explicar las circunstancias del encuentro y contó algunos detalles de la conversación que mantuvo con Sir Winston. La conductora dejó claro que no considera extraño haber compartido con el empresario, pues su vínculo más cercano en ese grupo es con el torero español Antonio Pavón.

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La periodista también reveló que, durante la reunión, pudo conocer cómo se encuentra actualmente Sir Winston después del final de su relación sentimental con Sheyla Rojas. Según contó, el empresario mexicano se mostró tranquilo y no estaría llevando una vida marcada por excesos o constantes apariciones públicas.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuenta cómo encontró a Sir Winston en España

Durante su programa, Magaly Medina relató que el encuentro con Sir Winston se produjo durante su estadía en Sevilla. La periodista explicó que el empresario mantiene una relación de amistad con Antonio Pavón y con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, por lo que la coincidencia entre todos se dio de manera natural.

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Se tienen mucho cariño”, comentó Magaly Medina al referirse al vínculo que existe entre Sir Winston, Antonio Pavón y Alfredo Zambrano.

La conductora también describió el estado en el que encontró al empresario mexicano. De acuerdo con su relato, Sir Winston estaba tranquilo y no parecía estar atravesando una etapa de excesos después de su separación de Sheyla Rojas. “Lo hemos visto tranquilo y solo. No está viviendo la vida loca”, señaló la periodista.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly explicó, además, que tanto ella como su entorno terminaron acercándose al empresario durante su estadía en España. Incluso utilizó una expresión coloquial para describir la situación y comentó que prácticamente lo habían “adoptado”, debido a que consideraban que podía estar atravesando una especie de proceso de duelo por el final de su relación.

Lo adoptamos porque suponemos está viviendo una especie de duelo, aunque muy triste no lo he visto”, manifestó la conductora.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Sir Winston sobre Sheyla Rojas?

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Magaly Medina fue la información que compartió sobre la actual relación entre Sir Winston y Sheyla Rojas.

La conductora aseguró que el empresario mexicano le comentó que mantiene una buena relación con la modelo peruana, pese a que ambos decidieron poner fin a su romance.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

Según relató Magaly, Sir Winston le habría explicado que la separación se produjo de manera cordial y sin enfrentamientos públicos entre ambos. “La relación terminó de lo más amable, diplomático y educado. Él le desea lo mejor”, contó la periodista.

La conductora precisó que no podía revelar todos los detalles de la conversación que mantuvo con el empresario, debido a que algunos aspectos pertenecen a su ámbito privado. “Contar lo demás no puedo contar porque son conversaciones más privadas”, aclaró Magaly Medina.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica por qué se reunió con la expareja de Sheyla

Las imágenes de Magaly Medina junto a Sir Winston generaron preguntas entre algunos seguidores, principalmente porque la conductora ha tenido una relación cercana con personajes vinculados al entorno de Sheyla Rojas.

Ante ello, la periodista explicó que no considera que exista algún inconveniente en haber compartido con el empresario mexicano. Magaly remarcó que su cercanía dentro de ese grupo se debe principalmente a su amistad con Antonio Pavón. “Yo soy cercana a Antonio (Pavón)”, aclaró la conductora.

Con esta precisión, Magaly buscó dejar claro que el encuentro no se produjo necesariamente por una relación de amistad estrecha con Sheyla Rojas, sino por el círculo social que comparte con Antonio Pavón y su esposo, Alfredo Zambrano.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina y Sir Winston coincidieron en la plaza de toros de Sevilla

El encuentro ocurrió durante una de las actividades que formaron parte del viaje de Magaly Medina y Alfredo Zambrano a España. La conductora compartió imágenes de su visita a Sevilla y mostró parte de los momentos que pasó junto a su esposo y sus amigos.

Uno de los escenarios fue la plaza de toros de la Maestranza, donde acudieron para presenciar la presentación del torero peruano Andrés Roca Rey, uno de los principales representantes nacionales de la tauromaquia.

En aquella ocasión, Magaly Medina estuvo acompañada por Alfredo Zambrano, mientras que también participaron del encuentro Sir Winston, Antonio Pavón y la pareja de este último, Joi Sánchez.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

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