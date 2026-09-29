Reimond Manco lanzó cruda crítica por el presente de la selección peruana: “El problema es un cáncer que se ha instalado en la FPF”

El 'Rei' tuvo un fuerte pronunciamiento sobre la actualidad de la 'bicolor'. (Video: Juego Cruzado)

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Tras caer por goleada ante Estados Unidos, la selección peruana atraviesa una crisis que mantiene preocupada a la hinchada. Y es que el equipo todavía afrontará pruebas en esta fecha FIFA frente a México, Canadá y Colombia, aunque el rendimiento exhibido hasta ahora abrió cuestionamientos sobre el rumbo deportivo.

Justamente, Reimond Manco apuntó contra la conducción de la Federación Peruana de Fútbol y su ingerencia en la toma de decisiones de la ‘bicolor’. “Para mí podría jugar mejor con estos o con cualquier otros futbolistas, pero sin los dirigentes que hay ahora. Hoy el problema de Perú va más allá que un plantel, que una convocatoria”, afirmó en primera instancia en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

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El ‘Rei’ consideró que la dificultad del combinado patrio excede al plantel y viene desde Videna. En esa línea, describió ese escenario con una contundente definición: “El problema de Perú es un cáncer que se ha instalado en el fútbol peruano, en la Federación exactamente, que va a ser muy difícil porque son gente que escoge los jugadores, que hace las convocatorias, que le cierra puertas a jugadores, que incluso, a la hora de declarar, lo hace como que todo estaría bien, que hay que buscarle lo positivo a las cosas”.

Reimond Manco lanzó ácida crítica por el presente de la selección peruana: “El problema es un cáncer que se ha instalado en la FPF”

Para el exfutbolista, las dificultades se agravan cuando se excluye a un jugador sin explicar las razones de esa decisión. “¿Qué positivo puede haber en una selección que desde que inicia ya le cierran la puerta a un jugador y no dan explicaciones del porqué?”, cuestionó, haciendo referencia al caso Renato Tapia. Luego añadió que los procesos que comienzan de esa manera suelen terminar “mal o peor”.

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La dura opinión de Reimond Manco sobre la selección peruana con Mano Menezes

El análisis de Reimond Manco también alcanzó el funcionamiento de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes. “En este caso, para mí la selección no juega a nada; juega a defender, a tratar de que no le hagan gol, de que no los goleen”, comentó.

El ex’jotita’ consideró que la caída ante Estados Unidos era una posibilidad que se acumulaba luego de partidos en los que la ‘blanquirroja’ había evitado resultados más amplios. “En algún momento iba a pasar esto. Los partidos anteriores la había sacado barata, pero no tiene una idea de juego en ataque. Y mientras eso no pase, los partidos se ganan con goles y atacando”, precisó.

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Mano Menezes lleva 6 partidos con una selección peruana que tuvo 3 derrotas, 1 empate y 1 triunfo. - créditos: FPF

Manco Albarracín remarcó que una selección puede defenderse y apostar por los contragolpes, pero debe contar con una forma reconocible de competir. “Puedes tener formas. Por ahí bien parado, a la contra, pero tiene formas. Esta selección en todos los partidos no tuvo formas”, apuntó.

La advertencia de Mano Menezes sobre el futuro de la selección peruana

Mano Menezes, por su parte, se refirió a la necesidad de reconstruir al plantel y encontrar futbolistas que puedan ocupar los lugares de quienes atraviesan otra etapa de sus carreras. “Cuando asumimos el trabajo hablamos mucho sobre la reconstrucción, la necesidad de encontrar nuevos jugadores para reemplazar a aquellos que por su edad y por estar en una etapa diferente, naturalmente, iban a ceder su lugar a estos futbolistas”, explicó en conferencia de prensa.

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El DT brasileño marcó también un límite sobre el alcance de su función. “No vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor”, aclaró.

La publicación de Jean Ferrari tras la derrota ante Estados Unidos. Crédito: Captura X

De la misma manera, Mano Menezes descartó que la renovación en la selección peruana implique excluir por completo a los jugadores experimentados. “No es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar del mundo se hace eso”, afirmó.

En esa línea, mencionó a Gianluca Lapadula, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese como referentes que pueden acompañar la transición. “Hay que conducir con cuidado y equilibrio”, concluyó el veterano técnico.

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